دونالد ترامپ در حالی که کوبا با بحران انرژی شدید مواجه است، از تصرف این کشور سخن گفت. تحریم‌های آمریکا و قطع عرضه سوخت از ونزوئلا، شرایط را برای مردم کوبا به شدت دشوار کرده است. در حالی که روسیه با ارسال نفت به کوبا کمک می‌کند، احتمال مداخله نظامی آمریکا همچنان مطرح است.

دونالد ترامپ در روزی که کوبا شاهد فروپاشی شبکه برق سراسری خود به دلیل تشدید تحریم نفتی آمریکا بود، گفت معتقد است افتخار «تصرف کوبا » را خواهد داشت.

ترامپ درباره منظورش به خبرنگاران گفته بود: «می‌توانم هر کاری که بخواهم با آن‌ها انجام دهم؛ اگر حقیقت را بخواهید، آن‌ها در حال حاضر کشوری بسیار تضعیف‌شده هستند». دولت کوبا چندی پیش اذعان کرد که برای یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش تنش‌های شدت گرفته میان دو کشور با آمریکا در حال مذاکره است.

مقام‌های کوبا می‌گویند به دلیل محاصره آمریکا، در چند ماه گذشته هیچ سوختی وارد کوبا نشد و این مسئله بحران انرژی در این کشور را به مرحله‌ای حاد رساند. روسیه اخیرا صدها هزار بشکه نفت به کوبا ارسال کرد که یک شریان حیاتی موقت برای این کشور بوده است. دولت دونالد ترامپ، اعلام کرد که به دلایل «بشردوستانه» اجازه ورود نفتکش روسی را داده است.

کوبایی‌ها سال‌هاست با خاموشی‌های مکرر مواجه بوده‌اند و میزان این خاموشی‌ها رو به افزایش بوده است. منتقدان می‌گویند شبکه برق به دلیل نگهداری نامناسب آسیب دیده است. کوبا تا پیش از قطع شدن عرضه سوخت، به‌ویژه از ونزوئلا، به شدت به واردات سوخت وابسته بود اما این روند پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط آمریکا در اوایل ژانویه متوقف شد. چین از تعرفه‌های ترامپ جان سالم به در برد، اما جنگ ایران بهای سنگینی دارد.

کشور جزیره‌ای کوبا که تنها ۱۴۵ کیلومتر با ایالت فلوریدای آمریکا فاصله دارد، از اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی فیدل کاسترو، تحت تحریم‌های آمریکا بوده است. پس از بازداشت نیکلاس مادورو به‌دست نیروهای ویژه آمریکا در ماه ژانویه، دونالد ترامپ گفت که مداخله نظامی در کوبا ضروری نیست، زیرا این کشور «آماده سقوط» است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که فرزند مهاجران کوبایی است، سال‌ها خواستار تغییر حکومت در کوبا بوده است.

پس از بازداشت آقای مادورو توسط آمریکا، مارکو روبیو گفت: «اگر در هاوانا، پایتخت کوبا، زندگی می‌کردم و از اعضای حکومت بودم، دست‌ کم کمی نگران می‌شدم». این اظهارات، همراه با نقش هم‌زمان او به‌عنوان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، این پرسش را پیش می‌کشد که او تا چه اندازه می‌تواند بر اقدام بعدی آقای ترامپ اثر بگذارد.

کارلوس آلزوگارای، سفیر پیشین کوبا در اتحادیه اروپا، اوایل امسال به بی‌بی‌سی گفت که کوبا در حال آماده‌ شدن برای اقدام نظامی آمریکا است، اما این به معنای آن نیست که وقوع آن را محتمل می‌داند. او می‌گوید کوبایی‌ها، به‌ویژه از نظر اقتصادی، خواهان تغییر هستند، اما نمی‌خواهند این تغییر «از بیرون بر آن‌ها تحمیل شود».

