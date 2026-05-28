در despite منع شنا در کانال‌های پاریس، شهروندان در مواجهه با موج گرمای کم‌سابقه به جمع شدن در آب‌رسان‌ها روی آوردند. این چشم‌انداز در حینی اتفاق افتاد که فرانسه رکورد گرمایی در ماه مه ثبت کرد و کارشناسان اقلیم امواج گرمایی را محصول تغییرات اقلیمی دانستند.

موج کم‌سابقه گرمای در فرانسه روز ۲۷ مه ادامه یافت و دمای هوای پاریس به حدود ۳۳ درجه سانتی‌گراد رسید. با وجود منع شنا در کانال‌ها، بسیاری از شهروندان برای خنک شدن به سمت کانال سن‌مارتن آمدند.

شناگران از کناره‌های کانال به آب پریده و با وجود ممنوعیت طولانی‌مدت شنا در این آب‌رسان، در امتداد اسکله‌ها تجمع کردند. ماموران پلیس در منطقه گشت‌زنی می‌کردند و به مقررات ایمنی یادآوری می‌کردند، اما بسیاری از مردم کل بعدازظهر را در آب سپری کردند. این صحنه‌ها نشان می‌داد که در مواجهه با گرمایش غیرعادی هوا، مقامات با چه چالشی روبرو هستند وقتی شهروندان پاریس به دنبال خنک شدن به آبراه‌های عمومی می‌روند که در اصل برای شنا طراحی نشده‌اند.

در امتداد کانال، مردم از آپارتمان‌های شلوغ و گزینه‌های محدود برای فرار از گرما شکایت داشتند. برخی شناگران استدلال می‌کردند که طرح‌های نظارت‌شده پیشین شنا، اعتماد به کیفیت آب را افزایش داده و برخی دیگر می‌گفتند دسترسی به فضاهای عمومی خنک در دوره‌های گرمası اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. مقامات بارها درباره خطرات شنا در کانال هشدار داده‌اند از جمله احتمال حوادث غرق، ماندار پنهان و آلودگی آب.

این تجمع در هنگامی اتفاق افتاد که فرانسه یکی از گرم‌ترین دوره‌های ثبت‌شده مه را تجربه می‌کند و همزمان یک گنبد حرارتی قوی اروپای غربی را در بر گرفته: دما در لیون به ۳۴ و در تولوز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است. کارشناسان اقلیمی می‌گویند موج گرمایی ۲۰۲۶ از نظر شدت و طول مهلت از رویداد شاخص مه ۱۹۲۲ نیز فراتر رفته است؛ به گواهی رکوردهای شکسته‌شده، شب‌های به مراتب گرم‌تر و تداوم دمای حدی.

آنها نیز به آغاز زودهنگام و کم‌سابقه بودن این گرما اشاره می‌کنند و تأکید می‌نمایند این وضعیت بازتاب روند گسترده‌تری است: موج‌های گرمایی بیشتر و شدیدتر که در نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در سراسر اروپا رخ می‌دهد، به ویژه در قاره‌ای که گرمایش آن از میانگین جهانی بیشتر است. اینregon گرما نه تنها برای سلامت عمومی بلکه برای زیرساخت‌های شهری و نظامes توزیع آب چالش‌های جدی به ارمغان آورده است. posted با وجود هشدارهای مکرر، شهروندان همچنان به دنبال سرکوب گرما در فضاهای عمومی هستند که نشان از نیاز فوری به راه‌حل‌های پایدار در بستر تغییرات اقلیمی دارد





