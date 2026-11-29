یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، از قطع فروش دارو توسط شرکت آمریکایی و دریافت رای قضایی ۸۷۶ میلیارد تومان برای ۴۳۸ بیمار خبر داد و هشدار داد که توقف دارو جان هزاران بیمار را تهدید می‌کند.

یونس عرب ، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران ، در نشست خبری روز هشت آذرماه، به شدت تعلق‌گرفتن حق سلامت بیماران در سایه تحریم‌ها را مورد توجه قرار داد. او با اشاره به نامه‌نگاری‌های حقوقی با یک شرکت داروسازی آمریکایی، تاکید کرد که این شرکت با وجود وعده‌های هفت‌ماهه، به‌طور ناگهانی از فروش جدیدترین قرص درمان تالاسمی به ایران خودداری کرده است.

فاجعه انسانی در سایه تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به صورت مستقیم بیماران تالاسمی را هدف قرار داده‌اند و پیامدهای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است. بر اساس آمارهای رسمی انجمن، تاکنون بیش از ۱۶۰۰ بیمار جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴ هزار بیمار نیز آسیب‌های جدی و جدی به سلامت خود دیده‌اند. عرب وضعیت فعلی جامعه تالاسمی ایران را مشابه دو سال جنگ تحمیلی توصیف کرد که فشار شدیدی بر مردم وارد کرده است.

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مکانیسم حقوقی و پرداخت ۸۷۶ میلیارد تومان

پس از قطع دسترسی به دارو توسط شرکت آمریکایی، انجمن تالاسمی ایران اقدام به ارسال نامه حقوقی کرد و خواستار رعایت مسئولیت مدنی این شرکت شد. پرونده حقوقی آثار تحریم در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تحت پیگیری قرار گرفت و منجر به توقیف یک کشتی یونانی شد. شورای عالی امنیت ملی نیز مجوز لازم را صادر کرد و در نهایت حکم به مرحله اجرا رسید.

مبلغ اختصاص یافته بابت این پرونده حقوقی ۸۷۶ میلیارد تومان است که به ۴۳۸ بیمار تالاسمی که به انجمن وکالت داده بودند، تعلق می‌گیرد. یونس عرب اعلام کرد که اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان به ازای هر فرد صورت گرفته و در صورت واریز مبالغ از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌ها از طریق انجمن تالاسمی طی دو تا سه هفته آینده انجام خواهد شد. در حال حاضر، انجمن در حال تدارک دادخواست جدید برای بیماریانی است که در پرونده قبلی موفق به ارائه وکالت نشده بودند.

تغییرات در هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران

در اقدامات همزمان برای کاهش فشار اقتصادی بر بیماران، سازمان‌های بیمه‌گر با همکاری انجمن تالاسمی ایران، هزینه‌های دو قلم مهم را رایگان کردند. داروی وارداتی هیدروکسی‌اوره و پکیج تزریق داروها که شامل اسکالپ، سرنگ و ملزومات مصرفی است، اکنون بدون هزینه برای بیماران در دسترس قرار می‌گیرد. این اقدام جایگزینی هزینه ماهیانه سه میلیون تومان برای ملزومات تزریق را امکان‌پذیر کرده است.

داروی هیدروکسی‌اوره نقش حیاتی در کاهش نیاز به تزریق خون برای کودکان مبتلا به تالاسمی دارد. استفاده از این دارو مانع از افزایش تجمیع آهن در بدن بیماران می‌شود و در نتیجه نیاز به مصرف داروهای آهن‌زدا را کاهش می‌دهد. اگرچه نمونه تولید داخلی این دارو موجود است، اما از نظر اثربخشی و پاسخ درمانی نتوانسته است نیاز بیماران را به شکل مطلوب تامین کند.

بحران داروی جیدنیو و خطر مرگ ۶۰۰۰ کودک

بزرگترین چالش کنونی، تامین داروی وارداتی جیدنیو برای هزاران بیمار حساس است. در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ بیمار زیر ۱۸ سال و پنج هزار بیمار دیگر نیازمند این داروی خوراکی و تزریقی هستند. تخصیص ارز برای این دارو پس از ۱۰ ماه تاخیر و به دستور وزیر بهداشت تایید شد تا فرآیند واردات آغاز شود.

قطع دسترسی به داروهای خارجی برای بیمارانی که به داروی ایرانی عوارض دارند، می‌تواند منجر به افزایش آهن بدن و فوت بیماران شود. یونس عرب هشدار داد که اگر بیمار حداقل سه ماه به داروی مورد نیاز دسترسی نداشته باشد، کبد و قلب او درگیر بیماری شده و در آستانه مرگ قرار می‌گیرد. بنابراین، تامین سریع داروها برای نجات جان این بیماران آسیب‌پذیر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.