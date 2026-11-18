وزارت خزانه‌داری آمریکا مؤسسه خیریه لبنان و صرافان شبکه انتقال مالی سپاه را تحریم کرد. همچنین پیت هیگست وزیر دفاع آمریکا با ونزوئلا توافق نظامی امضا نمود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اقدام به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه یک مؤسسه خیریه مستقر در لبنان و گروهی از افراد کرد که به اتهام برقراری کانال‌های مالی برای انتقال طلا و پول نقد میان چند کشور شناخته می‌شوند. این تصمیم که روز چهارشنبه منتشر شد، مستقیماً به ارتباطات این شبکه با حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط می‌شود.

جزئیات تحریم شبکه مالی و صرافی‌های مرتبط

بر اساس بیانیۀ رسمی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) مؤسسۀ خیریه "و تعاونوا" را به لیست سیاه تحریمی خود اضافه کرد. واشنگتن در این بیانیۀ هشدار داده است که این نهاد تحت پوشش فعالیت‌های بشردوستانه، در واقع در حال تأمین مالی و پشتیبانی از عملیات‌های حزب‌الله لبنان است.

Also read دیدار تاریخی ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در چین

علاوه بر این مؤسسه، وزارت خزانه‌داری دو نفر از شهروندان لبنان را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این دو فرد که شامل حسن خشن، صراف و بازرگان لبنانی، و برادرش ابراهیم خشن می‌شوند، به مشارکت در یک شبکه منسجم برای انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به دستجات حزب‌الله متهم شده‌اند.

گزارش‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که حسن خشن از شرکت "گلد گلوبل" در لبنان و شرکت "سنکاری گلد" در ترکیه برای جابجایی پول نقد و شمش طلا، از جمله از کشورهای آفریقایی به سمت لبنان استفاده می‌کرده است. این شبکه همچنین از واسطه‌های انسانی برای حمل پول نقد در مرزها بهره می‌برد که منجر به بازداشت یکی از افراد مرتبط با آن در فوریه ۲۰۲۵ با دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پول نقد در فرودگاه بیروت شد.

واکنش‌های دیپلماتیک و پیامدهای حقوقی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه با بازنشر خبر این تحریم‌ها در پلتفرم ایکس، هشدار داد که تلاش‌های حکومت ایران برای نقض حاکمیت لبنان از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی مانند حزب‌lliban تحمل نخواهد شد. او تأکید کرد که دولت آمریکا به مسدودسازی تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای و تأمین مالی گروه‌های نیابتی خود ادامه خواهد داد.

بیانیۀ وزارت خزانه‌داری همچنین اشاره کرده است که مؤسسۀ "و تعاونوا" علیرغم ارائه خدمات امدادی در جنوب لبنان، منابع مالی دریافتی از حامیان خارجی را به فعالیت‌های حزب‌الله اختصاص می‌دهد. این نهاد حتی در مناطقی که قرار است از حضور نیروها و تسلیحات حزب‌الله پاک‌سازی شوند، مانع تلاش‌های دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه می‌شود.

پیامدهای اجرایی این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای نام برده در خاک آمریکا است. اشخاص آمریکایی، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت خاص، از انجام هرگونه معامله با این ذی‌نفعان منع می‌شوند. مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت انجام معاملات خاص با این افراد و نهادها ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند.

توافق نظامی آمریکا و ونزوئلا در کاراکاس

در اقدامی دیگر، پیت هیگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در جریان سفری غیرمنتظره به شهر کاراکاس، از توافق همکاری نظامی با ونزوئلا خبر داد. این دیدار با حضور دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، انجام شد و هدف از آن ارتقای آموزش و تسهیل دسترسی نیروهای مسلح این کشور به تجهیزات عملیاتی و فناوری‌های جدید اعلام گردید.

این سفر وزیر دفاع آمریکا پس از آن آغاز شد که توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس، اقدام به طرح برنامه‌ای برای استیضاح پیت هیگست نموده است. مَسی که به شدت با دونالد ترامپ مخالف است، وزیر دفاع را به سوء مدیریت جنگ با ایران، تجاوز از اختیارات خود در تغییرات پرسنلی و صدور فرمان حمله به قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام متهم کرده است.

تکذیب گزارش‌های زخمی شدن نظامیان آمریکا

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر زخمی شدن نظامیان این کشور در حملات اخیر جمهوری اسلامی و انتقال آن‌ها برای دریافت خدمات پزشکی را به طور قاطع تکذیب کرد. سنتکام روز چهارشنبه ۲۷ آبان در پیامی در ایکس اعلام کرد که هیچ نیروی آمریکایی در حملات نافرجام ایران در هفته جاری زخمی نشده و تمامی نظامیان آمریکا سالم هستند.

این فرماندهی حساب‌های نزدیک به سپاه پاسداران را به انتشار مکرر روایت‌های نادرست در فضای مجازی متهم کرد. پیش از این، شماری از رسانه‌های حکومتی ایران با استناد به داده‌های ردیابی پرواز، از حرکت یک هواپیمای ترابری نظامی سی-۱۷ آمریکا با شناسه پروازی BNDGE01 خبر داده بودند که به اروپا بازگشت، اما سنتکام هیچ گزارش یا پرواز مشخصی را تأیید نکرد.

سایر تحولات منطقه‌ای و داخلی کنگره

سپاه پاسداران نیز در ۲۶ آبان از حمله پهپادی تازه‌ای به بحرین خبر داد و مدعی شد که یک سامانه راداری متعلق به نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی را هدف قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که پهپادهای شلیک‌شده توسط سپاه به سمت بحرین را رهگیری و منهدم کرده است.

در فضای داخلی آمریکا، دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز چهارشنبه ۲۷ آبان، حکیم جفریز را به عنوان نامزد خود برای ریاست مجلس نمایندگان در کنگره آینده انتخاب کردند. این اقدام می‌تواند منجر به تبدیل او به نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس در تاریخ ایالات متحده شود.