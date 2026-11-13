حمله سایبری به سه مرکز فرآورده‌های خونی فرانسه در ۱۰ و ۱۱ آبان منجر به بازجویی از شهید کاوه شد. ذخایر خون حفظ شده و وزارت خارجه فرانسه تهدید را بی‌سابقه دانست.

سازمان انتقال خون فرانسه با انتشار بیانیهای رسمی، از آغاز فرآیند تحقیقات قضایی در پی حمله سایبری به زیرساختهای حیاتی خود خبر داد. این اقدام که در پاسخ به پرسش مکتوب خبرگزاری ایران‌اینترنشنال در روز جمعه ۲۲ آبان ماه انجام شد، تأییدکننده اختلال در سامانههای سرمایشی سه مرکز منطقه‌ای است. گزارشهای اولیه حاکی از آن است که با وجود حمله پیشرفته، هیچگونه فرآورده خونی از بین نرفته و تمام ذخایر ایمن و شناسایی شده‌اند.

تاریخچه و جزئیات حمله سایبری به مراکز خون

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی سازمان انتقال خون فرانسه، حمله سایبری در بازه زمانی شامگاه ۱۰ و سحرگاه ۱۱ آبان ماه رخ داده است. مهاجمان موفق شدند سامانههای کنترل دمای سردخانه‌ها در سه مرکز منطقه‌ای این سازمان را هدف قرار دهند و تنظیمات مربوط به چرخه یخ‌زدایی تجهیزات را تغییر دهند. هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه گزارش داده است که مهاجمان تنظیمات دمای برخی تجهیزات را از حدود منفی ۳۰ درجه سانتیگراد به ۱۱۰ درجه تغییر داده بودند.

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باید تأکید کرد که عدد ۱۱۰ درجه اشاره به دمای واقعی فرآورده‌های خونی ندارد، بلکه به مقیاس تنظیمات سخت‌افزاری تجهیزات سردکننده اطلاق می‌شود. خوشبختانه سامانههای هشداردهنده و مداخله تکنسینهای دورکاری موفق شدند این اختلال را در مراحل اولیه شناسایی کنند. این واکنش سریع فنی امکان جلوگیری از فساد ذخایر حیاتی خون را فراهم نمود و سازمان انتقال خون فرانسه از این وضعیت اطمینان خاطر دارد.

مقامات فرانسوی و نامگذاری گروه شهید کاوه

مقامات امنیتی و قضایی فرانسه در بررسیهای خود مستقیماً گروه سایبری شهید کاوه را به عنوان عامل اصلی این حمله شناسایی کرده‌اند. در پی این ادعاها، سفیر جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات فرانسوی احضار شد تا توضیحات مربوط به این رویداد را ارائه دهد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای رسمی، این رویداد را نه یک حمله معمولی، بلکه یک تجاوز بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم این کشور توصیف کرده است.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در تاریخ ۱۸ آبان ماه به خبرنگاران گفت که گستره و شدت تهاجم به زیرساختهای انتقال خون، سابقه‌ای نداشته است. او این حمله را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه دانست که نشان‌دهنده تهدیدات جدید علیه امنیت اطلاعاتی این کشور است. فرانسه اعلام کرده است که با شرکای اروپایی خود برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه مسئولان مرتبط همکاری خواهد کرد.

ارتباط پرونده فروشگاه‌ها و هشدارهای آلمان

در کنار پرونده سازمان انتقال خون فرانسه، گزارش‌هایی از حملات موازی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اروپا نیز وجود دارد. فروشگاه‌های آهولد دلز، کولرویت در بلژیک و لوکزامبورگ، و همچنین ایکا و کوپ در سوئد، در تاریخ ۱۱ آبان با اختلال در یخچال‌ها مواجه شدند. با این حال، دادستانی پاریس هنوز به طور رسمی ارتباط بین حمله به مراکز خون و پرونده یخچال‌های فروشگاه‌ها را تأیید نکرده است.

از سوی دیگر، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد. این نهاد هشدار داده است که فعالیت‌های تهران از جاسوسی گرفته تا حملات سایبری ابعاد گسترده‌تری یافته است. وزارت کشور آلمان نیز اصلاحاتی را برای توانمندتر کردن نهادهای اطلاعاتی در برابر این تهدیدات پیشنهاد داده است.

واکنش‌های بین‌المللی و پرونده خبرنگاران

واکنش‌های جهانی به این حملات سایبری و پرونده‌های مرتبط با آن، ابعاد حقوقی و امنیتی تازه‌ای را رقم زده است. بیلینگویوز در گفت‌وگویی با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از تلاش‌های پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان قدردانی کرد. او تأکید نمود که محاکمه ولویچ به پایان رسیده اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید علیه خبرنگاران ادامه می‌دهد، امنیت آنان در خطر است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد. فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، اعلام نمود که شواهد دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر به اقدامات شدید است. وی خواستار پاسخگویی مالی و فرماندهان پشت پرده این اقدامات در برابر عدالت شد.