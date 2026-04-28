آمریکا ۳۵ نهاد و فرد مرتبط با شبکه بانکداری سایه ایران را به دلیل دور زدن تحریمها و حمایت از تروریسم تحریم کرد و هشدار داد هرگونه پرداخت عوارض به ایران یا سپاه در تنگه هرمز با تحریمهای سنگین مواجه خواهد شد.
دولت ایالات متحده در اقدامی قاطع و گسترده، روز سهشنبه مجموعهای از تحریم های جدید را علیه ۳۵ نهاد و فرد مرتبط با شبکه پیچیده و پنهانی موسوم به بانکداری سایه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
این تحریمها که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری آمریکا اعمال شدهاند، تلاشی برای مختل کردن جریان مالی غیرقانونی است که به گفته واشینگتن، رژیم ایران را در حمایت از تروریسم و دور زدن تحریمهای بینالمللی یاری میرساند. وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای رسمی، این افراد و شرکتها را به تسهیل جابهجایی دهها میلیارد دلار از طریق کانالهای غیررسمی و پنهانی متهم کرده است.
هدف اصلی این شبکه، دور زدن تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه ایران و فراهم کردن منابع مالی برای فعالیتهای مختلف رژیم، از جمله حمایت از گروههای تروریستی و توسعه برنامههای نظامی است. این تحریمها به طور خاص شبکههایی را هدف قرار دادهاند که به نیروهای مسلح ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امکان دسترسی به نظام مالی بینالمللی را میدهند.
این دسترسی به نیروهای مسلح ایرانی اجازه میدهد تا درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت را به دست آورند، قطعات و تجهیزات حساس مورد نیاز برای تولید موشکها و سایر سامانههای تسلیحاتی را تهیه کنند و منابع مالی را به گروههای نیابتی خود در منطقه منتقل نمایند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشوند، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان به شمار میروند.
وزارت خزانهداری آمریکا با تاکید بر تعهد خود به مقابله با فعالیتهای مخرب رژیم ایران، اعلام کرده است که به طور مداوم شبکههای مالی غیرقانونی مرتبط با این رژیم را شناسایی و تحریم خواهد کرد. این تحریمها نشاندهنده عزم جدی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیتهای تروریستی و بیثباتکننده خود است.
همچنین، این اقدام هشداری قاطع به سایر کشورها و نهادهای مالی است که از همکاری با رژیم ایران و دور زدن تحریمها خودداری کنند. هرگونه همکاری با این شبکهها میتواند منجر به تحریمهای سنگین و پیامدهای وخیم برای آن نهادها و افراد شود. این تحریمها در حالی اعمال میشوند که تنشها بین ایران و آمریکا همچنان بالا است و مذاکرات برای احیای برجام به بنبست رسیده است.
این اقدام آمریکا میتواند فشار بیشتری بر رژیم ایران وارد کند تا به تعهدات خود در زمینه هستهای بازگردد و در فعالیتهای منطقهای خود تجدید نظر کند. در کنار تحریمهای مالی، آمریکا همچنین هشدار داده است که هر شرکتی که برای عبور از تنگه هرمز به حکومت ایران یا سپاه پاسداران «عوارض» پرداخت کند، با تحریمهای سنگین مواجه خواهد شد.
این اقدام به منظور جلوگیری از ایجاد یک رانت اطلاعاتی و مالی برای رژیم ایران و حفظ امنیت دریانوردی در این منطقه استراتژیک اتخاذ شده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای حمل و نقل نفت در جهان است و هرگونه اختلال در این مسیر میتواند تاثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. بنابراین، آمریکا مصمم است از امنیت این تنگه محافظت کند و از هرگونه اقدام تحریکآمیز توسط رژیم ایران جلوگیری نماید.
این تحریمها، بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای مقابله با فعالیتهای مخرب رژیم ایران در منطقه و جهان است. آمریکا معتقد است که رژیم ایران با حمایت از گروههای تروریستی، توسعه برنامههای هستهای و موشکی و بیثبات کردن منطقه، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات جهانی محسوب میشود. بنابراین، آمریکا به همکاری با متحدان خود برای اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران و وادار کردن آن به تغییر رفتار خود ادامه خواهد داد.
این تحریمها همچنین نشاندهنده نگرانی عمیق آمریکا از استفاده رژیم ایران از ارزهای دیجیتال و رمزارزها برای دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای تروریستی است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که به طور فعالانه در حال رصد و بررسی فعالیتهای رمزارزی مرتبط با رژیم ایران است و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای مقابله با این فعالیتها انجام خواهد داد.
در همین راستا، گزارشهایی نیز از فروپاشی کسبوکارهای رمزارزی در نهمین هفته حصر دیجیتال منتشر شده است که نشاندهنده تاثیرات منفی تحریمها و محدودیتهای اعمال شده بر اقتصاد ایران است. این تحریمها، در کنار سایر اقدامات اقتصادی و سیاسی، میتواند به تشدید بحران اقتصادی در ایران و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. آمریکا امیدوار است که این فشارها بتواند رژیم ایران را به سمت تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره سوق دهد.
در نهایت، هدف آمریکا از اعمال این تحریمها، ایجاد یک ایران صلحآمیز، باثبات و مسئولیتپذیر است که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و در توسعه و ثبات منطقه مشارکت کند
