وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های مرتبط با فروش نفت ایران در هند و ترکیه اعمال کرد. همزمان، سازمان خون فرانسه از حملۀ سایبری به سیستم‌های نگهداری خون خبر داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه، بسته‌ای از تحریم‌های جدید را علیه افراد و شرکت‌هایی که در هند و ترکیه مستقر هستند و ارتباطاتی با جمهوری اسلامی دارند، اعلام کرد. این اقدام بخشی از عملیات گسترده‌تری تحت عنوان "طرد اقتصادی" است که توسط دولت دونالد ترامپ طراحی شده و هدف اصلی آن قطع راه‌های تأمین مالی جنگ ایران از طریق جلوگیری از فروش نفت است.

جزئیات شبکه مجرمانه هندی و ترکیه

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، تمرکز این موج جدید تحریم‌ها بر یک شبکه گسترده مجرمانه به مدیریت سونیل کومار شارما و همسرش جاسپریت پریتی شهید است که در هند فعالیت می‌کنند. دو شهروند دیگر هند که مدیریت شرکت‌های متعلق به این زوج را بر عهده داشتند نیز همراه با نه نهاد جداگانه مرتبط با شارما در فهرست سیاه قرار گرفتند. مقامات آمریکایی مدعی شدند که این گروه برای کشتی‌های تحریم‌شده‌ای که در حمل نفت ایران نقش داشتند، پرچم و گواهی‌های جعلی تهیه می‌کردند.

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علاوه بر این بخش هندی، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت "فوگو گراند سرویسز" مستقر در ترکیه را نیز به دلیل ادامه حمایت از بخش هوانوردی ایران تحریم کرد. این بخش پیش‌تر نیز مشمول تحریم‌های گسترده بوده و اکنون هدف دقیق‌تری برای فشارهای اقتصادی واشنگتن قرار گرفته است. هدف نهایی این اقدامات تضعیف شدید اقتصاد ایران، کاهش ارزش ریال به پایین‌ترین سطح و افزایش تورم داخلی تا حدود ۹۰ درصد اعلام شده است.

حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی فرانسه

در رویدادی موازی، سازمان خون فرانسه (اِف‌اِس) روز چهارشنبه ۱۳ آبان تأیید کرد که سامانه‌های کنترل دمای یخچال‌های ویژه نگهداری خون‌های اهداشده در سه مرکز مختلف، روز دوشنبه مورد حملۀ سایبری قرار گرفته‌اند. هکرها تلاش کرده بودند دمای محفظه‌های سرد که باید ۳۰ درجه زیر صفر باشد را به ۱۱۰ درجه برسانند تا نمونه‌های خون و پلاسما را نابود کنند. این اقدام بخشی از موج گسترده حملات سایبری به فروشگاه‌های اروپایی بود که منجر به خالی شدن یخچال‌ها در ده کشور از جمله سوئد، پرتغال، یونان و هلند شد.

سازمان خون فرانسه تأکید کرد که هیچ نمونۀ خون یا پلاسمایی از دست نرفته و خطری سلامت عمومی را تهدید نمی‌کند. دفتر استفانی ریس، وزیر بهداشت فرانسه نیز اطمینان داد که نظارت‌های لازم بر سلامت کیسه‌های خون انجام شده است. تحقیقات برای شناسایی چگونگی وقوع این حمله آغاز شده اما هنوز مظنونان مشخصی معرفی نشده‌اند.

محکومیت اعدام فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران

رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی فعال شبکه‌های اجتماعی با نام کاربری "جیمز بی‌دین"، روز چهارشنبه ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داد. آقای شفاخواه اعلام کرد که امیرحسین موسوی به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق فعالیت مجازی" در حساب توییتری خود به مرگ محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که ۱۴ زندانی سیاسی پیش‌تر هشدار داده بودند اتهامات او پس از پخش اعترافات اجباری از صداوسیما از پنج مورد به نه مورد افزایش یافته است.

امیرحسین موسوی از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد و ادعا می‌کند تحت فشار حبس انفرادی و تهدید خانواده‌اش مجبور به مصاحبه اجباری شده است. وکیل او فیلم‌های پخش شده در رسانه‌های دولتی را تقطیع‌شده و نشانه پرونده‌سازی دانست و تأکید کرد موکلش صرفاً به خاطر فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده است. گزارش تلویزیونی که او را به تبادل اطلاعات با اسرائیل متهم می‌کرد با واقعیت زمان بازداشت او همخوانی ندارد.

افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره اعدام‌ها

این پرونده در سایه افزایش نگران‌کننده شمار اعدام‌ها در ایران رخ داده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هفته گذشته اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند و نسبت به نقض دادرسی عادلانه هشدار داد. همچنین عفو بین‌الملل گزارش داده که ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده و پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان داشته است. فعالان سیاسی معتقدند حتی لایک یا کامنت ساده در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگین شود.