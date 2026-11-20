وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار تن از فعالان شبکه فروش نفت ایران را تحریم کرد. اسکات بسنت هشدار داد درآمد نفتی رژیم ممکن است هرگز وصول نشود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۲۹ آبان ماه، ضمن تأیید اجرای عملیات ویژه "طرد اقتصادی"، چهار فرد کلیدی مرتبط با شبکه فروش نفت و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد. این اقدام هماهنگ با تلاش‌های گسترده واشنگتن برای قطع جریان‌های مالی نفتی تهران انجام شده است.

هشدارهای اسکات بسنت درباره بحران درآمدی رژیم

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با صدور بیانیهای صریح در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داد که رژیم ایران ممکن است هرگز پول نفتی را که پیش‌تر فروخته است دریافت نکند. وی با اشاره به وضعیت بحرانی ذخایر دریایی، اعلام کرد که کشتی‌های نفتی رژیم در حال غرق شدن هستند و دیگر نفتی خارج از محدوده محاصره نظامی آمریکا در دریا باقی نمانده است. بسنت افزود که ذخایر نفتی رژیم به پایان رسیده و این حکومت استبدادی حتی در شرایطی که شهروندان عادی با کمبود نان و سوخت مواجه هستند، ترجیح میدهد منافع خود را بر منافع مردم اولویت دهد.

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جزئیات شبکه فروش نفت و دارایی‌های مسدود شده

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، عملیات "طرد اقتصادی" که از تاریخ ۲ شهریورماه آغاز شده است، موفق شده تا مسیرهای درآمدی را مسدود کند و از بارگیری نفت جدید در کشتی‌ها جلوگیری نماید. جمهوری اسلامی اکنون در تلاش است تا میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را که پیش‌تر فروخته، از واسطه‌هایی بازپس گیرد که تسهیل‌گر فروش در خارج از کشور بوده‌اند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این واسطه‌ها درآمد حاصل از فروش را برای منافع شخصی خود نگه داشته و بدهی‌های چند میلیارد دلاری به تهران دارند، اما همچنان در معاملات نفتی نقش دارند.

معرفی دقیق چهار فرد و مقامات تحریم‌شده

لیست تحریم‌شدگان شامل نام‌های شناخته‌شده‌ای در ساختار اقتصادی و نظامی ایران است. محمدجواد باوند، افسر پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، و مجید تاج، برادر رئیس فدراسیون فوتبال ایران، دو نفری هستند که در شبکه‌ای فعالیت می‌کنند که مسئول فروش ذخایر رو به کاهش و وصول درآمدها از کشورهای ثالث است. محمدحسین ثروتی، پسر محسن ثروتی فرمانده سپاه، سومین فرد تحریم‌شده است که در شرکت‌های وابسته به "سپهر انرژی جهان‌نما پارس" فعالیت داشته و نقش کلیدی در فروش نفت برای ستاد کل نیروهای مسلح ایفا کرده است.

نقش مجتبی عرب‌نژاد در تأمین مالی و لجستیک

چهارمین فرد وارد شده به لیست تحریم‌ها مجتبی عرب‌نژاد، فرزند حمید عرب‌نژاد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مجتبی عرب‌نژاد با بهره‌گیری از ارتباطات مستقیم خود با نیروی قدس سپاه، در تهیه قطعات هواپیما، تأمین تسلیحات و فروش نفت برای حمایت مالی از گروه ماهان نقش داشته است. بر اساس قوانین جدید، دارایی‌های این افراد در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنان منجر به محدودیت‌های مالی شدید خواهد شد.

پیامدهای آینده برای اقتصاد و تجارت نفتی

با اعمال این تحریم‌های هدفمند، فشار بر زنجیره تأمین مالی رژیم ایران شدیدتر شده است. هدف اصلی از این اقدامات، مقابله با قاچاق نفت و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی اعلام شده است. کارشناسان معتقدند که ناتوانی در وصول درآمدهای نفتی و مسدودسازی دارایی‌های واسطه‌ها، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بودجه نظامی و امنیتی ایران وارد خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری تاکید کرده است که از تمام ابزارهای موجود برای نابودی این شبکه‌های مالی استفاده خواهد کرد.