استرالیا زهیر حسیب و کاظم حمد را به دلیل سازماندهی حملات سال ۲۰۲۴ تحریم کرد. همچنین جزئیات عملیات هوایی اسرائیل علیه ایران و خسارات پایگاه رامت داوید گزارش شده است.

وزارت خارجه استرالیا جمعه ۶ آذر (۲۷ نوامبر) اعلام کرد که زهیر حسیب و کاظم حمد را به دلایل امنیتی تحریم نموده است. پنی وانگ ، وزیر خارجه استرالیا ، در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که این دو فرد به نیابت از سپاه پاسداران ، سازماندهی آتش‌افروزی‌های یهودستیزانه در سال ۲۰۲۴ علیه رستوران کوشر و یک کنیسه را بر عهده داشته‌اند.

جزئیات تحریم‌ها و مجازات‌های کیفری

بر اساس اعلام رسمی وزارت خارجه استرالیا، استفاده از دارایی‌های زهیر حسیب و کاظم حمد یا معامله با آن‌ها از تاریخ جمعه ۶ آذر جرم محسوب می‌شود. نقض این قوانین تحریمی می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگینی از جمله تا ۱۰ سال حبس و جریمه‌های مالی فراوان شود.

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پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانی که در ۲۷ نوامبر منتشر شد، اشاره کرد که حسیب و حمد از یک زنجیره پیچیده از عوامل واسطه برای حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال کیچن در سیدنی و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن استفاده کرده‌اند. سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا در ارزیابی سالانه تهدیدات که در ماه ژوئن ارائه گردید، به فعالیت‌های این دو نفر اشاره کرده بود و دولت استرالیا برای نخستین بار نام آن‌ها را جمعه علنی کرد.

محدودسازی توان مالی سپاه و واکنش‌های دیپلماتیک

وزیر خارجه استرالیا با بیان اینکه این تحریم‌ها دسترسی دو فرد به منابع مالی را محدود می‌کند، افزود که این اقدام توانایی آن‌ها را برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی و اجرای حملات مختل خواهد کرد. او این گام را ضروری برای محدود کردن توان سپاه پاسداران در انجام حملات علیه شهروندان و منافع استرالیا دانست.

این تحریم جدید در حالی رخ می‌دهد که روابط دیپلماتیک دو کشور از پیش تیره بود. استرالیا پیش از این در اوت ۲۰۲۵ دستور اخراج سفیر جمهوری اسلامی را صادر کرده بود که نخستین اخراج از این نوع در استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم تلقی می‌شد. در چارچوب اقدامات پیشین، سه دیپلمات دیگر حکومت ایران نیز اخراج شدند و فعالیت سفارت استرالیا در تهران به حالت تعلیق درآمد و سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار گرفت.

با تصمیم تازه استرالیا، شمار اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم به ۱۰۲ رسید. استرالیا همچنین ۳۰ سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی و یک نهاد را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده است که نشان‌دهنده تشدید فشارهای امنیتی بر گروه‌های مرتبط با ایران است.

عملیات شیر غران و خسارات پایگاه رامت داوید

در بخش دیگری از تحولات منطقه‌ای، ران بن‌یشای، خبرنگار واینت، از پایگاه هوایی رامت داوید در رامات داوید بازدید کرد. هنگامی که خدمه پایگاه با لباس‌های کار یکسبه مشکی از ناهار برمی‌گشتند و هواپیماها برای تمرین‌های معمول آماده می‌شدند، صدای بلند موتورهای هواپیماها در موج نخست عملیات شیر غران چنان بلند بود که صدای خود را نمی‌شنیدند. برخی از جنگنده‌های اف-۱۶ از مدل باراک هستند که تحویل آن‌ها به اسرائیل از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و برخی با ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه خدمت، در یک روز چند ماموریت رزمی دوربرد علیه حکومت ایران انجام دادند.

فرمانده پایگاه که با نام سرتیپ الف شناخته می‌شود، گفت که خدمه جنگنده‌ها را در فاصله میان ماموریت‌ها بازرسی و نقص‌های جزئی را برطرف می‌کردند. او اشاره کرد که در جریان عملیات شیر غران، جمهوری اسلامی چند موشک به سوی رامت داوید شلیک کرد اما همه آن‌ها رهگیری شدند. سقوط قطعات موشک‌ها خسارت جزئی بر جا گذاشت و بن‌یشای در بازدید خود سقف‌های آسیب‌دیده و شیشه‌های شکسته را دید. با این حال، فرمانده تأکید کرد که در حملات، هواپیماها، تاسیسات ضروری و نیروهای نظامی آسیب ندیدند.

شرایط سخت پروازها و استقامت خلبانان اسرائیلی

سرتیپ الف، فرمانده پایگاه، گفت که مسئولیت اصلی‌اش حفظ توان عملیاتی پایگاه بود اما نتوانست از بازگشت به کابین بگذرد و این خلبان باسابقه در ۲۰ ماموریت رزمی علیه جمهوری اسلامی شرکت کرد. به گفته او، بعضی خلبانان سه روز پیاپی نخوابیدند و همچنان ماموریت‌های دوربرد انجام دادند. برخی خلبانان برای حفظ هوشیاری از داروهای محرک استفاده کردند و مسیر رفت به دلیل تهدیدهای احتمالی و دشواری پروازهای طولانی، نیازمند تمرکز بالایی بود.

در برخی ماموریت‌ها، سوخت‌گیری هوایی با کمک آمریکا انجام می‌شد. پس از خروج رسمی نیروهای آمریکا از عراق در اواخر سپتامبر، پرواز بر فراز این کشور پرخطرتر شده است. با این حال، فرمانده پایگاه اعلام کرد که هواپیماهایی که بر فراز تهران دچار نقص فنی شدند، همه به سلامت به اسرائیل بازگشتند و عملا کاری برای تیم‌های جست‌وجو و نجات باقی نماند.

بن‌یشای در گزارش خود نوشت که حکومت ایران احتمالا پس از عملیات شیر خیزان در ژوئن ۲۰۲۵ به این نتیجه رسید که نمی‌تواند خسارت قابل‌توجهی به پایگاه‌های هوایی و تاسیسات دفاعی کلیدی اسرائیل وارد کند. او تمرکز حملات بعدی جمهوری اسلامی بر مراکز جمعیتی اسرائیل را به همین ارزیابی نسبت داد که نشان‌دهنده تغییر استراتژی حمله از مراکز نظامی به مناطق مسکونی است.