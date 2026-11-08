تجمعات گسترده بازنشستگان و کارگران در ۱۷ آبان در سراسر ایران

بازنشستگان و کارگران ایرانی در روز یکشنبه ۱۷ آبان در شهرهای تهران، اهواز و رشت تجمع کردند. آنها معیشت و آزادی زندانیان را خواستار شدند.

بازنشستگان و کارگران در روز یکشنبه ۱۷ آبان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. این تجمع‌ها به دلایل معیشتی و مشکلات حقوقی شکل گرفت. معترضان خواستار افزایش مستمری و آزادی زندانیان شدند.

جزئیات تجمع در شهرهای مختلف

تجمع‌ها در روز ۱۷ آبان در شهرهای اهواز، تهران، رشت و شوش برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، اهواز و شوش مقابل ساختمان‌های این سازمان گATHERING کردند. در شوش، معترضان راهپیمایی کردند. بازنشستگان بانک صادرات در تهران مقابل ساختمان این بانک در خیابان سمیه تجمع کردند.

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شرکت‌کنندگان شعارهای مختلفی سر دادند. در رشت شعارهای آزادی کارگر و معلم زندانی شنیده شد. شعار دیگری درباره لغو حکم اعدام سر داده شد. در اهواز شعارهایی علیه آمریکا سر داده شد. بازنشستگان شوش نیز شعارهایی درباره حق‌گیری از خیابان سر دادند.

مطالبات اصلی معترضان

اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی یک خواسته اصلی بود. بازنشستگان خواهان اجرای مواد ۵۴ و ۹۶ قانون بودند. آنها درخواست اصلاح متناسب‌سازی حقوق‌ها را دادند. بهبود خدمات درمانی و استقلال سازمان تامین اجتماعی خواسته دیگر بود.

بازنشستگان بانک صادرات از حقوق پایین شکایت کردند. آنها پوشش ناکافی بیمه درمانی را نقد کردند. این گروه خواهان شفاف‌سازی درباره صندوق آتیه شدند. آنها خواستار پرداخت سود سرمایه‌گذاری‌های خود شدند.

وضعیت کارگران و زندانیان

در ایلام کارگران پیمانکاری شهرداری تجمع کردند. آنها خواستار ثبت مشخصات خود در سامانه ساماندهی نیروهای پیمانکاری شدند. پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه خواسته دیگر بود. کارگران پتروشیمی شیمی‌بافت ماهشهر از ۱۶ آبان اعتصاب کردند.

این کارگران به پرداخت‌نشدن پاداش‌ها اعتراض داشتند. آنها به کاهش سهمیه پرواز و محدودیت اضافه‌کاری انتقاد کردند. کارگران اعلام کردند که از صرف غذا در محل کار خودداری می‌کنند. در استان ایلام کارگران دیگر نیز از مشکل حقوق مهرماه خبر دادند.

واکنش‌ها و حمایت‌های بین‌المللی

در گردهمایی فرانکفورت، ایرانیان خارج از کشور حمایت خود را اعلام کردند. این گردهمایی هم‌زمان با اهدای جایزه آزادی برگزار شد. بنیاد فریدریش ناومان این جایزه را به مردم ایران اهدا کرد. این جایزه نزد رضا پهلوی به امانت ماند.

شهروندان ایرانی پیام‌های حمایتی ارسال کردند. آنها از حضور در فرانکفورت تشکر کردند. برخی پیام‌دهندگان به کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه اشاره کردند. آنها این گردهمایی را نشانه همبستگی دانستند. برخی خاطرات حضور در خیابان‌ها را یادآوری کردند.