اردوغان با افتتاح کاخ دادگستری عثمان‌پاشا استانبول از افزایش زیرساخت‌های قضایی و کاهش زمان دادرسی خبر داد.

رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه، با حضور در شهر استانبول اقدام به افتتاح رسمی کاخ دادگستری جدید قاضی عثمان‌پاشا کرد. این رویداد با هدف تقویت اعتماد عمومی و افزایش کارایی سیستم قضایی در ترکیه برگزار شد. اردوغان در مراسم افتتاحیه بر ضرورت ایجاد یک نظام دقیق و عادلانه برای تضمین آرامش اجتماعی تاکید کرد.

مشخصات فنی و معماری کاخ جدید عدالت

این مجموعه عظیم قضایی در یک بنای واحد با حدود 90 هزار مترمربع زیربنا و 29 طبقه ساخته شده است. این ساختمان جایگزین سه ساختمان پراکنده و قدیمی شده و فضایی یکپارچه را برای قضات، دادستان‌ها و وکلای دادگستری فراهم می‌کند. فضای داخلی شامل 160 اتاق دادستانی و 136 اتاق قضاوت تخصصی است. همچنین 14 اتاق ویژه برای رئیس دادگاه‌های کیفری سنگین در نظر گرفته شده است.

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ظرفیت دادرسی در این ساختمان با 113 سالن جلسات و دو سالن بزرگ 360 نفره به طور چشمگیری افزایش یافته است. پارکینگ اختصاصی با ظرفیت 317 خودرو نیز برای دسترسی بهتر کارکنان و مراجعه‌کنندگان طراحی شده است. این ساختار جدید به زیرساخت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات مجهز است تا سرعت و دقت خدمات‌رسانی را بهبود بخشد.

بهره‌برداری مستقیم از شهروندان و مناطق تحت پوشش

کاخ جدید به طور مستقیم خدمات قضایی را به 1 میلیون و 791 هزار نفر ارائه می‌دهد. این جمعیت در شهرستان‌های قاضی عثمان‌پاشا، سلطان قاضی، ایوب سلطان و آرناووت‌کوی در استانبول زندگی می‌کنند. ادغام مراکز پراکنده در این مکان واحد، مشکلات زیرساختی قبلی را برطرف کرده است. هدف نهایی ارائه خدماتی در شأن جایگاه حقوقی و بدون اختلال برای تمام ذینفعان است.

تحلیل آمار تاریخی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کلان

در بررسی آمار دو دهه گذشته، مساحت فضاهای سرپوشیده قضایی از 569 هزار مترمربع به 6 میلیون و 191 هزار مترمربع رسیده است. این رشد شتابان نشان‌دهنده توجه ویژه به نوسازی زیرساخت‌های دادگستری در ترکیه است. دولت ترکیه از سال 2002 تاکنون بالغ بر 226 میلیارد و 830 میلیون لیره هزینه کرده است. این سرمایه‌گذاری روی 306 ساختمان قضایی در سراسر کشور متمرکز بوده است.

موسسات پزشکی قانونی نیز به ساختمان‌های مستقل منتقل شده‌اند که با فناوری‌های نوین مجهز شده‌اند. سرمایه‌گذاری اختصاصی برای استانبول به 43 میلیارد و 494 میلیون لیره می‌رسد. پروژه‌های بزرگ دیگری مانند مجتمع‌های قضایی چاغلایان و آناتولی در دست اجرا هستند. تکمیل ساختمان گروه پزشکی قانونی استانبول تا سال 2028 برنامه‌ریزی شده است. ساخت جدید در بویوک‌چکمجه، چاغلایان و عمرانیه نیز در برنامه آتی قرار دارد.

پیامدهای اجرایی و تعهدات آتی سیستم قضایی

اصلاحات قانونی و تحول دیجیتال با هدف تسریع روند دادرسی و کاهش معوقات در حال اجراست. ارائه خدمات استاندارد و کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها از اهداف کلیدی است. عدالت دیرهنگام به زخم‌های اجتماعی التیام نمی‌بخشد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. مسئولان قضایی موظف به رعایت اصول حقوقی و کرامت انسانی بدون تبعیض هستند. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز بر کارآمدی و پاسخگویی نهاد قوه قضاییه در ترکیه است.