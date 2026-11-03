بررسی لایحه جدید بنیاد شهید برای تجمیع قوانین ایثارگران، تأکید بر عدالت‌محوری و مشارکت تشکل‌ها در گام‌های نهایی تصویب برای حمایت هدفمند.

نامدار عبداللهیان ، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از تصویب تکلیف قانونی برای اصلاح و تجمیع مقررات مربوط به ایثارگران در قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. این اقدام با هدف رفع ابهامات موجود و برقراری عدالت در خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران صورت می‌گیرد. بنیاد شهید در پی است که پراکندگی قوانین را کاهش داده و حمایت‌های هدفمند را تقویت کند.

مبنای حقوقی اصلاحات در ماده ۳۱

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به بند ت ماده ۳۱ این قانون، آن را مبنای اصلی برای حرکت این نهاد در راستای اصلاح قوانین حوزه ایثارگران دانست. وی خاطرنشان کرد که قانون‌نویسی و اصلاح قوانین فرآیندی حساس و زمان‌بر است و نیازمند دقت نظر بالا می‌باشد. هدف نهایی، جلوگیری از هرگونه احساس تبعیض در میان جامعه هدف است.

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تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مشاوره

برای رسیدن به متنی علمی و دقیق که عدالت را در خدمات‌رسانی برقرار سازد، بنیاد شهید کارگروه‌های تخصصی متعددی را تشکیل داد. این کارگروه‌ها شامل توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، فرهنگی، آموزش، پژوهش و نوآوری، مددکاری و مشارکت مردمی، و همچنین سلامت و توانمندسازی اجتماعی هستند. کارشناسان زبده و نخبگان حوزه ایثارگری در این تیم‌ها حضور دارند.

مشارکت تشکل‌ها در تدوین لایحه

عبداللهیان با تأکید بر اهمیت حضور تشکل‌های ایثارگری در این مسیر، اعلام کرد که از تمامی گروه‌های دغدغه‌مند دعوت به همکاری شد. انجمن حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم، مجمع خانواده‌های جانبازان، انجمن خادمان شهدا، شبکه ملی ایثارگران، خانه توسعه پایدار، یادگاران ماندگار، حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی، و همچنین مشاوران ایثارگران در قوه قضائیه و مقنمه در این فرآیند مشارکت داشتند.

سیاست‌های کلیدی و گام‌های اجرایی

در تشریح سیاست‌های بنیاد، رعایت دقیق فرامین حضرت امام خمینی و سیاست‌های کلی قائد شهید، تقویت ضمانت‌های اجرایی به‌ویژه برای ایثارگران بخش غیردولتی، و اولویت موضوعات فرهنگی و ترویجی حوزه ایثار و شهادت مورد تأکید قرار گرفت. هدف اصلی توجه ویژه به عدالت‌محوری و حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف ایثارگری است. همچنین نقش دستگاه‌های اجرایی در متن پیشنهادی بنیاد تقویت خواهد شد.

تجمیع قوانین پراکنده و روند تصویب

نکته حائز اهمیت در این لایحه، تجمیع مجموعه‌ای از قوانین مختلف است تا از ابهام و پراکندگی جلوگیری شود. قوانینی نظیر اصلاح اساسنامه بنیاد شهید، قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱، تسهیلات اداری و استخدامی جانبازان، استخدام جانبازان آزادگان و خانواده شهدا، و همچنین قوانین مربوط به حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی در این لایحه لحاظ شده‌اند. روند رسیدن به تصویب نهایی در سه گام تعریف شده است. گام اول بررسی نظرات کارگروه‌ها و تشکل‌ها و تهیه متن پیشنهادی اولیه در سال اول بود که به دولت ارسال شد. گام دوم بررسی متن در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت است که در حال اتمام است و گام سوم تصویب نهایی در هیئت وزیران است که به‌زودی انجام خواهد شد. با پیگیری‌های مستمر معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، تلاش می‌شود این لایحه در کمترین زمان ممکن به تصویب مجلس برسد تا پاسخگوی مطالبات ایثارگران با ضمانت‌های اجرایی لازم باشد.