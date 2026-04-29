دولت ایالات متحده با صدور هشدارهای جدید، بانک‌ها و مؤسسات مالی را که با پالایشگاه‌های موسوم به «قوری» در چین معاملات نفتی ایران را انجام می‌دهند، تهدید به تحریم کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های آمریکا برای پر کردن خلاءهای موجود در تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی است که ممکن است تنش‌ها با چین را تشدید کند. همچنین، وزیر خارجه بحرین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار راهکارهایی برای حل بحران ایران شد و وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن را به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی احضار کرد.

آمریکا با صدور هشدارهای جدید، بانک‌ها و مؤسسات مالی را که با پالایشگاه‌های موسوم به «قوری» در چین معاملات نفتی ایران را انجام می‌دهند، تهدید به تحریم کرد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای پر کردن خلاءهای موجود در تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی است که ممکن است تنش‌ها با چین را تشدید کند. پالایشگاه‌های «قوری» به تأسیسات کوچک و مستقل گفته می‌شود که نفت‌های تحریمی از کشورهایی مانند ایران و روسیه خریداری کرده و بنزین تولید می‌کنند. بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران به چین است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ۳۵ نهاد و فرد را به دلیل نقش آن‌ها در «شبکه بانکی سایه» ایران تحریم کرده است. این افراد و نهادها متهم شده‌اند که در جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و حمایت ایران از تروریسم نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری همچنین هشدار داد که هر شرکتی که برای عبور از تنگه هرمز به دولت ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «عوارض» پرداخت کند، با تحریم‌های سنگین مواجه خواهد شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در بیانیه‌ای نوشت: «سیستم بانکی سایه ایران به‌عنوان یک شریان حیاتی مالی برای نیروهای مسلح آن عمل می‌کند و امکان انجام اقداماتی را فراهم می‌سازد که تجارت جهانی را مختل کرده و خشونت در خاورمیانه را تشدید می‌کند. » به گفته او، «منابع مالی غیرقانونی که از طریق این شبکه منتقل می‌شوند، از عملیات‌های تروریستی رژیم حمایت می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی، متحدان منطقه‌ای و اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند.

» بسنت همچنین هشدار داد، «هر نهاد یا مؤسسه‌ای که با این شبکه‌ها همکاری یا تعامل داشته باشد، با عواقبی شدید مواجه خواهد شد. » در همین راستا، عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه پادشاهی بحرین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آزادی دریانوردی و حفاظت از آبراه‌های بین‌المللی، خواهان آن شد که به جای مدیریت بحران ناشی از جنگ ایران، راهکارهایی برای حل آن یافت شود.

او در نشست وزیران خارجه اعضای کنونی شورای امنیت همچنین خواست‌هایی گسترده در قبال جمهوری اسلامی مطرح کرد. الزیانی گفت که ایران باید اصول همسایگی خوب و همچنین حقوق بین‌الملل را رعایت کرده و به حملات خود به کشورهای منطقه خاورمیانه پایان دهد. وزیر خارجه بحرین همچنین تصریح کرد، جمهوری اسلامی باید برنامه اتمی، موشکی و پهپادی را متوقف کند و از پشتیبانی نظامی و مالی از شبه‌نظامیان و گروه‌های نیابتی در منطقه خودداری کند.

وی بیان داشت رفتارهای ایران و اقدام آن به جلوگیری از کشتیرانی در تنگه هرمز اقتصاد جهان را به خطر انداخته است. سکوت بین‌المللی در برابر چنین رویکردی، ایران را در رفتارهای خود گستاخ‌تر کرده است. همچنین، وزارت امور خارجه بریتانیا سه‌شنبه ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد و خواستار توضیح او در مورد «اظهارات غیرقابل قبول و تحریک‌آمیز» این سفارتخانه در شبکه‌های اجتماعی شد.

در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شد، آمده است که همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه از علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در لندن خواسته است تا ضمن پاسخگویی در مورد «کارزار جان‌فدا» در شبکه‌های اجتماعی، «هرگونه ارتباطی که می‌تواند به عنوان تشویق خشونت در بریتانیا یا در سطح بین‌المللی تعبیر شود را متوقف کند. » وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد که حفظ امنیت ملی از بالاترین درجه اولویت برخوردار است و این کشور با هرگونه فعالیت یا محتوایی که آن را عامل تهدید ثبات بداند، مسامحه نخواهد کرد





