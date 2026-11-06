گزارش فایننشال‌تایمز از حرکت غیرعادی چهار شناور ایرانی در نزدیکی کابل‌های اینترنتی حیاتی در خلیج عمان، پس از تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی درباره زیرساخت‌های دیجیتال.

روزنامه فایننشال‌تایمز در تاریخ جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ گزارش داد که دست‌کم چهار کشتی مرتبط با ایران، شامل سه نفتکش تحت تحریم آمریکا و یک شناور ماهیگیری، حرکات غیرعادی و مشکوکی را در نزدیکی مسیر کابل‌های ارتباطی دریایی در خلیج عمان انجام داده‌اند. این گزارش در ادامه تهدیدهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های دیجیتال کشورهای منطقه منتشر شده است.

الگوی حرکت غیرعادی شناورها در مسیر کابل‌ها

به نقل از شرکت تحلیل داده‌های دریایی ویندوارد، شناورهای مذکور در هفته‌های اخیر در نزدیکی کابل‌های فیبر نوری توقف کرده، تغییر مسیر داده یا سامانه‌های ردیابی خود را برای مدتی خاموش کرده‌اند. داده‌های دریانوردی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این نفتکش‌ها هنگام نزدیک شدن به مسیر کابل‌های مهم ارتباطی، سرعت خود را کاهش داده‌اند. شرکت ویندوارد اعلام کرده است که این الگو با رفتار معمول دیگر شناورها در منطقه تفاوت دارد و می‌تواند با شناسایی مسیر کابل‌ها یا آماده‌سازی برای مین‌گذاری مرتبط باشد.

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به طور مشخص، شناور ماهیگیری ایرانی بین ۲۱ تا ۲۶ اکتبر در محدوده کابل‌های ارتباطی اروپا-هند و ترنس‌ورلد پرسه زده است. کارشناسان تأکید کرده‌اند که این حرکات ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشند و شواهد منتشرشده به‌تنهایی وقوع خرابکاری یا قصد قطعی برای حمله به کابل‌ها را اثبات نمی‌کنند. با این حال، این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای به اوج رسیده است.

تهدیدات مقامات ایران درباره زیرساخت‌های دیجیتال

این تحرکات پس از مجموعه‌ای از تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش شده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بود که در صورت آغاز دوباره حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.

همچنین حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به عبور کابل‌های مهم اینترنتی از تنگه هرمز، از احتمال رونمایی از اهداف و تسلیحات جدید در صورت تشدید درگیری‌ها سخن گفته بود. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران نیز در گفت‌وگو با شبکه العالم تهدید کرد که اگر زیرساخت‌های ایران هدف حمله قرار گیرند، کابل‌های اینترنتی عبوری از تنگه هرمز نیز در امان نخواهند بود.

وابستگی منطقه به کابل‌های عبوری از تنگه هرمز

خبرگزاری رویترز پیش‌تر به نقل از دو مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی که نامشان فاش نشده، گزارش داده بود که تهران برنامه‌هایی برای حمله به کابل‌های ارتباطی دریایی در صورت آغاز دوباره جنگ با آمریکا و اسرائیل تهیه کرده است. یکی از این مقام‌ها مدعی شده بود جمهوری اسلامی به کابل‌های دریایی دسترسی دارد و می‌تواند آن‌ها را تخریب کند. به گفته او، جلوگیری از تعمیر کابل‌های آسیب‌دیده نیز بخشی از برنامه احتمالی تهران برای طولانی‌تر کردن اختلال در ارتباطات خواهد بود.

کابل‌های دریایی از زیرساخت‌های حیاتی ارتباطات بین‌المللی به شمار می‌روند و اختلال در آن‌ها می‌تواند خدمات اینترنتی، تراکنش‌های مالی، تجارت الکترونیکی و رایانش ابری را تحت تأثیر قرار دهد. فایننشال‌تایمز به نقل از داده‌های شرکت تحقیقاتی تلئوگرافی گزارش داده است که شش کابل ارتباطی فعال از تنگه هرمز عبور می‌کنند و سه سامانه دیگر نیز در دست ساخت هستند.

پیامدهای امنیتی و وضعیت فعلی کابل‌ها

کشورهایی مانند عراق، کویت، بحرین و قطر برای ارتباطات اینترنتی بین‌المللی خود به کابل‌های عبوری از این تنگه وابستگی بالایی دارند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که پیامدهای قطع این کابل‌ها بیش از همه متوجه کشورهای منطقه خواهد بود و میزان اختلال، به ظرفیت مسیرهای جایگزین بستگی دارد.

گزارش تازه فایننشال‌تایمز در حالی منتشر شده که تاکنون مدرک مستقلی مبنی بر آسیب‌رساندن این کشتی‌ها به کابل‌های دریایی ارائه نشده است و ارتباط مستقیم تحرکات گزارش‌شده با دستور مقامات جمهوری اسلامی نیز به اثبات نرسیده است. با این حال، توالی زمانی این حرکات دریایی با تهدیدات سیاسی و امنیتی مطرح‌شده، نگرانی‌هایی را در خصوص امنیت زیرساخت‌های ارتباطی جهانی ایجاد کرده است.