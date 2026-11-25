وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام تحریم‌های جدید علیه شبکه‌های بانکی سایه ایران، ادعا کرد که اقتصاد تهران در حال فروپاشی است و هیچ نفتی برای فروش وجود ندارد.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حاکمی توصیف کرد که مانند کشتی در حال غرق شدن است. او مدعی شد که تهران دیگر حتی یک قطره نفت برای فروش روی آب ندارد و این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌های سخت‌گیرانه واشنگتن در محاصره اقتصادی و قطع شبکه‌های تامین مالی این کشور است.

جزئیات تحریم‌های جدید علیه شبکه‌های سایه

وزارت خزانه‌داری آمریکا این هفته با هدف محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی، از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها خبر داد که ۲۲ شرکت و ۸ فرد را هدف قرار داد. این اقدامات علیه چیزی که وزارتخانه آن را سیستم بانکداری سایه ایران می‌نامد، صورت گرفته است. طبق اعلام این نهاد، این سیستم تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کند و بر پایه شبکه‌ای گسترده از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های مالی استوار است. این شبکه‌ها وظیفه تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی را برای مشتریان ایرانی بر عهده دارند.

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گسترش بین‌المللی و حجم مالی شبکه‌های هدف

گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این شبکه‌های مالی دارای حضور بین‌المللی قابل‌توجهی هستند که به‌ویژه در امارات متحده عربی، ترکیه، هنگ‌کنگ و سنگاپور متمرکز شده‌اند. این شبکه‌ها در صنایع کلیدی نظیر نفت، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و تامین فناوری فعالیت می‌کنند. وزارتخانه در گزارش خود اعلام کرد که حدود ۱۵ میلیارد دلار فعالیت مالی را بین ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ میلادی شناسایی کرده که احتمالاً با این شبکه‌های بانکی سایه مرتبط بوده‌اند. این تراکنش‌ها به تهران امکان می‌داد تا با دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی، عملیات تجارت خارجی خود را حفظ کرده و به ارز خارجی دسترسی داشته باشد.

عملیات طرد اقتصادی و شروع عملیات جدید

اسکات بسنت در پست‌های خود اشاره کرد که عملیات طرد اقتصادی در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ آغاز شده است. از زمان شروع این عملیات، ایران حتی موفق به بارگیری یک نفتکش نیز نشده است. این اقدام بخشی از کارزار گسترده‌تر دولت ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران، محدود کردن درآمدهای نفتی و کاستن از منابع مالی‌ است. واشنگتن معتقد است که این منابع صرف پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی ایران، برنامه‌های توسعه تسلیحاتی و گروه‌های مسلح هم‌پیمان آن در سراسر خاورمیانه می‌شود.

ادعای اسکات بسنت از وحشت رهبران ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا با تاکید بر اینکه نظام بانکداری سایه آخرین شریان حیاتی مالی برای رژیمی ورشکسته است، مدعی شد که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. او نوشت که رهبران ایران از این وضعیت وحشت‌زده هستند و وزارت خزانه‌داری به برچیدن این شبکه‌های غیرقانونی ادامه خواهد داد. اسکات بسنت با بیان این مطلب که تا زمانی که سر مار را دفن کنند، عملیات قطع شریان‌های حیاتی مالی را متوقف نخواهند کرد، بر جدیت تصمیمات جدید آمریکا برای فلج کردن توان مالی تهران تاکید کرد.