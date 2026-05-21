تحرکات اخیر در بازارهای مختلف و شرایط ابهام در طلا و دلار

در حالی که رشد قیمتها در بازارهای مسکن و خودرو، ترکیب داراییهای سرمایهگذاران را به چالش کشیده، ثبات فعلی قیمت دلار و طلا این پرسش را مطرح میکند که آیا زمان تغییر استراتژی فرارسیده است؟ هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است فعلا جابهجاییهای عجولانه، ریسک معاملهگران را دوچندان میکند.
هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است فعلا جابهجاییهای عجولانه، ریسک معاملهگران را دوچندان میکند. پس از عبور بازارها از شوکهای اولیه ناشی از تنشهای نظامی، اکنون پرسشهای زیادی درباره زمان جابهجایی داراییها و اهداف قیمتی جدید پیش روی فعالان اقتصادی است. در حالی که بازار مسکن و خودرو پس از رکود فرسایشی طولانی بر مدار صعود افتادهاند، طلا و دلار با جذب انرژی از اخبار سیاسی بالانس میشوند و در حال حاضر در شرایط ابهام و بلاتکلیفی قرار دارند.
در این شرایط، تحلیلگران معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل آسیبهای زیرساختی و نیاز مبرم صنایع به ارز، حتی در صورت وقوع توافقهای سیاسی با چشمانداز مساعد، مسیر متفاوتی را در پیش خواهند داشت
