وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای انحلال یک شبکه مرتبط با این کشور خبر دادند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقیمانده از این آتشبس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرده است. در هفتههای گذشته تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.
تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه بهدلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایرانشبکه "انبیسی" به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد که واشنگتن هنوز تایید نکرده است که ایران در تنگه هرمز مینگذاری کرده باشد؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه ۸ خرداد (۲۹ مه) مدعی شده بود که ایران پذیرفته است مینهایی را که آمریکا موفق به پاکسازی آنها نشده، از تنگه هرمز جمعآوری کند با این حال، بر اساس این گزارش، ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا و کشورهای متحد در روزهای آغازین جنگ نشان میداد که ایران احتمالا در حال مینگذاری این آبراه راهبردی بوده است، اما عملیات جستوجو و بازرسی زیرآبی آمریکا نتوانسته هیچ شیئی را که بهطور قطعی مین دریایی تشخیص داده شود، پیدا کندیکی از منابع آگاه در این باره گفت که اگر هم تهدیدی وجود داشته، بسیار کمتر از آن چیزی بوده است که در ابتدا درباره آن نگرانی وجود داشت.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و انرژی جهان به شمار میرود و هرگونه تهدید علیه امنیت کشتیرانی در این آبراه تاثیری مستقیم بر قیمت نفت دارد.
این شبکه به رهبری "علی مجد سپهر" مستقر در ایران متهم شده است که با جعل هویت شرکتهای آمریکایی و فریب شرکتهای فناوری در آمریکا در تلاش برای دسترسی به تجهیزات پیشرفته برای بخش نظامی ایران بوده استوزارت خزانهداری آمریکا علی مجدسپهر را فردی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی معرفی کرده و چند فرد و شرکت دیگر را نیز به دلیل همکاری و ارتباط با او تحریم کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه از وبسایتهای جعلی و واسطههایی در دبی برای دریافت محمولهها استفاده کرده و در پی تهیه تجهیزات برای بخش دفاعی ایران بوده استوزارت خارجه آمریکا همزمان با این تحریمها اعلام کرد تا ۱۵ میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که به مختلشدن تامین مالی سپاه پاسداران منجر شود، در نظر گرفته شده استدر همین حال وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد هرگونه تعامل با "نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس" میتواند با ریسک تحریم مواجه شود.
این نهاد طبق اعلام واشنگتن به دلیل حمایت از سپاه پاسداران در فهرست تحریمها قرار گرفته استنهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس این تحریمها را محکوم کرده و نوشت: "تسلط بر تنگه هرمز را که در میدان و دیپلماسی به دست نیاوردید با تحریم هم به دست نخواهید آورد.
" ایالات متحده با اعمال تحریمهای جدید در تلاش است سیاست "فشار حداکثری" را دنبال کند. بر اساس دادههای دولت مسعود پزشکیان و ارزیابی کارشناسان اقتصادی، وضعیت اقتصادی ایران وخیم توصیف شده و گفته میشود تحریمهای هدفمند و سنگین آمریکا، جمهوری اسلامی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. دولت لبنان صبح روز شنبه ۹ خرداد (۳۰ مه) اعلام کرد در حملات جدید اسرائیل به این کشور دستکم ۱۱ نفر در جنوب لبنان کشته شدند.
بر اساس این گزارش در حملات انجامشده در مناطق مختلف اطراف شهر صور ۸ نفر زخمی شدهاند که یکی از آنها نیز از نیروهای امدادی بوده استدر لبنان در حال حاضر آتشبسی برقرار است، اما این آتشبس از سوی حزبالله مورد حمایت جمهوری اسلامی رد شده و دو طرف بار دیگر بهطور روزانه به یکدیگر حمله میکننددر تازهترین تحولات پنتاگون اعلام کرد که میزبان هیئتهای اسرائیل و لبنان بوده و گفتوگوهای نظامی "سازندهای" میان طرفین انجام شده است.
شبکه "انبیسی" روز شنبه ۹ خرداد (۳۰ مه) به نقل از سه منبع آگاه خبر داد جنگنده اف-۱۵ ای آمریکا که در جنوبغرب ایران سرنگون شده بود احتمالا با یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته استدر اوایل جنگ، چین احتمالا یک رادار هشدار زودهنگام دوربرد نیز در اختیار ایران قرار داده است که قادر است هواپیماهای رادارگریز را شناسایی کند. این موضوع را یکی از منابع آگاه و یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه انبیسی تائید کردهانددر ماه آوریل هستند.
به گفته منابع، این نخستینبار در چند دهه اخیر است که یک جنگنده آمریکایی توسط آتش دشمن سرنگون میشودزمان دقیق انتقال تجهیزات چینی به جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما استفاده ایران از سلاحهای ساخت چین روابط آمریکا و چین را پیچیدهتر کرده است؛ در شرایطی که دولت ترامپ به دنبال کمک پکن برای پایان دادن به درگیری بوده است. ترامپ در زمان سقوط این جنگنده گفته بود که این هواپیما با موشک دوشپرتاب هدف قرار گرفته است.
این موشکها که حدود ۲ متر طول و ۱۸ کیلوگرم وزن دارند و یک روش ارزان و موثر برای سرنگونی هواپیماهای کمارتفاع هستندخدمه دو نفره جنگنده آمریکایی موفق شدند از هواپیما خارج شون
