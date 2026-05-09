تحریمهای آمریکا علیه ۱۰ فرد و شرکت به اتهام کمک به ایران در تهیه سلاح و مواد خام مورد نیاز برای ساخت پهپادهای شاهد و موشکهای بالستیک

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال تحریمها علیه ۱۰ فرد و شرکت، از جمله شرکتهای در کشورهایی مثل چین و هنگ کنگ خبر داد. این افراد و شرکتها برای کمک به ایران در تهیه سلاح و مواد خام مورد نیاز برای ساخت پهپادهای شاهد و موشکهای بالستیک متهم شدند.

بر اساس ارزیابی سیا، ایران تا حدود ماه آینده تحت تاثیر فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از محاصره بنادر آمریکا نخواهد بود و این اهرم محدود خواهد ماند.

با وجود ادعای یکی از مقامات آمریکایی مبنی بر عدم درستی ارزیابیها، تحریمهای اقتصادی آمریکا برای کاهش درآمد و فروپاشی اقتصادی ایران مزاحم خواهد بود. همچنین، تحلیل جامعه اطلاعاتی آمریکا نشان داد که ایران با بمبارانهای آمریکا و اسرائیل و عدم سقوط، همچنان از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و حدود ۷۵ درصد از موجودی پیش از جنگ پرتابگرهای متحرک و حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده است





