در despite منع شنا در کانالهای پاریس، شهروندان در مواجهه با موج گرمای کمسابقه به جمع شدن در آبرسانها روی آوردند. این چشمانداز در حینی اتفاق افتاد که فرانسه رکورد گرمایی در ماه مه ثبت کرد و کارشناسان اقلیم امواج گرمایی را محصول تغییرات اقلیمی دانستند.
موج کمسابقه گرمای در فرانسه روز ۲۷ مه ادامه یافت و دمای هوای پاریس به حدود ۳۳ درجه سانتیگراد رسید. با وجود منع شنا در کانالها، بسیاری از شهروندان برای خنک شدن به سمت کانال سنمارتن آمدند.
شناگران از کنارههای کانال به آب پریده و با وجود ممنوعیت طولانیمدت شنا در این آبرسان، در امتداد اسکلهها تجمع کردند. ماموران پلیس در منطقه گشتزنی میکردند و به مقررات ایمنی یادآوری میکردند، اما بسیاری از مردم کل بعدازظهر را در آب سپری کردند. این صحنهها نشان میداد که در مواجهه با گرمایش غیرعادی هوا، مقامات با چه چالشی روبرو هستند وقتی شهروندان پاریس به دنبال خنک شدن به آبراههای عمومی میروند که در اصل برای شنا طراحی نشدهاند.
در امتداد کانال، مردم از آپارتمانهای شلوغ و گزینههای محدود برای فرار از گرما شکایت داشتند. برخی شناگران استدلال میکردند که طرحهای نظارتشده پیشین شنا، اعتماد به کیفیت آب را افزایش داده و برخی دیگر میگفتند دسترسی به فضاهای عمومی خنک در دورههای گرمası اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. مقامات بارها درباره خطرات شنا در کانال هشدار دادهاند از جمله احتمال حوادث غرق، ماندار پنهان و آلودگی آب.
این تجمع در هنگامی اتفاق افتاد که فرانسه یکی از گرمترین دورههای ثبتشده مه را تجربه میکند و همزمان یک گنبد حرارتی قوی اروپای غربی را در بر گرفته: دما در لیون به ۳۴ و در تولوز به ۳۲ درجه سانتیگراد رسیده است. کارشناسان اقلیمی میگویند موج گرمایی ۲۰۲۶ از نظر شدت و طول مهلت از رویداد شاخص مه ۱۹۲۲ نیز فراتر رفته است؛ به گواهی رکوردهای شکستهشده، شبهای به مراتب گرمتر و تداوم دمای حدی.
آنها نیز به آغاز زودهنگام و کمسابقه بودن این گرما اشاره میکنند و تأکید مینمایند این وضعیت بازتاب روند گستردهتری است: موجهای گرمایی بیشتر و شدیدتر که در نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی در سراسر اروپا رخ میدهد، به ویژه در قارهای که گرمایش آن از میانگین جهانی بیشتر است. اینregon گرما نه تنها برای سلامت عمومی بلکه برای زیرساختهای شهری و نظامes توزیع آب چالشهای جدی به ارمغان آورده است. posted با وجود هشدارهای مکرر، شهروندان همچنان به دنبال سرکوب گرما در فضاهای عمومی هستند که نشان از نیاز فوری به راهحلهای پایدار در بستر تغییرات اقلیمی دارد
موج گرمایی فرانسه پاریس کانال سنمارتن تغییرات اقلیمی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
بازار خودرو در رکود و انتظار برای افزایش عرضهSaeed Motenemi, former head of the Tehran Motor Show Dealers and Sellers Union, analyzed the current situation in the Iranian auto market, highlighting the ongoing recession, low demand, and significant price disparities between factory and free market prices. Despite government measures to increase car prices, supply remains limited, leading to continued difficulties in domestic car transactions.
Read more »
Washington's Delay in Military Action Against CubaAsociated Press reported that Washington has not yet developed a plan for immediate military action against Cuba, despite the numerous threats from Donald Trump, the US president. The report states that the White House, despite the threats from Trump, has not considered a military option against Cuba at this time.
Read more »
Pakistan's Army Commander Says He Will Continue Mediation EffortsPakistan's Army Commander, Gen. Asim Bajwa, stated that Islamabad will continue to mediate between the United States and Iran, despite past negotiations that have not yielded any results.
Read more »
Israel's Law-making Committee Drops Support for S'allah Agreement Despite Pressure From NetanyahuThe Israeli law-making committee, under direct order from Prime Minister Netanyahu, has withdrawn support for a proposed bill to repeal the Sallah agreements, which would pave the way for settlement construction in the West Bank, according to a report from the Israeli newspaper Times of Israel.
Read more »
Final Eurovision Song Contest to Proceed Despite Withdrawal of Five CountriesThe 70th Eurovision Song Contest final scheduled for Sunday in Vienna will be held despite the withdrawal of five countries in protest against Israel's participation.
Read more »
Teenage Iranian national executed despite no definitive verdictUnder pressure from protests in late December 2024, a 19-year-old Iran-born athlete was arrested, tried, and executed for allegedly killing police officers, despite the court initially saying he had no final verdict to enforce. The case sparked controversy and widespread concern in Iran.
Read more »