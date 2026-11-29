بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد در تهران، اصفهان، اهواز، رشت، شوش و کرمانشاه علیه گرانی و سیاست‌ها معترض شدند. همزمان با اخراج دیپلمات‌های ایرانی از بوسنی و هرزگوین، تنش‌ها افزایش یافت.

بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در روز یکشنبه هشتم آذرماه در دست‌کم شش شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، رشت، شوش و کرمانشاه دست به تجمع زدند. این معترضان با سر دادن شعارهای اعتراضی، خواستار پایان سیاست‌های جنگ‌افروزانه، مبارزه با فقر و سرکوب شهروندان شدند. گزارش‌های منتشر شده از سوی تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا نشان‌دهنده گستردگی این اعتراضات در سراسر کشور است.

جزئیات تجمعات و شعارهای معترضان

در تهران و رشت، بازنشستگان شعارهای "جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه" و "رجزخوانی کافیه، سفره ما خالیه" را تکرار کردند. شعارهای دیگری نظیر "نان، کار، آزادی، شعار هر ایرانی" و "معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد" نیز در این شهرها شنیده شد. معترضان در اهواز با شعارهای "حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون" و "فقر، فساد، تورم، بلای جان مردم" به وضعیت معیشتی و سیاست‌های حکومت واکنش نشان دادند.

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در اصفهان، معترضان شعار "دولت به این بی‌غیرتی، هرگز ندیده ملتی" را سر دادند. در شوش نیز محور اصلی اعتراضات، مخالفت با اعدام و بازداشت تشکل‌های مستقل کارگری بود. این تجمعات بیانگر خشم عمیق بازنشستگان از شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی است.

بازداشت امیر وقاری و واکنش‌های امنیتی

نیروهای امنیتی در رشت، امیر وقاری، یکی از بازنشستگان معترض را پس از پایان تجمع با خشونت بازداشت کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران او را به‌زور سوار موتورسیکلت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. تلفن همراه یونس آزادبر، فعال کارگری دیگر نیز در این بازداشت ضبط شد.

امیر وقاری، کارگر بازنشسته تأسیسات برق بیمارستان شفای لاهیجان است. گروه مطالبه‌گران کف خیابان گیلان با اشاره به بیماری وقاری، خواستار اعلام فوری محل نگهداری و تضمین سلامت او شدند. وقاری پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های خود با برخورد قضایی مواجه شده بود.

مطالبات مشترک و وضعیت اقتصادی

بازنشستگان تأمین اجتماعی در رشت و شوش با استناد به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، بر حق قانونی خود برای دریافت درمان رایگان تأکید کردند. آن‌ها خواستار پرداخت دست‌کم ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه تکمیلی از سوی سازمان و شفاف‌سازی شرایط مناقصه بیمه تکمیلی شدند. بازنشستگان فولاد در اصفهان نیز بر اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز تأکید کردند.

افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و برخورداری از خدمات درمانی رایگان، از جمله مطالبات مشترک معترضان است. نرخ تورم سالانه در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه به ۷۴.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۵.۸ درصد رسید. بهای کالاها در مقایسه با آبان سال گذشته ۱۱۸.۳ درصد افزایش یافت.

اخراج دیپلمات‌های ایرانی از بوسنی و هرزگوین

در فضای بین‌المللی، المدین کوناکوویچ، وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین، دستور اخراج شش تبعه ایرانی را امضا کرد. نهادهای امنیتی بوسنی پیش از این دستور، فعالیت‌های اطلاعاتی این افراد را در خاک کشور گزارش داده بودند. سازمان اطلاعات و امنیت بوسنی و هرزگوین از وزارت خارجه خواسته بود این افراد را عنصر نامطلوب اعلام کند.

چهار نفر از اخراجی‌ها شامل حسین مهدیان‌فرد، رایزن سوم سفارت ایران در سارایوو، مرتضی فضلی و احسان سجادی منزه از وابستگان سفارت، و یاسر سیدمحمدی هستند. نام سه نفر نخست در فهرست دیپلماتیک ماه نوامبر ثبت شده بود، اما نام سیدمحمدی در فهرست‌های اکتبر ۲۰۲۵ تا نوامبر ۲۰۲۶ نیامده بود.

اتهامات جاسوسی و واکنش ایران

نهادهای امنیتی بوسنی و کشورهای همکار، مهدیان‌فرد را مامور وزارت اطلاعات و فضلی، سجادی منزه و سیدمحمدی را با سپاه پاسداران مرتبط دانسته‌اند. مهدیان‌فرد پیش‌تر در برلین نامش با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، واشینگتن را به فضاسازی علیه تهران متهم کرد.