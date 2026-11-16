تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا و مسدودسازی تلگرام در اردن و عراق

اتحادیه اروپا به دلیل حمله سایبری ایران به فروشگاه‌های فرانسه تحریم‌های جدیدی اعمال می‌کند. همچنین اردن و عراق دسترسی به تلگرام را مسدود کردند.

اتحادیه اروپا در آستانه ارائه شواهد حمله سایبری از سوی ایران به فروشگاه‌های فرانسه، قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. همزمان، دولت‌های اردن و عراق به دلایل امنیتی دسترسی به پیام‌رسان تلگرام را محدود کردند و مایک والتز از حزب‌الله لبنان خواست تسلیحات خود را تحویل دهد.

تحریم ایران و مسدودسازی تلگرام در اردن و عراق

فرانسه روز دوشنبه ۲۵ آبان شواهدی درباره حمله سایبری منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به وزیران اروپایی ارائه خواهد کرد. این حمله به یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه منجر شده و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران شده است.

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مقام‌های اردنی و عراقی روز دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کردند که به دلایل امنیت ملی، دسترسی به پیام‌رسان تلگرام را مسدود خواهند کرد. نهاد ناظر بر رسانه‌ها در عراق گفت این اپلیکیشن برای جلوگیری از انتشار محتوای ناقض قوانین اقدامات کافی انجام نداده است.

اداره امنیت عمومی اردن نیز اعلام کرد که هدف از این اقدام مقابله با تلاش‌ها برای گسترش افراط‌گرایی و افراطی کردن افراد است. این دستور سه هفته پس از حمله مرگبار به یک کلیسا در جنوب اردن و کمتر از دو هفته پس از کشته شدن یک مأمور امنیتی در حمله با سلاح سرد در پایتخت صادر شده است.

سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد که مسدود کردن تلگرام با هدف وادار کردن این شرکت به بازبینی محتوای منتشرشده از سوی کاربران عراقی و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخلفات صورت می‌گیرد. این سازمان به شرکت تلگرام ۳۰ روز مهلت داد تا به الزامات تعیین‌شده عمل کند.

عراق پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ به دلایل امنیت ملی دسترسی به تلگرام را مسدود کرده بود اما یک هفته بعد، دسترسی به این پیام‌رسان را از سر گرفت و اعلام کرد که شرکت تلگرام به درخواست‌های نهادهای امنیتی پاسخ داده است. پاول دوروف، بنیان‌گذار روس‌تبار تلگرام، در تبعید در دبی زندگی می‌کند.

فشار آمریکا بر خلع سلاح داوطلبانه حزب‌الله

مایک والتز، نمایندۀ دولت آمریکا، در دیدار با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در بیروت، تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند دو ارتش داشته باشد. او روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در بیروت گفت که حزب‌الله لبنان باید داوطلبانه همۀ تسلیحات خود را به ارتش این کشور تحویل دهد.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود که تمامیت سرزمینی و حاکمیتی لبنان باید به‌طور کامل بازیابی شود و سازوکار دستیابی به این هدف، از طریق نیروهای مسلح این کشور خواهد بود. او با قدردانی از سربازان لبنانی برای دفاع از کشور، گفت الان یک فرصت تاریخی برای دستیابی به این هدف بوجود آمده است.

مایک والتز خطاب به حزب‌الله و حامیان ایرانی‌اش گفت: فکر می‌کنم این پیام باید به وضوح و با صدای بلند منتقل شود که تمامیت سرزمینی و حاکمیتی لبنان باید به‌طور کامل بازیابی شود. او امیدوار است و دعا می‌کند که حزب‌الله خلع سلاح شود و آن‌ها باید داوطلبانه این کار را انجام دهند.

حزب‌الله تنها گروه مسلح لبنانی است که پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، بیش از ۳۵ سال پیش، از تحویل سلاح‌های خود سر باز زد. این گروه تحت حمایت تهران، دارای دو شاخه سیاسی و نظامی است و شاخه سیاسی آن در فضای سیاسی لبنان از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار است.

نقش منطقه‌ای و پیامدهای امنیتی

تلگرام که در سراسر منطقه برای انتشار اخبار، تبادل فایل و ارسال پیام به‌طور گسترده استفاده می‌شود، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این دو تصمیم پاسخ نداد. گروه‌های شبه‌نظامی طی سال‌های گذشته از اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام برای هماهنگی و تبلیغ حملات خود استفاده کرده‌اند.

با این حال، هیچ گروهی مسئولیت هیچ‌یکی از دو حمله اخیر در اردن را برعهده نگرفته است. پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در چندین کشور با تحقیقات قضایی روبه‌رو است و تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را دارد.

اتحادیۀ اروپا بخش نظامی حزب‌الله را سازمانی تروریستی می‌داند. ایالات متحده و اسرائیل اما کلیت این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. این فشارهای دیپلماتیک و امنیتی نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای تغییر موازنه قدرت در منطقه است.