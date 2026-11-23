وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد هشت فرد و ۲۱ شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های جدید قرار داد. این اقدام شامل مشمولان تحریم ثانویه و نهادهای فعال در امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ است که با هدف قطع منابع مالی سیستم بانکی عمل می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد که اقدامات تنبیهی جدیدی را علیه هشت فرد و ۲۱ شرکت و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. این تحریم‌های گسترده شامل شماری از شرکت‌های فعال در حوزه مبادلات ارزی و طلا و همچنین نهادهایی مستقر در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ‌کنگ می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این افراد و نهادها به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اضافه شده‌اند و بخش عمده آن‌ها مشمول خطر تحریم‌های ثانویه نیز هستند.

افزایش تحریم‌های ثانویه بر شبکه بانکی ایران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در اعلامیه رسمی خود تأکید کرد که هدف اصلی این تحریم‌ها، مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های مالی و دسترسی به منابع ارزی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بخش عمده افراد و نهادهای اضافه‌شده به فهرست تحریم‌ها، مشمول خطر تحریم‌های ثانویه نیز هستند. این وضعیت به آن معنی است که هر نهاد مالی یا شرکتی در سطح جهانی که با این اشخاص و شرکت‌ها تعامل داشته باشد، ممکن است خود مورد تحریم قرار گیرد و دسترسی به سیستم مالی دلار را از دست بدهد. این فشارهای اقتصادی با هدف کاهش توانایی ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های خاص طراحی شده است.

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نامبرداری شرکت‌های صرافی و نهادهای ارزی

در میان نهادهای تحریم‌شده نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شرکت صرافی ملت، شرکت صرافی مینا فشکی و شرکا و شرکت راهبر بازرگانی نسیم بهاران قشم دیده می‌شود. این مؤسسات به عنوان کانال‌های اصلی جابجایی ارز و خرید طلا در ایران شناخته می‌شوند و نقش کلیدی در سیستم اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. حضور شرکت صرافی ملت و شرکت راهبر بازرگانی نسیم بهاران قشم در این فهرست، نشان‌دهنده تمرکز ویژه واشنگتن بر شرکت‌های بزرگ و استراتژیک است که حجم بالایی از معاملات ارزی را مدیریت می‌کنند. همچنین نام‌های کوچکتر مانند شرکت صرافی مینا فشکی و شرکا نیز در کنار نام‌های شناخته‌شده‌تر قرار گرفته‌اند که نشان از گسترش دامنه نظارتی آمریکا دارد.

هشت فرد کلیدی تحت نظارت‌های شدید مالی

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه هشت فرد خبر داد که از میان آن‌ها می‌توان به محمدحسین عباسی، محمود اخلاقی، فرزاد فشکی، مینا فشکی، پرویز فضل جو، ولی‌الله همتی، محمد جلالی و علی کلهر اشاره کرد. این افراد به دلیل ارتباط مستقیم با نهادهای تحریم‌شده و نقش آن‌ها در مدیریت یا تسهیل مبادلات غیرقانونی ارز و طلا هدف قرار گرفته‌اند. فرمانداران آمریکا خواستار انزوای کامل این اشخاص از سیستم مالی جهانی شدند و هرگونه فعالیت تجاری با آن‌ها را ممنوع اعلام کردند.

موقعیت جغرافیایی نهادهای تحت تحریم

این تحریم‌ها شامل شماری از شرکت‌های فعال در حوزه مبادلات ارزی و طلا و نهادهایی در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ‌کنگ است. حضور نهادهای مستقر در این مناطق نشان می‌دهد که شبکه انتقال ارز و سرمایه از ایران به خارج از کشور بسیار گسترده و پیچیده است. امارات متحده عربی و ترکیه به عنوان همسایگان و شریک تجاری مهم ایران، مقاصد اصلی جابجایی ارز و طلا محسوب می‌شوند. همچنین هنگ‌کنگ به دلیل موقعیت ویژه‌اش در بازارهای مالی آسیا، یکی از مراکز مهم برای عملیات‌های مالی پیچیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با نامبرداری این مناطق، هشداری جدی به نهادهای مالی بین‌المللی برای عدم همکاری با این شبکه‌ها ارسال کرده است.

پیامدهای عملی و واکنش‌های احتمالی

اعمال این تحریم‌های جدید به معنای سخت‌تر شدن روند مبادلات ارزی برای بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های بازرگانی در ایران است. با توجه به مشمول شدن بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادها به تحریم‌های ثانویه، خطر جدا شدن کامل از سیستم سوئیفت و بانکی جهانی افزایش یافته است. این اقدامات می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر در بازار ارز و طلا در ایران شود. همچنین نهادهای بین‌المللی ممکن است برای حفظ خود از تحریم‌های آمریکا، روابط تجاری خود را با نهادهای نامبرده شده کاهش دهند یا قطع کنند. این وضعیت فشارهای اقتصادی بر بخش خصوصی و نظام بانکی ایران را تشدید خواهد کرد.