تحرکات اخیر در بازارهای مختلف و شرایط ابهام در طلا و دلار

در حالی که رشد قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودرو، ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذاران را به چالش کشیده، ثبات فعلی قیمت دلار و طلا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا زمان تغییر استراتژی فرارسیده است؟ هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است فعلا جابه‌جایی‌های عجولانه، ریسک معامله‌گران را دوچندان می‌کند.

در حالی که رشد قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودرو، ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذاران را به چالش کشیده، ثبات فعلی قیمت دلار و طلا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا زمان تغییر استراتژی فرارسیده است؟

هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است فعلا جابه‌جایی‌های عجولانه، ریسک معامله‌گران را دوچندان می‌کند. پس از عبور بازارها از شوک‌های اولیه ناشی از تنش‌های نظامی، اکنون پرسش‌های زیادی درباره زمان جابه‌جایی دارایی‌ها و اهداف قیمتی جدید پیش روی فعالان اقتصادی است. در حالی که بازار مسکن و خودرو پس از رکود فرسایشی طولانی بر مدار صعود افتاده‌‌اند، طلا و دلار با جذب انرژی از اخبار سیاسی بالانس می‌شوند و در حال حاضر در شرایط ابهام و بلاتکلیفی قرار دارند.

در این شرایط، تحلیل‌گران معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل آسیب‌های زیرساختی و نیاز مبرم صنایع به ارز، حتی در صورت وقوع توافق‌های سیاسی با چشم‌انداز مساعد، مسیر متفاوتی را در پیش خواهند داشت





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحرکات اخیر در بازارهای مختلف قیمت دلار و طلا تغییر استراتژی اقتصاد ایران آسیب‌های زیرساختی نیاز مبرم صنایع به ارز

United States Latest News, United States Headlines