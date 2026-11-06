تحریم ۸ صرافی کانادایی توسط آمریکا برای کمک به ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت صرافی کانادایی را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی دارایی‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و قاچاق مواد مخدر تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در جمعه ۱۵ آبان اقدام به قرار دادن هشت صرافی و شرکت خدمات پولی مستقر در کانادا در فهرست تحریم‌های خود کرد. این شرکت‌ها به دلیل تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی برای حکومت ایران و نهادهای تحریم‌شده هدف قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این مراکز با تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، کانال‌های انتقال وجوه بین‌المللی را برای تهران فراهم می‌کردند.

جزئیات تحریم ۸ صرافی و شرکت‌های کانادایی

لیست شرکت‌های مشمول تحریم شامل صرافی‌های میلیون، امین، نیا، فرح، بی‌گالاکسی، سی‌سی‌سی و درویش است. بر اساس بیانیه رسمی، این هشت مؤسسه با ارائه خدمات تبدیل ارز، امکان انتقال مالی به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صرافی‌های ایرانی تحریم‌شده را فراهم کرده بودند. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در این باره اعلام کرد که کانادا نمی‌تواند پناهگاهی امن برای کسانی باشد که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ارائه می‌دهند.

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ارتباط صرافی‌ها با قاچاق مواد مخدر و رایان ودینگ

بخش مهمی از دلایل تحریم، همکاری این صرافی‌ها با رایان ودینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی است که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های OFAC قرار داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد که ودینگ از شرکت‌های صرافی در مناطق ونکوور و تورنتو برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر استفاده کرده بود. او از پیک‌ها برای انتقال حجم عظیمی پول نقد به این شرکت‌ها استفاده می‌کرد و صرافی‌ها وجوه را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل و به خارج از کشور منتقل می‌کردند. ودینگ در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شد، اما پیش از آن با این شرکت‌ها برای انتقال دارایی‌های دیجیتال همکاری داشته است.

نقش صرافی میلیون و امین در انتقال وجوه به سپاه

صرافی میلیون که با نام تجاری Diverse Trade Inc در استان انتاریو فعالیت می‌کند، مستقیماً در پول‌شویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر و انتقال وجوه به آدرس‌های مرتبط با سپاه مشارکت داشته است. آدرس‌های دیجیتال این صرافی معادل صدها هزار دلار به نهادهای مرتبط با تروریسم ارسال کرده‌اند. همچنین شرکت 1380079 BC Limited با نام تجاری صرافی امین در بریتیش کلمبیا و شرکت وابسته Top PC Technician Inc در انتاریو، میلیون‌ها دلار از درآمدهای قاچاق مواد مخدر را در مکان‌های تورنتو، ونکوور و مونترال پول‌شویی کرده‌اند.

فعالیت‌های مالی نیا نیشنز و فرح با نهادهای ایرانی

شرکت NIA Nations Currency Ltd با نام نیا نیشنز در بریتیش کلمبیا، خدمات تبدیل ارز و انتقال پول از ایران را تبلیغ می‌کرد. آدرس‌های دیجیتال این شرکت با نهادهای تحریم‌شده‌ای نظیر نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیت‌پین تراکنش داشته‌اند. در کنار این موارد، شرکت 2397639 Ontario Ltd با نام فرح نیز به عنوان یک صرافی ایرانی فعال در کانادا شناخته می‌شود که خدمات تبدیل ارزهای خارجی و دارایی‌های دیجیتال را ارائه می‌دهد و در شریک‌های مالی حکومت ایران قرار دارد.

پیامدهای عملیات طرد اقتصادی برای سیستم بانکی

این عملیات که در چارچوب طرح "طرد اقتصادی" انجام شده، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای اختلال در شریان‌های مالی ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که صدها شرکت خدمات پولی در کانادا امکان انتقال وجوه را چه از طریق سامانه‌های مبتنی بر پول نقد و چه از طریق ارزهای دیجیتال فراهم می‌کنند. اسکات بسنت اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری کانال‌های مالی ایران را در هر نقطه از جهان شناسایی، تعقیب و مختل خواهد کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی برای تأمین تروریسم و گروه‌های نیابتی محدود شود.