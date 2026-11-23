وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوم آذر ۲۹ نفر و شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد. مرکز مبادله ارز و طلا و صرافی ملت در فهرست جدید قرار دارند و خطر تحریم ثانویه متوجه طرف‌های خارجی است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی گسترده روز دوشنبه، دوم آذر ماه، نام ۲۹ فرد حقیقی و ۲۱ شرکت و نهاد حقوقی مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این اقدام که با هدف محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی بین‌المللی انجام شده، نهادها و چهره‌های کلیدی در حوزه ارز و طلا را در بر می‌گیرد.

جزئیات تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا

اطلاعیه رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که به اختصار اوفک نامیده می‌شود، تأیید می‌کند که این تحریم‌ها در چارچوب فرمان‌های اجرایی مربوط به جمهوری اسلامی و برای مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال شده است. این لیست شامل شرکت‌هایی است که در بازارهای رسمی و غیررسمی ارز و طلا فعالیت دارند و شبکه‌های مالی موازی را پشتیبانی می‌کنند.

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یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در این لیست سیاه قرار گرفته، شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. این نهاد که در فروردین سال ۱۴۰۲ تأسیس شده، به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار رسمی ارز و طلای ایران شناخته می‌شود. هدف‌گیری این مرکز نشان‌دهنده تمرکز ویژه واشنگتن بر مکانیسم‌های داخلی توزیع ارز در ایران است.

افراد و شرکت‌های تحریم‌شده و موقعیت جغرافیایی

علاوه بر مرکز مبادله، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام شرکت صرافی ملت، شرکت تضامنی صرافی مینا فشکی و شرکا، و شرکت راهبر بازرگانی نسیم بهاران قشم را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. هشت فرد تحریم‌شده نیز به‌طور مستقیم با این سه شرکت گره خورده‌اند و شناسایی شده‌اند.

محمدحسین عباسی، محمود اخلاقی و پرویز فضلجو به عنوان افراد مرتبط با صرافی ملت معرفی شده‌اند. مینا فشکی و فرزاد فشکی نیز با شرکت صرافی مینا فشکی و شرکا در ارتباط هستند. در بخش دیگر، ولی‌الله همتی، سید محمد جلالی و علی کلهر به شرکت راهبر بازرگانی نسیم بهاران قشم نسبت داده شده‌اند. این اسامی نشان‌دهنده طیف وسیعی از بازیگران در صنعت صرافیگری ایران است.

تمرکز بر شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث

بخش قابل توجهی از تحریم‌های جدید، شرکت‌هایی را هدف قرار داده که در خارج از خاک ایران فعالیت می‌کنند. از مجموع ۲۱ شرکت و نهاد وارد شده به فهرست تحریم، ۱۴ شرکت در امارات متحده عربی و عمدتاً در شهر دبی ثبت شده‌اند. همچنین یک شرکت در ترکیه و یک شرکت دیگر در هنگ‌کنگ در این لیست قرار گرفته‌اند.

شرکت‌های هدف‌گرفته شده در حوزه‌های متنوعی از جمله تجارت عمومی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، قطعات ماشین‌آلات، انرژی و سایر فعالیت‌های بازرگانی فعال هستند. این توزیع جغرافیایی نشان می‌دهد که واشنگتن تلاش دارد زنجیره‌های تأمین و شبکه‌های مالی که برای دور زدن تحریم‌ها به کشورهای همسایه و مراکز تجاری جهانی متصل شده‌اند، قطع کند.

پیامدهای تحریم ثانویه و واکنش‌های سیاسی

در اطلاعیه اوفک به صراحت به خطر اعمال تحریم‌های ثانویه برای بسیاری از این افراد و شرکت‌ها اشاره شده است. این مکانیسم حقوقی به این معناست که موسسات مالی و شرکت‌های غیرآمریکایی که با لیست‌شدگان معامله کنند، خود نیز در معرض اقدامات تنبیهی ایالات متحده قرار می‌گیرند. قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های اوفک معمولاً به معنای مسدود شدن دارایی‌ها و منافع مالی در حوزه صلاحیت آمریکا و ممنوعیت انجام معاملات با اشخاص آمریکایی است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر تأکید کرده بود که دولت رئیس‌جمهور ترامپ به قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و مقابله با تلاش‌های این حکومت برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده بود که شبکه‌های مالی واسطه و شرکت‌های صوری از جمله ابزارهای اصلی مورد استفاده برای پنهان کردن ارتباط تراکنش‌های بین‌المللی با نهادهای تحریم‌شده جمهوری اسلامی هستند.