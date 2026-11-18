جشنواره فیلم کن با محکوم کردن حکم جدید علیه جعفر پناهی، از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از زندانی شدن این فیلم‌ساز اقدام فوری انجام دهند.

جشنواره فیلم کن به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان، حکم جدید صادر شده علیه جعفر پناهی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این اقدام شد. این نهاد فرهنگی با صدور بیانیه‌ای رسمی، از جامعه جهانی و نهادهای هنری خواسته است تا با ایجاد یک جبهه مشترک، از زندانی شدن این کارگردان برنده نخل طلای کن جلوگیری کنند. جشنواره کن تاکید دارد که محدودیت‌های اعمال شده بر پناهی مانع آزادی بیان و فعالیت‌های هنری وی شده و نقض آشکار حقوق بشری است.

جزئیات حکم دادگاه انقلاب و واکنش قوه قضاییه

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکمی غیابی علیه جعفر پناهی صادر کرده است که شامل پنج سال و یک ماه حبس تعزیری است. در این حکم مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول این فیلم‌ساز نیز پیش‌بینی شده است. علاوه بر زندان، پناهی به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وکیل پناهی اعلام کرده که این حکم به صورت غیابی صادر شده بود، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تاریخ ۹ آبان تایید کرد که حکم لازم‌الاجرا شده و پناهی برای تحمل حبس به زندان احضار شده است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که فرآیند شناسایی و توقیف اموال این فیلم‌ساز آغاز شده است.

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سابقه سفر و بازگشت جعفر پناهی به ایران

جعفر پناهی پیش از این حکم جدید، سال گذشته پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی، توانست اجازه سفر به خارج از ایران را دریافت کند. وی برای نمایش فیلم "یک تصادف ساده" به اروپا و آمریکا سفر کرد و در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ از مرز زمینی بازرگان وارد خاک ایران شد. ورود وی با سرعت از مرز و حضور در فضای عمومی، منجر به تشکیل پرونده جدید و صدور این حکم سنگین توسط دادگاه انقلاب شد. مقامات قضایی دلیل این اتهامات را "فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی" اعلام کرده‌اند.

خواسته‌های کن و فراخوان جهانی

جشنواره فیلم کن در بیانیه خود صراحتاً خواستار لغو تمامی محدودیت‌های سفر، فعالیت هنری و بیان آزادانه جعفر پناهی شده است. این جشنواره ضمن محکوم کردن حکم حبس، از هنرمندان، جشنواره‌های سینمایی و نهادهای فرهنگی سراسر جهان دعوت کرده است تا با همبستگی و صدای مشترک خود، دست به اقداماتی برای آزادی فوری این کارگردان بزنند. کن همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به سوابق طولانی‌مدت سرکوب هنرمندان در ایران ابراز کرده و این حکم جدید را نشانه‌ای از تشدید فضای امنیتی و فرهنگی در ایران دانسته است.