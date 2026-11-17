وزارت خارجه بریتانیا با تحریم شرکت‌های سازنده شهرک‌های غیرقانونی و گروه تساو۹، تنش‌های دیپلماتیک با تل‌آویو را افزایش داد و راه‌حل دو کشوری را حفظ کرد.

دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با هدف مقابله با گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی، اقدام به تحریم هشت شرکت سازنده شهرک‌های اسرائیل ی در کرانه باختری و همچنین گروه " تساو۹" کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه رسمی خود تأیید کرد که این گروه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مستقیماً در برنامه‌ریزی، ساخت، تأمین یا بازاریابی واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی فعالیت داشته‌اند. این اقدام دیپلماتیک جدید، نشان‌دهنده تداوم فشارهای سیاست خارجی لندن بر اقدامات تل‌آویو در مناطق تحت اشغال است.

جزئیات و دامنه تحریم‌های اعلام شده

تحریم‌های جدید شامل مسدودسازی دارایی‌های این نهادها در خاک بریتانیا و محرومیت آنان از تصدی پست‌های مدیریتی در شرکت‌های بریتانیایی است. لیست شرکت‌های مشمول این تصمیم شامل نام‌هایی همچون "شرکت توسعه هار حبرون"، "همدات شومرون" و "شرکت ساخت‌وساز و توسعه ای‌اس‌جی" می‌شود که همگی در زنجیره ساخت شهرک‌های غیرقانونی فعال هستند. گروه "تساو۹" نیز به دلیل نقش خود در جلوگیری از ورود کاروان‌های کمک‌رسانی به غزه، به‌ویژه در ماه اکتبر گذشته، در این فهرست قرار گرفت و مشمول محدودیت‌های مشابه شد.

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مواضع رسمی و هشدار وزیر خارجه بریتانیا

اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، با صدور هشدارهای صریح به شرکت‌های متقاضی مشارکت در پروژه زیرساختی "ای۱"، بر عدم حمایت از اقدامات اشغالی تأکید کرد. او به صراحت اعلام داشت که این شرکت‌ها نباید در این مناقصات شرکت کنند، پروژه‌ای را نسازند و از نابودی راه‌حل دو کشوری سود نبرند. میلیبند حفاظت از راه‌حل دو کشوری را ستاره راهنمای دولت بریتانیا توصیف کرد و تصریح نمود که این اقدامات در راستای حفظ ساختار جغرافیایی و سیاسی آینده فلسطین و اسرائیل است.

تأثیرات پروژه ای۱ و تقسیم کرانه باختری

این تحریم‌ها دقیقاً اندکی پیش از مهلت نهایی مناقصات برای پروژه بزرگ زیرساختی "ای۱" اعلام شدند که دولت بریتانیا هشدار داده است این پروژه می‌تواند منجر به تقسیم کرانه باختری به دو بخش جدای از یکدیگر شود. بر اساس تحلیل‌های موجود، تکمیل این پروژه ارتباطات کرانه باختری را با اورشلیم شرقی قطع خواهد کرد و عملاً امکان تشکیل یک دولت پیوسته و مستقل را از میان برمی‌دارد. وزارت خارجه بریتانیا این اقدام را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و اصول حقوق بین‌الملل دانسته است.

تاریخچه تنش‌های دیپلماتیک و تعلیق صادرات تسلیحات

روابط دیپلماتیک بریتانیا و اسرائیل پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شاهد نوسانات چشمگیری بوده و به‌تدریج تیره شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، لندن حدود ۳۰ مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل را به دلیل خطر استفاده از آن‌ها در نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی تعلیق کرد. این اقدام پیش از تعلیق مذاکرات توافق تجارت آزاد در مه ۲۰۲۵ و تحریم دو وزیر کابینه اسرائیل، یعنی ایتامار بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ در ژوئن همان سال به اتهام تحریک خشونت علیه فلسطینیان انجام شد.

واکنش‌های متقابل و وضعیت کنسولگری در اورشلیم

تنش‌های دیپلماتیک دو کشور در سپتامبر امسال، پس از اعلام برنامه بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی، شدت گرفت. در واکنش به این تحریم‌های تجاری، اسرائیل دستور تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را با مهلت ۳۰ روز صادر کرد. دو طرف در هشتم اکتبر به توافق رسیدند که ساختمان کنسولگری تعطیل نشود، اما فعالیت آن تحت عنوان "نمایندگی بریتانیا در اورشلیم" و با محدودیت‌های شدید ادامه یابد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، ۲۰ دیپلمات بریتانیایی از جمله سرکنسول کشور را ترک کردند و تنها هفت دیپلمات برای انجام فعالیت‌های محدود باقی ماندند، در حالی که سفارت بریتانیا در تل‌آویو مشمول این محدودیت‌ها نشد. همچنین در بیست و یکم سپتامبر ۲۰۲۵، بریتانیا کشور فلسطین را به رسمیت شناخت که این اقدام گامی دیگر در جهت جدایی مسیری از سیاست تل‌آویو بود.