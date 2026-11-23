اورسولا فون‌درلاین اعلام کرد ۶۰ بانک روسی از سوئیفت حذف می‌شوند. تحریم‌های جدید علیه انرژی، رمزارز و سفرهای روسیه برای فشار بر مسکو و حمایت از اوکراین اعمال می‌شود.

اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا در تاریخ دوشنبه، بیست‌ودومین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را با هدف افزایش فشار سیاسی و اقتصادی برای پایان دادن به جنگ اوکراین رونمایی کرد. این اقدام شامل حذف حدود ۶۰ بانک روسی از شبکه پیام‌رسان مالی بین‌المللی سوئیفت است تا دسترسی مسکو به سیستم مالی جهانی محدودتر شود.

محورهای اصلی تحریم‌های جدید مالی و بانکی

بیانیه رسمی کمیسیون اروپا تأکید دارد که این بسته تحریمی بر سه محور اصلی تشدید فشارهای مالی، افزایش انزوای روسیه و مقابله با مکانیسم‌های دور زدن تحریم‌ها متمرکز است. بر اساس جزئیات اعلام شده، تمامی بانک‌های هدف از شبکه سوئیفت خارج خواهند شد و محدودیت‌های جدیدی نیز علیه شبکه‌های پرداخت و مبادلات رمزارزی در نظر گرفته شده است.

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فون‌درلاین افزود که این اقدامات صرفاً مختص نهادهای داخلی روسیه نیست، بلکه شرکت‌ها و نهادهایی در کشورهای ثالث را که در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند نیز هدف قرار می‌دهد. کمیسیون اروپا تشکیل یک کارگروه ویژه برای مقابله با تحریم‌های رمزارزی را نیز اعلام کرده است که وظیفه آن شناسایی و بستن مسیرهای مالی جایگزین برای انتقال منابع به روسیه خواهد بود.

محدودیت‌های سخت‌گیرانه علیه صنعت انرژی و ناوگان حمل‌ونقل

بخش انرژی روسیه یکی از اهداف اصلی این بسته تحریمی جدید محسوب می‌شود. بر اساس پیشنهاد کمیسیون، شرکت‌های اروپایی از هرگونه مشارکت در ساخت، بهره‌برداری یا تعمیر زیرساخت‌های انرژی روسیه، به‌ویژه پالایشگاه‌های نفت، منع خواهند شد. این ممنوعیت با هدف کاهش درآمد ارزی مسکو از فروش منابع طبیعی طراحی شده است.

علاوه بر محدودیت‌های انرژی، قرار است بیش از ۷۰ کشتی دیگر به فهرست تحریم‌های موسوم به "ناوگان سایه" روسیه اضافه شوند. این عنوان برای اشاره به نفتکش‌هایی استفاده می‌شود که به ادعای مقام‌های اروپایی در انتقال نفت روسیه و دور زدن محدودیت‌های غرب نقش دارند. کمیسیون اروپا ممنوعیت فعالیت تمامی نفتکش‌هایی را پیشنهاد کرده است که تحت پوشش شرکت‌های بیمه روسی قرار دارند.

ممنوعیت سفر، ورزش و حضور مدیران روس در اروپا

بخش دیگری از بسته پیشنهادی به محدودیت رفت‌وآمد شهروندان روسیه اختصاص دارد. فون‌درلاین با اشاره به ادعاهایی درباره افزایش فعالیت‌های خرابکارانه عوامل روسیه، خواستار ممنوعیت صدور روادید برای نظامیان سابق روسیه شده است. وی مدعی شد که این افراد تهدیدی علیه امنیت اروپا محسوب می‌شوند و نباید امکان تردد آزادانه در کشورهای عضو اتحادیه را داشته باشند.

کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد داده است که شهروندان اروپایی از ادامه حضور در هیأت‌مدیره و ساختارهای مدیریتی شرکت‌های مستقر در روسیه منع شوند. تیم‌ها و ورزشکاران روسی نیز از حضور در مسابقات ورزشی اتحادیه اروپا تحت پرچم کشورشان منع می‌شوند و نمایش نمادهای رسمی روسیه با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. جریان منابع مالی از حامیان مالی روسی به انجمن‌های ورزشی و فرهنگی مستقر در اروپا محدود می‌شود.

واکنش‌ها و اهداف استراتژیک اتحادیه اروپا در بلندمدت

فون‌درلاین در پایان بیانیه خود مدعی شد که هدف اتحادیه اروپا، تقویت موقعیت اوکراین برای دستیابی به صلح و افزایش فشار بر روسیه برای پذیرش آن است. وی همچنین تأکید کرد که مسکو هنوز اراده واقعی برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین نشان نداده و اتحادیه اروپا تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، به ارائه تحریم‌های تازه ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مواضع تندی علیه مسکو اتخاذ کرده و با اعمال بسته‌های متوالی تحریمی، بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد، تجارت، انرژی و نظام مالی روسیه را هدف قرار داده است. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر هشدار داده بود که چنین اقدامات انرژی در شرایط کمبود منابع، تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.