معاون استاندار تهران از تجهیز بیش از ۳۰ درصد از نانوایی‌های استان به سوخت جایگزین خبر داد. این اقدام با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و جلوگیری از اختلال در عرضه آن صورت گرفته است.

حشمت‌اله عسگری در بازدید از نان وایی‌های مجهز به سوخت دوم در استان تهران به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۳۶ واحد نان وایی فعال در استان وجود دارد. وی افزود که بیش از ۳۰ درصد از این واحدها به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند. این اقدام در راستای تأمین پایداری تولید نان و جلوگیری از اختلال در عرضه آن در شرایط بحرانی صورت گرفته است.

واحدهای مذکور برای تأمین انرژی در مواقع قطع یا محدودیت گاز طبیعی، به تجهیزاتی نظیر موتور برق، گاز مایع (LPG) و گازوئیل مجهز شده‌اند تا روند تولید نان به هیچ وجه مختل نشود. این تصمیم به منظور حفظ امنیت غذایی و اطمینان از دسترسی مردم به نان به عنوان یک کالای اساسی اتخاذ شده است. معاون استاندار تهران با تأکید بر اهمیت راهبردی نان، خاطرنشان کرد که تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم یک گام مؤثر در جهت افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و پیشگیری از هرگونه اختلال در عرضه آن در شرایط خاص است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر برای ارتقای زیرساخت‌های حیاتی و تضمین امنیت غذایی در استان تهران محسوب می‌شود. این برنامه ها با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های احتمالی و حفظ ثبات در بازار نان طراحی شده‌اند. تلاش برای اطمینان از دسترسی مداوم مردم به نان، به‌ویژه در شرایط اضطراری، اولویت اصلی این طرح‌هاست. \علاوه بر این، در ادامه بازدید، مقامات به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای این طرح پرداختند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اطمینان از تأمین مداوم سوخت جایگزین و حفظ ذخایر کافی برای مقابله با شرایط اضطراری بود. همچنین، آموزش و آماده‌سازی نانوایان برای استفاده از تجهیزات جدید و اطمینان از عملکرد صحیح آنها، از دیگر موارد مورد توجه بود. در این بازدید، بر لزوم همکاری بین دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی برای تسهیل اجرای این طرح‌ها تأکید شد. همچنین، بررسی و رفع نواقص احتمالی در زیرساخت‌های موجود و ارتقای آنها، از دیگر موضوعات مورد بحث قرار گرفت. معاون استاندار تهران در این بازدید بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌های مجهز به سوخت دوم تأکید کرد و اطمینان داد که تمام تلاش‌ها برای حفظ کیفیت و کمیت نان در سطح استان به کار گرفته خواهد شد. این بازدید همچنین فرصتی برای بررسی وضعیت کلی صنعت نان در استان و شناسایی راه‌های بهبود و ارتقای آن بود. \در پایان، حشمت‌اله عسگری با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصله در این زمینه، از تلاش‌های انجام شده توسط نانوایان و سایر دست‌اندرکاران قدردانی کرد. وی تأکید کرد که دولت مصمم به حمایت از این طرح‌ها و توسعه آنها در سراسر استان است. این بازدید نشان‌دهنده تعهد دولت به تأمین امنیت غذایی و حفظ رفاه شهروندان است. همچنین، این اقدام گامی مهم در جهت تقویت پایداری اقتصادی و اجتماعی در استان تهران به شمار می‌رود. مقامات استانی بر این باورند که این اقدامات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه کمک کند. در نهایت، هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، حفظ آرامش و ثبات در بازار نان و اطمینان از دسترسی آسان و ارزان مردم به این کالای اساسی است. این رویکرد نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به رفاه و آسایش شهروندان و تلاش برای مقابله با چالش‌های احتمالی در آینده است





