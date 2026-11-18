نهاد نظارتی هسن پس از نشت ۱۵ میلیون رکورد از دویچه بانک و افشای نام ترامپ تحقیقات را آغاز کرد. بررسی نقض قوانین و کاهش ارزش سهام بانک.

نهاد نظارتی حفاظت از داده‌ها در ایالت هسن آلمان روز چهارشنبه رسماً تحقیقات خود را درباره دویچه بانک آغاز کرد. این اقدام پس از افشای یک نشت گسترده اطلاعاتی صورت گرفت که بیش از ۱۵ میلیون رکورد داده‌ای را در معرض دید عموم قرار داد. هدف اصلی این بررسی، سنجش میزان پایبندی بانک به قوانین سخت‌گیرانه حفاظت از اطلاعات در آلمان و اتحادیه اروپا است.

بررسی نقض قوانین و تدابیر امنیتی

دفتر کمیسر حفاظت از داده‌ها در ایالت هسن در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پرونده بررسی تخلفات احتمالی دویچه بانک را فعال کرده است. الکساندر روسناگل، کمیسر حفاظت از داده‌ها در این ایالت، تصریح کرد که تمرکز اصلی بررسی بر دو محور کلیدی است. اول اینکه بررسی خواهد کرد آیا بانک تدابیر فنی و سازمانی مناسبی برای حفاظت از داده‌های مشتریان خود داشته است یا خیر. دوم اینکه زمان‌بندی گزارش این رخداد به مقامات نظارتی是否符合 مقررات بوده است.

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اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که این نهاد نظارتی قصد دارد به‌طور مشخص ارزیابی کند که آیا سیستم‌های امنیتی بانک در برابر نفوذ مقاوم بوده‌اند. همچنین مشخص شود که آیا این نشت اطلاعاتی به‌موقع به مقامات ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی شده است. اگرچه تحقیقات مستقیماً محتوای اسناد را بررسی نمی‌کند، اما تمرکز بر ساختارهای امنیتی و پروتکل‌های گزارش‌دهی است تا میزان خطای انسانی یا فنی مشخص گردد.

افشای مشتریان مشهور و هشدارهای نادیده گرفته

این رسوایی زمانی ابعاد گسترده‌تری یافت که اسناد داخلی نشان داد دویچه بانک بنا بر گزارش‌ها، هشدارهای مکرر درباره پول‌شویی، فساد مالی یا نقض تحریم‌ها را نادیده گرفته بود. لیست مشتریان این بانک شامل چهره‌های بسیار سرشناس و جنجالی جهان است. در میان این چهره‌ها، الیگارش‌های روس، جفری اپستین، مجرم جنسی سرزده، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قرار دارند. این افشاگری ضربه قابل‌توجهی به اعتبار بانک وارد کرده و باعث کاهش ارزش سهام آن در بازارهای مالی شده است.

مدیران بانک مدعی هستند که این موارد مربوط به سال‌های گذشته بوده و کنترل‌های داخلی را تقویت کرده‌اند. با این حال، سوال این است که چرا هشدارهای جدی درباره فعالیت‌های مشکوک نادیده گرفته شده‌اند. بانک مدعی است که درباره این نشت به طور پیش‌دستانه به مقامات اطلاع داده است. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که آزمون‌ها نشان داده هیچ اطلاعات حساب، داده‌های ورود یا اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها مورد دسترسی قرار نگرفته است. این ادعا در حالی است که حجم عظیم ۱۵ میلیون رکورد داده، نگرانی‌ها را درباره ماهیت اسناد فزونی داده است.

پاسخ‌های مدیران و پیامدهای حقوقی

در واکنش به انتقادات، آقای زوینگ، مقام مسئول در بانک، برداشت این‌که هشدارهای داخلی جدی گرفته نشده‌اند را رد کرد. او به "هندلس‌بلات" گفت که در جریان بررسی مشتریان، پرسیده است آیا یک مشتری خصوصی به همان فرایند پیچیده‌ای نیاز دارد که یک شرکت بزرگ با ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد. این دفاعیات در حالی مطرح می‌شود که الکساندر روسناگل به "هندلس‌بلات" گفت وقتی به گذشته نگاه می‌کنید، همیشه می‌توان گفت که در مقطعی از زمان ممکن بود اولویت‌بندی را به گونه دیگری انجام دهید. او افزود که طبیعی است با نگاه به رویدادهای امروز، پرسش پیش بیاید که آیا می‌شد کارها را به شکل دیگری انجام داد.

این تحقیقات نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی آلمانی نسبت به شفافیت و حاکمیت قانون در بانک‌های بزرگ حساسیت بالایی دارند. نتیجه این بررسی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی برای دویچه بانک شود. همچنین ممکن است منجر به تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت مشتریان و بررسی ریسک در این موسسه مالی بزرگ شود. جامعه مالی منتظر اعلام نتایج نهایی تحقیقات ایالت هسن است تا ببیند آیا بانک می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند یا خیر.