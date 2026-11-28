شرکت خدمات زمینی فوگو پس از قرارگیری در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام تعطیلی کرد. جزئیات تصمیم، دلایل واشنگتن و تأثیر آن بر پروازهای ایران به ترکیه را بخوانید.

شرکت خدمات زمینی ترکیه با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرد که فعالیت‌های خود را به‌طور کامل متوقف خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شرکت فوگو در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و با موانع قانونی جدی روبرو شد. تحریم‌های آمریکا به دلیل ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ، عملاً امکان تداوم فعالیت این بنگاه را از بین برد.

تحریم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و دلایل آن

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در تاریخ ۱۳ آبان ماه، شرکت فوگو را رسماً در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دلیل اصلی این اقدام، ارائه خدمات زمینی فرودگاهی و سایر خدمات به شماری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعلام شد که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند. این شرکت‌های هواپیمایی که همچنان به ترکیه پرواز می‌کنند، شامل ایران‌ایرتور، ساها، سپهران، وارش، تابان و آتا هستند. بر اساس اسناد منتشر شده، این شرکت‌ها مستقیماً با فوگو قرارداد دارند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

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وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرد که فوگو در هفته‌های پس از اعمال تحریم‌های اولیه در ۱۷ شهریور ماه، فعالیت‌های خود را با شرکت‌های ایرانی آغاز یا ادامه داده است. واشنگتن هشدار داد که علیه هر کسی که از صنعت هوانaviation ایران حمایت می‌کند، اقدام خواهد کرد. مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که این صنعت نقشی کلیدی در تسهیل اشاعه تسلیحات و فعالیت‌های تروریستی ایفا می‌کند و به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. این وزارتخانه پیش‌تر در تاریخ ۱۷ شهریور، ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده بود.

واکنش شرکت فوگو و وضعیت کارکنان

شرکت فوگو در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند. این شرکت تأکید کرد که تمامی فعالیت‌هایش مطابق با قانون تجارت ترکیه و دیگر مقررات ملی بوده و به تمامی الزامات هوانوردی پایبند بوده است. مدیران فوگو تحریم‌های آمریکا را ناعادلانه و غیرقانونی خواندند و یادآور شدند که این شرکت هفت سال است که با دریافت مجوزهای قانونی در استان‌های مختلف ترکیه فعالیت می‌کند. هدف اصلی این شرکت، کمک به هوانوردی غیرنظامی و صنعت گردشگری در ترکیه بوده است.

بر اساس گفته‌های شرکت فوگو، تمامی مطالبات کارکنان این مجموعه به‌طور کامل پرداخت خواهد شد. این شرکت همچنین اعلام کرده است که رایزنی‌های لازم را با دیگر شرکت‌های فعال در حوزه خدمات زمینی در حال انجام می‌دهد تا فرصت‌های شغلی جدیدی برای پرسنل خود فراهم کند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بحران ناشی از تحریم‌ها و کاهش آسیب به نیروی کار است.

پیامدها برای پروازهای ایران و ترکیه

توقف فعالیت شرکت فوگو، ابهامات جدی را در مورد آینده پروازهای مستقیم بین ایران و ترکیه ایجاد کرده است. برخی رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که این توقف می‌تواند ادامه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه را با چالش مواجه کند. با این حال، نمایندگان صنعت هوانوردی به روزنامه ترکیه‌ای آیدینلیک گفته‌اند که تقاضای بالای سفر میان دو کشور، توقف کامل پروازها را ناممکن می‌سازد. آن‌ها تأکید کرده‌اند که نیاز به این خدمات زمینی همچنان برقرار است.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که حجم پروازها بسیار قابل توجه است. روزنامه آیدینلیک در تاریخ ۲۶ آبان ماه به آمار پروازهای بین‌المللی فرودگاه استانبول در ماه اکتبر (از ۹ مهر تا ۹ آبان) اشاره کرد. بر اساس این آمار، فرودگاه خمینی تهران با ۷۴۸ پرواز پرترددترین مقصد خارجی فرودگاه استانبول بوده است. در مقابل، فرودگاه ونوکووا مسکو با ۶۷۸ پرواز در جایگاه دوم قرار داشت. این اعداد نشان‌دهنده اهمیت حیاتی ارتباط هوایی بین ایران و ترکیه است.

تلاش برای جایگزینی و واکنش‌های منطقه‌ای

پس از اعمال تحریم‌ها، گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برای جایگزینی شرکت فوگو منتشر شده است. روزنامه آیدینلیک گزارش داد که پس از تحریم فوگو، تدارک تأسیس یک شرکت خدمات زمینی تازه در ترکیه آغاز شده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش صنعت هوانوردی ترکیه برای حفظ جریان پروازها و خدمات زمینی علی‌رغم فشارهای خارجی است.

در اقدامی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان نیز باید با فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که مورد تحریم هستند، مقابله کنند. این هشدارها بخشی از فشارهای گسترده‌تر واشنگتن برای محدود کردن توانایی‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در انجام پروازهای بین‌المللی است. با وجود این فشارها، تقاضای مسافری و نیازهای اقتصادی دو کشور، ادامه پروازها را ضروری می‌سازد.