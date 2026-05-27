تحقیقات جدید: یک جلسه تمرین اینتروال در هفته معادل سه جلسه برای کاهش چربی شکم

مطالعه‌ای در دانشگاه هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که انجام تمرینات اینتروال با شدت بالا تنها یک بار در هفته می‌تواند به اندازه سه بار در هفته در کاهش چربی شکم و بهبود سلامت قلب موثر باشد.

تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که برای کاهش چربی‌های انباشته شده در ناحیه شکم، لزوما نیازی به تمرینات ورزشی روزانه یا با تکرار بالا نیست.

بر اساس این مطالعه که در نشریه علمی معروف ارتباطات نیچر منتشر شده است، انجام تمرینات متناوب یا اینتروال تنها یک بار در هفته می‌تواند به اندازه سه بار تمرین در هفته در کاهش وزن و بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد. این یافته رویکردی زمان‌بندی شده و کارآمد را پیش روی افرادی می‌گذارد که به دلیل مشغله‌های کاری یا خانوادگی فرصت کافی برای حضور مستمر در باشگاه‌های ورزشی ندارند.

چاقی شکمی یکی از خطرناک‌ترین انواع تجمع چربی در بدن است که ارتباط مستقیمی با بیماری‌های قلبی-عروقی، اختلالات متابولیک و افزایش خطر مرگ و میر دارد. اگرچه ورزش نقش کلیدی در درمان این وضعیت دارد، اما تداوم در انجام فعالیت‌های بدنی برای بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که اضافه وزن دارند، چالشی بزرگ محسوب می‌شود.

تیم تحقیقاتی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هنگ‌کنگ دریافتند که پیاده‌روی تند متناوب حتی اگر فقط یک بار در هفته انجام شود، می‌تواند توده چربی بدن را کاهش داده و آمادگی قلبی-تنفسی را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. تمرینات اینتروال شامل دوره‌های کوتاهی از فعالیت بدنی با شدت بالا مانند پیاده‌روی بسیار تند است که با دوره‌های استراحت یا فعالیت سبک مانند پیاده‌روی آرام جایگزین می‌شود.

این روش در مقایسه با پیاده‌روی یکنواخت و مداوم، راهکار بسیار سریع‌تری برای سوزاندن چربی‌های احشایی (چربی دور اندام‌های داخلی) به شمار می‌رود. این مطالعه از سپتامبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴ بر روی ۳۱۵ بزرگسال هنگ‌کنگی مبتلا به چاقی شکمی انجام شد.

شرکت‌کنندگان به سه گروه تقسیم شدند: یک دسته گروهی که ۷۵ دقیقه تمرین اینتروال را در یک جلسه در هفته انجام می‌دادند، دسته دوم گروهی که همان ۷۵ دقیقه را در سه جلسه ۲۵ دقیقه‌ای در هفته تقسیم می‌کردند و سومین گروه کنترل که فقط آموزش‌های بهداشتی دریافت می‌کردند. پس از ۱۶ هفته، نتایج شگفت‌انگیز بود؛ هر دو گروه ورزشی، فارغ از اینکه یک بار یا سه بار در هفته تمرین کرده بودند، کاهش مشابهی را در توده چربی کل بدن، درصد چربی و دور کمر تجربه کردند.

همچنین قدرت قلب و ریه آن‌ها به یک اندازه بهبود یافته بود. پروفسور پارکو سیو مینگ-فای، رئیس بخش کینزیولوژی دانشگاه هنگ‌کنگ و سرپرست این تحقیق، می‌گوید: دستورالعمل‌های فعلی معمولا سه بار تمرین در هفته را پیشنهاد می‌دهند، اما مطالعه ما نشان می‌دهد که اگر کل زمان ورزش در هفته ثابت بماند، تقسیم آن به جلسات کمتر اما با کیفیت، نتایج مشابهی به همراه خواهد داشت.

نتایج این تحقیق از الگوی ورزشی موسوم به جنگجویان آخر هفته حمایت می‌کند؛ افرادی که تمام فعالیت بدنی هفته خود را در یک یا دو روز تعطیل متمرکز می‌کنند. پروفسور سیو می‌گوید: برای بسیاری از بزرگسالان که میان کار، تحصیل و خانواده درگیر هستند، کمبود وقت بزرگترین مانع ورزش است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که تمرین یک بار در هفته، یک جایگزین عملی و موثر برای افرادی است که نمی‌توانند چندین روز در هفته وقت خالی پیدا کنند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که کلید موفقیت در این روش، حفظ شدت تمرین در همان یک جلسه هفتگی است. در واقع این پژوهش دریچه‌ای جدید برای مدیریت چاقی در جوامع پرمشغله امروزی می‌گشاید و ثابت می‌کند که کیفیت و کل زمان فعالیت، مهم‌تر از تکرار روزانه آن است. این مطالعه همچنین اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در ورزش را نشان می‌دهد و امیدواری جدیدی برای افرادی ایجاد می‌کند که به دلایل مختلف نمی‌توانند به طور منظم ورزش کنند.

با توجه به افزایش شیوع چاقی شکمی در جهان، این یافته می‌تواند راهکارهای ساده‌تر و قابل دسترس‌تری برای بهبود سلامت عمومی ارائه دهد





