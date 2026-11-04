تحریم جدید آمریکا علیه شبکه تسلیحاتی ایران و ناوگان سایه

وزارت خارجه آمریکا چهار شرکت و چند فرد را به دلیل تلاش برای تهیه سامانه‌های پدافندی و خدمات ناوگان سایه تحریم کرد تا زنجیره تامین تسلیحات ایران قطع شود.

وزارت خارجه ایالات متحده در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آبان که مصادف با چهارم نوامبر است، اعلام کرد دو فرد و یک شرکت خارجی را به دلیل تلاش برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. این اقدام بخشی از کارزار مستمر واشنگتن علیه شبکه‌های تأمین تسلیحات حکومت ایران است که هدف آن بستن مسیرهای مورد استفاده تهران برای بازسازی زرادخانه خود و افزایش خطر فعالیت برای واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان کشورهای ثالث می‌باشد. این تحریم‌ها در ادامه اقدامات پیشین انجام شده در هشتم مه، دهم ژوئن و پانزدهم ژوئیه ۲۰۲۶ اعمال می‌شود و نشان‌دهنده ادامه فشارهای شدید آمریکا بر زنجیره‌های تأمین نظامی ایران است.

تحریم‌کنندگان و شرکت‌های واسطه‌گر تسلیحاتی

محمدعلی طالبوف، مدیرعامل شرکت "آرموری الاینس" (Armory Alliance) مستقر در بلاروس، به عنوان یکی از افراد تحریم‌شده معرفی شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که او در تلاش‌های این شرکت برای تهیه تسلیحات به نمایندگی از حکومت ایران مشارکت داشته است. آرموری الاینس پیش‌تر بر اساس فرمان‌های اجرایی ۱۳۳۸۲ و ۱۳۹۴۹ تحریم شده بود و طالبوف نیز پیش از این اقدام تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. این شرکت به عنوان واسطه‌ای میان شرکت‌های مستقر در چین و ایران عمل کرده و در تلاش برای تسهیل خرید صدها سامانه پدافند هوایی دوش‌پرتاب موسوم به "منپدز" (MANPADS) نقش داشته است.

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نقش ونگارد و شبکه اسناد جعلی

شرکت "ونگارد تکتیکال ساپلای لیمیتد" (Vanguard Tactical Supply Limited) مستقر در نیجریه نیز دومین هدف این اقدامات است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت با معرفی کاربران نهایی جعلی برای تسهیل تهیه سامانه‌های دوش‌پرتاب ساخت چین برای حکومت ایران تلاش کرده است. ونگارد نیز پیش‌تر بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده بود. در کنار این موارد، علی‌شیر دومولودژانوف، فردی مستقر در روسیه، سومین هدف تحریم‌های تازه است که واشنگتن او را به نقش‌آفرینی در تلاش برای تسهیل تهیه این سامانه‌ها برای حکومت ایران متهم کرده است. هر سه هدف بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ تحریم شده‌اند که اشخاص دخیل در فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات متعارف ایران را هدف قرار می‌دهد.

اجرای تحریم‌های سازمان ملل و اوفک

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این اقدامات در راستای اجرای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه حکومت ایران است که طبق ادعای این وزارتخانه، در سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره برقرار شده و کشورهای عضو را از تأمین چنین تسلیحاتی برای تهران منع می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اموال و منافع مرتبط با دارایی‌های این افراد و شرکت در آمریکا یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، گزارش شود. این محدودیت‌ها نهادهایی را نیز در بر می‌گیرد که یک یا چند شخص مشمول انسداد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌تنهایی یا در مجموع، دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها را در اختیار داشته باشند.

تحریم شبکه ثبت کشتی و خدمات زمینی ترکیه

اعلام تحریم‌های مرتبط با سامانه‌های دوش‌پرتاب در پی اقدام دیگری در همان روز صورت گرفت که شبکه‌ای مستقر در هند و یک شرکت خدمات زمینی هواپیما در ترکیه را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شهروند هند و ۹ شرکت مستقر در این کشور را به دلیل نقش در تأمین اسناد و پرچم‌های جعلی برای کشتی‌های مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی تحریم کرد. سوآن کومار شارما و همسرش، جاسپریت پریتی شهید، بیش از یک دهه شرکت‌هایی ایجاد کرده‌اند که خود را مراجع رسمی ثبت کشتی معرفی می‌کنند و اسناد ثبت و گواهی‌های جعلی به کشتی‌های حامل نفت ایران فروخته‌اند.

خدمات هوایی ایران‌ایر و شرکت‌های وابسته

شرکت "فوگو گراند سرویسز" (Fugo Ground Services Inc) مستقر در ترکیه نیز به دلیل ارائه خدمات زمینی و پشتیبانی به شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایرانی هدف قرار گرفت. این شرکت با ایران‌ایرتور، ساها، سپهران، وارش، تابان و آتا قرارداد مستقیم ارائه خدمات داشته است. واشنگتن می‌گوید ارائه خدمات به چند مورد از این شرکت‌ها در هفته‌های پس از تحریم آن‌ها در هشتم سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۷ شهریور، آغاز شده بود. تحریم شبکه شارما و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب عملیات "طرد اقتصادی" و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شد تا درآمدهایی که حکومت ایران برای تأمین مالی تروریسم، اشاعه تسلیحات و حمایت از نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه استفاده می‌کند، قطع گردد.