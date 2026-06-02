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تحریم چهار صرافی بزرگ رمزارز ایران توسط آمریکا

تحریم‌ها و روابط بین‌الملل News

تحریم چهار صرافی بزرگ رمزارز ایران توسط آمریکا
تحریم رمزارزصرافی‌های ایرانیسپاه پاسداران
📆6/2/2026 9:50 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی‌های نوبیتکس، بیت‌پین، رمزینکس و والکس به همراه مدیرانشان را به دلیل حمایت از سپاه و کمک به دور زدن تحریم‌ها تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام را برای مقابله با تروریسم و فرار از تحریم‌ها ضروری دانست.

آمریکا چهار صرافی رمزارز در ایران و مدیرانشان را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد صرافی‌های نوبیتکس، بیت‌پین، رمزینکس و والکس را به دلیل حمایت قابل توجه از جمهوری اسلامی و انجام تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران تحریم کرد.

مدیران این صرافی‌ها نیز مشمول تحریم شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تامی پیگوت در بیانیه‌ای گفت این اقدام گامی مهم برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران است. وی افزود این صرافی‌ها توانایی سپاه را برای انجام معاملات غیرقانونی افزایش داده و به ایران کمک کرده‌اند تا با دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی تحریم‌ها را نقض و ثروت‌هایش را به خارج منتقل کند.

پیگوت تأکید کرد ایالات متحده همچنان در پی دنبال کردن دارایی‌های دیجیتال و رمز ارز رژیم ایران خواهد بود تا از ساخت سلاح هسته‌ای و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند. این تحریم‌ها بخشی از ادامه کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. پیش از این وزارت خارجه آمریکا برنامه پاداش برای عدالت راه اندازی کرده بود که تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای ارائه اطلاعات درباره سازوکارهای مالی سپاه و شاخه‌های آن پاداش اختصاص می‌دهد

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تحریم رمزارز صرافی‌های ایرانی سپاه پاسداران تروریسم مالی دور زدن تحریم‌ها

 

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