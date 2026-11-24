وزارت خزانه‌داری آمریکا با تحریم ۲۴ نهاد مرتبط با شبکه بانکی سایه ایران، ۱۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را آشکار کرد. این اقدام منجر به جهش قیمت دلار و سقوط ارزش ریال شد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی گسترده علیه زیرساخت‌های مالی غیررسمی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۳ آذر ماه از شناسایی و هدف قرار دادن یک شبکه بانکی سایه وسیع خبر داد. این تحریم‌های جدید که همزمان با واکنش‌های تند سیاستمداران آمریکایی انجام شد، نشان‌دهنده تلاش جدی واشنگتن برای مسدود کردن منابع مالی مورد نیاز تهران است. کلودیا تنی ، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیویورک، بلافاصله پس از انتشار این خبر با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان برچیده شدن دائمی این شبکه‌های مالی شد.

آشکارسازی ۱۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک

طبق گزارش تازه‌ای که توسط شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا یا همان فین‌سن منتشر شده است، حدود ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فعالیت مالی مشکوک شناسایی شده است. این مبالغ که در بازه زمانی دی ماه سال ۱۴۰۳ تا مرداد ماه ۱۴۰۵ رد و بدل شده‌اند، به احتمال زیاد با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تأکید کرد که این ارقام نشان‌دهنده حجم عظیمی از جابجایی پول است که از طریق کانال‌های غیرقانونی برای تأمین فعالیت‌های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

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نماینده دمکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کشورهای واسطه، این منابع را برای حمایت از نیروهای نیابتی و تروریستی بسیج کرده است. کلودیا تنی در پیام خود نوشت که ایران احتمالاً ۱۵ میلیارد دلار از طریق چین، سنگاپور و بریتانیا برای تأمین مالی تروریست‌هایی که آمریکایی‌ها را از طریق بانک‌های سایه هدف قرار می‌دهند، منتقل کرده است. این ادعاها نشان‌دهنده پیچیدگی شبکه‌های مالی است که تهران برای دور زدن تحریم‌ها از آن‌ها بهره می‌برد.

سقوط ارزش ریال و جهش قیمت دلار

پیامدهای فوری این اعلامیه تحریمی به سرعت در بازارهای مالی ایران نمود پیدا کرد. یک روز پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲ آذر از شناسایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار فعالیت مالی مشکوک خبر داد، ریال جمهوری اسلامی با افت شدیدی مواجه شد. این فشار روانی و اقتصادی باعث شد ارزش پول ملی کاهش یابد و هر دلار آمریکا به بیش از ۲۸۴ هزار تومان برسد. این جهش قیمت نشان‌دهنده حساسیت شدید بازار ارز ایران به تحولات خارجی و ترس از قطع کامل منابع ارزی است.

تحلیلگران بازار معتقدند که این افت ارزش ریال تنها بخش ابتدایی تأثیرات این تحریم‌هاست. با توجه به اینکه شبکه‌های بانکی سایه نقش حیاتی در انتقال ارز و تأمین کالاهای اساسی ایفا می‌کنند، مسدود شدن آن‌ها می‌تواند شوک‌های بیشتری را به اقتصاد وارد کند. قیمت دلار که همواره به عنوان شاخص اصلی تورم در ایران شناخته می‌شود، با انتشار اخبار مربوط به تحریم‌های جدید، مسیر صعودی خود را با شیب بیشتری طی کرد.

تحریم ۲۴ صرافی و شرکت صوری

در ادامه این عملیات، وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی، بیش از ۲۴ صرافی، شرکت صوری و عوامل مرتبط با بانکداری سایه رژیم ایران را هدف قرار داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با تأکید بر عزم دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که این وزارتخانه به قطع شریان‌های مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. هدف اصلی این تحریم‌ها، ایجاد وقفه‌های طولانی و غیرممکن کردن جابجایی منابع مالی مرتبط با ایران است.

این اقدامات شامل شناسایی نهادهایی است که به عنوان واسطه‌های مالی عمل می‌کنند و به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهند بودجه فعالیت‌های نظامی، برنامه‌های تسلیحاتی و نیروهای نیابتی تروریستی را تأمین کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با این کار می‌خواهد پیامی قاطع به تمام نهادهای مالی جهانی بفرستد که همکاری با این شبکه‌های غیرقانونی عواقب سنگینی خواهد داشت. کلودیا تنی نیز در این زمینه گفت که وقت آن است که شبکه بانکی سایه ایران برای همیشه تعطیل شود و این کار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد ایران

تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته باشد. با محدود شدن دسترسی به شبکه‌های مالی غیررسمی، تهران با چالش جدی در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو مواجه خواهد شد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها و تورم در بازارهای داخلی شود. همچنین، کاهش ارزش ریال باعث می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یابد و فشار معیشتی بر households افزایش پیدا کند.

در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که با این تحریم‌ها می‌خواهد فعالیت‌های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را مختل کند. این اقدامات نه تنها برای فشار اقتصادی بر ایران، بلکه برای ایمن‌سازی سیستم مالی جهانی در برابر استفاده غیرقانونی از ابزارهای مالی نیز طراحی شده است. انتظار می‌رود که با ادامه این روند، فشار بر شبکه‌های بانکی سایه افزایش یابد و جمهوری اسلامی برای یافتن راه‌های جایگزین با مشکلات بیشتری مواجه شود.