«هیچ‌ کس در کوبا آنقدر ساده‌لوح نیست که تصور کند دخالت آمریکا می‌تواند مشکلات ما را حل کند. » همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دخالت چین یا روسیه برای کمک مطرح شده، اما در مجموع این احتمال بعید ارزیابی می‌شود. در ۴ ماه گذشته، شرایط در کوبا روزبه‌روز وخیم‌تر شده است. این کشور با خاموشی‌های پی‌درپی مواجه بوده و کوبایی‌ها بدون دسترسی به برق پایدار، برای گذران زندگی با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.

این وضعیت به دلیل مشکلات مزمن در تولید برق پیچیده‌تر شده است؛ مشکلاتی مانند کمبود ظرفیت تولید، فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی و نبود ارز خارجی کافی برای تامین سوخت از بازارهای جهانی. دولت کوبا این مشکلات را ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا می‌داند؛ تحریمی که از دهه ۱۹۶۰ و پس از ملی‌سازی شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های آمریکایی علیه این کشور اعمال شد.

به گزارش بی‌بی‌سی موندو، مردم به‌دلیل شدیدترین جیره‌بندی سوخت در دهه‌های اخیر، ناچار بودند برای پخت‌وپز از زغال و هیزم استفاده کنند. الیزابت کونترراس، ساکن هاوانا، اخیرا به بی‌بی‌سی موندو گفت: «بسیاری از مردم به این شکل غذا می‌پزند، چون قابلمه برقی بدون برق عملا قابل استفاده نیست و گاز هم بسیار کم باقی مانده است.

» طرحی که دولت کوبا برای صرفه‌جویی اعلام کرد، شامل سهمیه‌بندی فروش سوخت، اختصاص آن به فعالیت‌ها و خدمات ضروری اقتصادی، و نیز اولویت‌دادن به دورکاری و برگزاری کلاس‌های ترکیبی در دانشگاه‌ها بوده است. این دو کشور دارای دیدگاهی مشترک درباره سوسیالیسم دولتی هستند و از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، در سال ۱۹۹۹، از یکدیگر حمایت کردند.

ونزوئلا پیش‌تر نفت خام یارانه‌ای به کوبا می‌داد و در مقابل، کوبا نیروهای حوزه سلامت، آموزش و ورزش، و نیز نیروهای نظامی و اطلاعاتی به این کشور اعزام می‌کرد. در جریان عملیات آمریکا در ونزوئلا، حدود ۳۲ نفر از نیروهای مسلح کوبا کشته شدند که گفته می‌شود بسیاری از آن‌ها عضو تیم امنیتی نزدیک نیکلاس مادورو بوده‌اند. با وجود دشواری در تائید آمار دقیق، گفته می‌شود ونزوئلا روزانه حدود ۳۵ هزار بشکه نفت به کوبا ارسال می‌کرد.

این رقم نزدیک به ۳۰ درصد از نیاز نفتی این کشور را تامین می‌کرد و تقریبا پنج برابر مقداری بود که از روسیه، یکی از شرکای اصلی انرژی و متحدان دیرینه‌اش، دریافت می‌کرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، نخستین رئیس‌جمهوری بود که در دوران مسئولیت خود، پس از کالوین کولیج در سال ۱۹۲۸، به کوبا سفر کرد. در جریان انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹، فیدل کاسترو، فولخنسیو باتیستا، رئیس‌جمهور وقت این کشور را سرنگون کرد.

باتیستا مورد حمایت دولت آمریکا بود و پس از سقوط او، روابط میان دو کشور رو به تیرگی گذاشت. فیدل کاسترو مالیات بر واردات از آمریکا را افزایش داد و با اتحاد جماهیر شوروی، که در آن زمان وجود داشت، توافقی تجاری برقرار کرد. آمریکا در واکنش، روابط دیپلماتیک خود را با هاوانا قطع کرد و تحریم تجاری‌ای اعمال کرد که تا امروز ادامه دارد





