تحریمهای آمریکا بر شرکت پتروشیمی هنگلی چین، تأیید حکم اعدام ناصر بکرزاده، سفر وزیر خارجه ایران به روسیه و بررسی گزینههای دیپلماتیک و نظامی توسط آمریکا، از جمله موضوعات مهم اخیر هستند. در همین زمان، بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر تجارت دریایی و دریانوردان، توجه کشورها را به کریدور تجاری عراق جلب کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سهام شرکت پتروشیمی هنگلی چین پس از تحریمهای آمریکا به دلیل خرید نفت ایران، حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این شرکت یکی از بزرگترین پالایشگاههای مستقل چین است و تحریمها تأثیر قابل توجهی بر بازار سهام آن داشت.
در همین زمان، پدر و مادر ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه، پس از تأیید سومین بار حکم اعدام فرزندشان توسط دیوان عالی کشور، خواستار توقف اجرای این حکم شدند. بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» محکوم شده بود، اما خانواده او بر بیگناهی او تاکید میکنند.
دیوان عالی کشور دو بار قبلی حکم اعدام را به دلیل نبود ادله کافی و نقض روند دادرسی نقض کرده بود، اما این بار با توجه به فضای ناشی از جنگ اخیر، حکم مجدداً تأیید شده است. پدر و مادر بکرزاده با اشاره به بیگناهی فرزندشان، از مسئولان خواستهاند که به داد او برسند و از اجرای حکم اعدام جلوگیری کنند.
در همین روز، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، به سنپترزبورگ سفر کرد. این سفر در شرایطی انجام میشود که دیپلماسی میان تهران و واشینگتن به بنبست رسیده و حکومت ایران پیشنهاد تازهای برای پایان درگیریها ارائه کرده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، قرار است در نشستی در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، گزینههای پیشرو در جنگ و بنبست مذاکرات با جمهوری اسلامی را بررسی کند. منابع آمریکایی به اکسیوس گفتند که در این نشست، گزینههای مختلف از جمله ادامه فشار نظامی و اقتصادی و مسیرهای دیپلماتیک مورد بررسی قرار میگیرند.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که تنشها در تنگه هرمز و تأثیر آن بر تجارت دریایی و دریانوردان به شدت افزایش یافته است. به گزارش سازمان ملل، حدود ۲۰ هزار دریانورد در نزدیک به ۲ هزار کشتی در خلیج فارس سرگردان ماندهاند و قادر به عبور ایمن از این گذرگاه حیاتی نیستند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، تاکید کرد که کشتیهای تجاری بدون توجیه هدف قرار گرفته، توقیف یا مورد حمله قرار گرفتهاند و این موضوع نشان میدهد آزادی کشتیرانی تا چه حد شکننده است. در همین زمان، بحران تنگه هرمز باعث توجه کشورها به کریدور تجاری ۲۴ میلیارد دلاری عراق شده است.
مهند سلوم، تحلیلگر شورای امور جهانی خاورمیانه، گفت که طرح مسیر بندر فاو بزرگ عراق به ترکیه و از آنجا به اروپا، در حال پیشرفت است و آن را یک تغییر دائمی و تحولساز در زمان جنگ خواند. او افزود که جاده توسعه عراق به معنای کاهش نفوذ تهران بر عراق است و قرار است اولین بخش این جاده ۶۳ کیلومتری در سال ۲۰۲۵ افتتاح شود.
سلوم، استادیار موسسه مطالعات تکمیلی دوحه، توضیح داد که این کریدورهای زمینی از جمله خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی و خط لوله ادکاپ در امارات متحده عربی، در حال توسعه هستند و کریدورهای زنگزور و میانه ترکیه از طریق قفقاز نیز در حال تکمیل هستند. او گفت که این تغییرات نشان میدهد تنگه هرمز دیگر به عنوان یک پیشفرض در نظر گرفته نمیشود و ترکیه بزرگترین ذینفع این تغییرات خواهد بود.
همچنین، گزارشهای اخیر نشان میدهند که هزینههای نظامی در خاورمیانه علیرغم درگیریهای مداوم و رقابتهای منطقهای ثابت مانده است. موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، سیپری، در مورد این هزینهها نوشت که علیرغم تنشها، این هزینهها تغییر قابل توجهی نداشتهاند
