تحریم کوبا توسط آنتونی بلینکن و مارکو روبیو

وزارت خارجه آمریکا با هدف تضعیف شبکه‌های مالی کوبا، تحریم‌های جدیدی را علیه نهادهای دولتی و شرکت‌های چینی اعلام کرد. این اقدام در پی تهدیدات نظامی هوانا صورت گرفت و جزئیات دقیق اهداف و انگیزه‌های واشنگتن را شامل می‌شود.

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه، اقدام به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه دولت کوبا کرد و صراحتاً اعلام نمود که واشنگتن دیگر حاضر به تحمل وجود شبکه‌های کمونیستی توطئه‌گر در منطقه قاره آمریکا نیست. این تصمیم در پی انتشار بیانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گرفته شد که در آن روبیو به روشنی هشدار داد و نشان داد که آمریکا چگونه قصد دارد با هدف قرار دادن زیرساخت‌های مالی، نفوذ هوانا را محدود کند.

جزئیات و مکانیزم تحریم‌های جدید کوبا

وزیر خارجه آمریکا در بیانه رسمی خود اشاره کرد که رژیم مارکسیستی کوبا برای بقای سیاسی و سرپا نگه داشتن نظام حاکم خود، به شدت به یک شبکه پیچیده متشکل از شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و واسطه‌های مستقر در خارج از مرزهای کشورش متکی است. او تأکید کرد که این ساختار مالی و تجاری، ستون فقرات اصلی پایداری سیاسی کوبا در برابر فشارهای بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

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روبیو در ادامه توضیح داد که این تحریم‌های جدید دقیقاً هشت نهاد و دو فرد مرتبط با شبکه مالی و کشتیرانی رژیم کوبا را هدف قرار داده است. علاوه بر این، نهادهای دولتی کوبا که مسئولیت مستقیم واردات و پشتیبانی فنی را بر عهده دارند، نیز در این لیست سیاه قرار گرفته‌اند و دارایی‌های آن‌ها در سطوح بین‌المللی مسدود خواهد شد.

جایگاه نهادهای چینی و حمایت‌های خارجی

یکی از بخش‌های کلیدی و قابل توجه این تصمیم وزارت خارجه آمریکا، تمرکز ویژه بر تأمین‌کنندگان مستقر در چین است که به طور مستقیم برای نیروهای نظامی رژیم کوبا فعالیت می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه گزارش داد که ایالات متحده در چارچوب این موج جدید تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگی مانند "شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک چین" و شرکت "بیجینگ اچ‌اندسی تکنالوجیز" را نیز در لیست تحریم‌ها قرار داده است.

مارکو روبیو در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس خاطرنشان کرد که حامیان خارجی این رژیم، تجهیزات نظامی لازم را برای آن تأمین می‌کنند. این تجهیزات نظامی به حفظ و نوسازی نیروهای نظامی کوبا یاری رسانده و به طور مستقیم امکان تداوم تهدیدات علیه خاک ایالات متحده آمریکا را برای هوانا فراهم می‌سازد. بنابراین، هدف از تحریم این شرکت‌های چینی، قطع زنجیره تأمین تسلیحاتی است.

تأثیرات عملیاتی و مراحل بعدی واشنگتن

با اعلام این تحریم‌ها توسط وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ۱۴ آبان ماه، فشارهای اقتصادی و امنیتی بر رژیم کوبا افزایش می‌یابد. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دسترسی هوانا به بازارهای مالی جهانی و تجهیزات تکنولوژیک مورد نیاز نظامی‌اش را به شدت محدود کنند و هزینه‌های نگهداری از نیروهای مسلح کوبا را افزایش دهند.

تحلیلگران تأکید دارند که این تحریم‌ها تنها یک اقدام نمادین نیستند، بلکه یک مکانیزم هدفمند برای فلج کردن شبکه حمایتی کوبا در سطح جهانی محسوب می‌شوند. با مسدود شدن دارایی‌های نهادهای مذکور و منع معامله با شرکت‌های چینی نام‌برده شده، مسیر جریان سرمایه و کالا برای رژیم کوبا در کوتاه‌مدت و بلندمدت با موانع جدی روبرو خواهد شد.