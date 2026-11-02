تحقیق طب سنتی اثربخشی زنجبیل در کاهش درد قاعدگی

پژوهش دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان می‌دهد روغن زنجبیل موضعی در کاهش درد قاعدگی بی‌خطرتر و مؤثر از مصرف خوراکی است.

پژوهشگران دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک مطالعه بالینی، اثر دو روش مصرف زنجبیل را برای کاهش درد و علائم همراه قاعدگی بررسی کرده‌اند. این مطالعه که با هدف یافتن راهکاری کم‌عارضه برای تسکین دردهای دوران میانسالی انجام شده است، نتایج جالبی را نشان می‌دهد. دردهای قاعدگی یکی از مشکلات شایع دختران و زنان سراسر دنیاست و گاهی تا چند روز ادامه دارد. این درد گاه آن‌قدر شدید و آزاردهنده می‌شود که زنان را از فعالیت‌های روزمره و کار بازمی‌دارد.

بررسی اثر زنجبیل در کاهش درد قاعدگی

دکتر روشنک مکبری‌نژاد، پزشک و متخصص طب سنتی و رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، درباره این پژوهش توضیح می‌دهد. او می‌گوید دردهای قاعدگی می‌تواند کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره زنان را تحت تأثیر قرار دهد. تیم تحقیقاتی اثر دو شیوه مصرف زنجبیل یعنی مصرف خوراکی و استفاده موضعی از روغن زنجبیل را در کاهش این دردها ارزیابی کرد. در این کارآزمایی بالینی، ۷۰ دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره متوسط تا شدید شرکت داشتند. این شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا مقایسه دقیق‌تری امکان‌پذیر شود.

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تفاوت روش خوراکی و موضعی زنجبیل

گروه اول کپسول ۲۵۰ میلی‌گرمی زنجبیل دریافت کردند و گروه دیگر ۵ قطره روغن زنجبیل را در ناحیه زیر شکم استفاده کردند. این مداخله درمانی از دو روز قبل از شروع قاعدگی تا سه روز نخست آن و در سه سیکل متوالی انجام شد. در هر دو گروه هم دارو هر شش ساعت مصرف یا استفاده می‌شد. هدف اصلی این بود که مشخص شود آیا استفاده از زنجبیل نیاز به مصرف مفنامیک‌اسید را کاهش می‌دهد. شدت و مدت درد و همچنین میزان مصرف این مسکن قبل و در طول دوره درمان ارزیابی شد. یافته‌ها نشان داد زنجبیل چه به شکل خوراکی و چه موضعی در کاهش شدت و مدت دردهای قاعدگی مؤثر است. تفاوت قابل‌توجهی میان دو روش مشاهده نشد.

مزایا و عوارض جانبی درمان با زنجبیل

یکی از تفاوت‌های مهم این دو روش، میزان عوارض گزارش‌شده بود. در گروه مصرف خوراکی، شصت درصد شرکت‌کنندگان عارضه جانبی را تجربه کردند. درحالی‌که در گروه استفاده موضعی، عارضه جانبی گزارش نشد. نتایج پژوهش نشان داده هر دو شکل خوراکی و موضعی زنجبیل تأثیر مشابهی در کاهش علائم عمومی و عصبی همراه داشتند. با این تفاوت که مصرف خوراکی زنجبیل تعداد بیشتری از علائم گوارشی را کاهش داد. استفاده موضعی از روغن زنجبیل در کاهش علائم عضلانی‌ـ‌اسکلتی مؤثرتر بود و تحمل‌پذیری آن بیشتر بود.

نتیجه‌گیری درباره درمان‌های جایگزین

پژوهشگران نتیجه گرفتند که استفاده موضعی از روغن زنجبیل می‌تواند انتخاب مناسب‌تری برای کاهش علائم باشد. دکتر مکبری‌نژاد اشاره می‌کند که تحمل مناسب روغن زنجبیل موضعی و عدم عارضه جانبی در این گروه قابل توجه است. بنابراین استفاده موضعی از روغن زنجبیل می‌تواند به عنوان یک گزینه ساده و قابل‌تحمل برای کمک به کنترل این علائم مورد توجه قرار گیرد. این یافته‌ها راهکار جدیدی را برای مدیریت دردهای قاعدگی بدون عوارض دارویی شیمیایی ارائه می‌دهد.