ایالات متحده ۲۹ نهاد و فرد را تحریم کرد. گزارش هرانا و کردپا از محکومیت‌های جدید بازداشتی و نقض حقوق بشر در ایران است.

وزارت خزانیه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه فهرستی جدید از تحریم‌ها را علیه ۲۹ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. این اقدام محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را برای سازمان‌های کلیدی مالی و بانکی این کشور به همراه دارد.

لیست تحریم‌های جدید آمریکا شامل چه نهادهایی است؟

در این فهرست تحریمی، نام "مرکز مبادله ارز و طلا" و نیز "صرافی ملت" به عنوان یکی از نهادهای مورد هدف ایالات متحده آمده است. هدف این اقدام، قطع ارتباط این نهادهای مالی با سیستم بانکداری جهانی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی وجوه ارزی است. ایالات متحده در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که این تحریم‌ها برای مقابله با نقش این نهادها در تامین مالی پروژه‌های نظامی و سرکوب داخلی طراحی شده است.

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گزارش‌های حقوق بشری از محکومیت‌های جدید چیست؟

همزمان با انتشار لیست تحریم‌ها، منابع حقوق بشری روز دوشنبه ۲ آذر، بخش عمده‌ای از گزارش‌های خود را به تداوم نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اختصاص دادند. خبرگزاری هرانا روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاه انقلاب ارومیه بیان صالحیان، پزشک متخصص داخلی اهل سقز و ساکن ارومیه، را به تحمل یک سال حبس و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم کرده است. این حکم مستقیماً مربوط به بازداشت این پزشک زن در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ و اتهام ادعایی علیه او مبنی بر "تبلیغ علیه نظام" است.

بیان صالحیان پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در سقز و همچنین در سال ۱۴۰۳ سابقه بازداشت و صدور حکم قضایی علیه خود داشته است. علاوه بر این، آژانس خبری کردپا گزارش داد که هیمن خورشیدی، جوان اهل بانه که آبان ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهامات ادعایی "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام" به ۲ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است. آقای خورشیدی ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در محل کار خود در یکی از کافه‌های سنتی بانه بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

وضعیت فعالان صنفی و معلمان ایران چگونه است؟

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز از بازداشت شکرالله احمدی، فعال صنفی معلمان، در روز یکشنبه یکم آذر در نورآباد ممسنی خبر داد. انتقال این فعال به بازداشتگاه "سروش شیراز" پس از بازداشت او صورت گرفت. آقای احمدی پیش‌تر با حکم دادگاه به تحمل سه سال و هفت ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده بود. رسیدگی به اعتراض او به این حکم همچنان در جریان است و تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است.

این فعال صنفی معلمان در دی ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در ممسنی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این فعال صنفی معلمان پیش‌تر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه برخوردهای قضایی داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا بارها در گزارش‌های حقوق بشری خود نسبت به بازداشت و محاکمه دگراندیشان، دانشجویان، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی، و دیگر منتقدان توسط جمهوری اسلامی هشدار داده و به این وضع اعتراض کرده است.