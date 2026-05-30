تحقیقات جنایی درباره مرگ مشکوک جوانی در تهران آغاز شد

خبر مرگ مشکوک جوانی در تهران به دلیل تزریق چند دارو در خانه‌اش و فوت چند روز بعد، به عنوان موضوعی برای تحقیقات جنایی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. تحقیقات پلیسی در حال بررسی نقش زن ناشناس به عنوان پرستار و تزریقاتچی خانگی در مرگ جوان است.

تحقیقات جنایی درباره مرگ مشکوک جوانی آغاز شد که پس از تزریق چند دارو در خانه‌اش با حال وخیم به بیمارستان انتقال یافت و یک روز بعد جانش را از دست داد.

چند روز پیش زنی هراسان با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی تهران از مرگ مشکوک همسرش خبر داد و گفت آخرین تماس تلفنی‌اش با شوهرش، ساعاتی قبل از پیدا شدن او در خانه بوده است. این زن در توضیح ماجرا به ماموران گفت: برای انجام کاری به شهرستان رفته بودم. در مدتی که سفر بودم چند بار با شوهرم تلفنی حرف زدم اما آخرین بار که تماس گرفتم گفت حالش خوب نیست و احساس ضعف می‌کند.

بعد از آن هرچه تماس گرفتم دیگر جواب نداد و همین موضوع باعث نگرانی‌ام شد. بعد از آن کارهایم را سریع جمع‌وجور کردم و خودم را به تهران رساندم. وقتی به خانه رسیدم، زنگ زدم، اما هرچه زنگ زدم کسی در را باز نکرد. کلید داشتم اما از شدت نگرانی چند بار زنگ زدم و وقتی پاسخی نگرفتم، هر طور بود کلیدم را درآوردم و وارد شدم.

آن موقع چیزی را که از آن می‌ترسیدم دیدم؛ شوهرم را در حالی پیدا کردم که روی زمین افتاده و بیهوش بود. اطرافش هم چند آمپول و وسایل تزریق بود. خودش نمی‌توانست حرف بزند و حال جسمی‌اش خیلی بد بود، حتی دچار خونریزی شده بود.

به دنبال این اتفاق، زن جوان بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و مرد جوان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه نداد و این مرد روز بعد فوت کرد. شکایت زن جوان در حالی بود که مرگ همسرش از همان ابتدا مشکوک به نظر می‌رسید و ماموران پلیس حاضر در بیمارستان خبر مرگ او را به بازپرس کشیک قتل تهران اطلاع داده بودند.

بازپرس جنایی هم پس از شنیدن گزارش ماموری که نظرات پزشکان معالج را برایش شرح داده بود، موضوع برایش غیرعادی به نظر رسیده بود، به همین دلیل تحقیقات درباره آن را در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داد. در جریان تحقیقات اولیه، ماموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته ساختمان متوجه شدند روز حادثه زنی چند بار به خانه مرد جوان رفت‌وآمد داشته است.

بررسی‌های بعدی و تحقیق از ساکنان ساختمان نشان داد زن ناشناس به عنوان پرستار و تزریقاتچی خانگی فعالیت می‌کند و برای انجام تزریقات و خدمات درمانی به خانه بیماران می‌رود. همسایه‌ها به پلیس گفتند این زن را قبلاً هم در ساختمان دیده بودند و او برای تزریق آمپول به خانه مرد جوان رفت‌وآمد داشته است.

به این ترتیب، زن تزریقاتچی به پلیس آگاهی احضار شد و در تحقیقات گفت: سال‌هاست به خانه افراد می‌روم و تزریقات انجام می‌دهم و برای درمان بیماران به خانه‌هایشان می‌روم. این مرد فوت‌شده را هم از قبل می‌شناختم و چند بار برایش آمپول تزریق کرده بودم. روز حادثه هم چند دارو برایش تزریق کردم. وقتی هم از خانه‌اش بیرون آمدم حالش طبیعی بود.

اما بعد متوجه شدم فوت کرده و واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی برایش افتاده است





