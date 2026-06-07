منابع امنیتی عراق از تحرکات مشکوک و گسترده هوایی ارتش آمریکا در نزدیکی گذرگاه مرزی عراق با عربستان در غرب استان الانبار خبر دادند. این منبع امنیتی عراقی در استان الانبار فاش کرد که یک هواپیمای سوخت‌رسانی که توسط سه جنگنده اسکورت می‌شد، در نزدیکی مرز با عربستان سعودی مشاهده شد.

منابع امنیتی عراق از تحرکات مشکوک و گسترده هوایی ارتش آمریکا در نزدیکی گذرگاه مرزی عراق با عربستان در غرب استان الانبار خبر دادند. به گزارش المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق فاش کرد که یک هواپیمای سوخت‌رسانی که توسط سه جنگنده اسکورت می‌شد، در نزدیکی مرز با عربستان سعودی مشاهده شد.

این منبع به خبرگزاری المعلومه گفت: نیروهای امنیتی یک هواپیمای سوخت‌رسان را که توسط سه جنگنده A-۱۰ اسکورت می‌شد، در حال پرواز بر فراز مناطق بیابانی نزدیک گذرگاه مرزی عرعر در غرب استان الانبار رصد کردند. وی افزود: ورود هواپیمای سوخت‌رسان به حریم هوایی عراق همزمان با فعالیت سنگین پهپادها و هواپیماهای جنگی بر فراز غرب الانبار و به سمت استان نینوا بود.

منبع یادشده ادامه داد: مناطقی که این تحرکات در آن انجام شد، امن و پایدار هستند و مدت زیادی است که شاهد هیچ گونه مشکل امنیتی نبوده‌اند. روز جمعه نیز یک منبع امنیتی از پرواز گسترده جنگنده های ناشناس و عملیات گشت زنی بی سابقه بر فراز مناطق القائم و الرمانه در غرب عراق خبر داد.

چندی قبل نیز یک منبع امنیتی عراقی در استان الانبار فاش کرد که جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی- آمریکایی پرواز خود را بر فراز مناطق مختلف شهرهای این استان از سر گرفته‌اند، اما دلیل آن را مشخص نکرد. این منبع تاکید کرد: هواپیماهای یادشده پرواز خود را در ارتفاعات بالا بر فراز مناطق غربی از سر گرفته‌ و مناطقی که هدف این عملیات شناسایی قرار گرفته‌اند، همگی از وضعیت امنیتی پایداری برخوردارند و سال‌هاست که شاهد هیچ گونه نقض امنیتی نبوده‌اند





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