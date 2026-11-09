تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات در هفدهمین سالگرد واگذاری و اعترافات جدید

هفدهمین سالگرد واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی مصادف با تجمع سراسری بازنشستگان در سراسر ایران شد. این رویداد با اعتراض به عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه در اداره شرکت و عدم پرداخت حقوق معوق برگزار شد.

هفدهمین سالگرد واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، با تجمع گسترده بازنشستگان در سراسر کشور مواجه شد. معترضان در دوشنبه ۱۸ آبان ماه، ضمن راهپیمایی مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و ساختمان‌های مخابرات در شهرهای متعدد، بر عدم اجرای آیین‌نامه‌ها و تضییع حقوق قانونی خود تاکید کردند.

جزئیات تجمعات سراسری و شعارهای معترضان

بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات علاوه بر تهران در شهرهای اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار گردید. بازنشستگان مخابرات با شعارهایی نظیر "مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم" و "ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده"، به عملکرد سهامداران فعلی اعتراض نشان دادند. آن‌ها همچنین شعار "عدالت، عدالت، مرده در این ولایت" و "تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه" را سر دادند.

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بازنشستگان مخابرات در شهر بیجار برای صد و چهل و پنجمین بار نسبت به وضعیت معیشتی و حقوق خود اعتراض کردند. این گروه با اشاره به فراخوان دوم آبان ماه که خواستار تجمع در چهارم و یازدهم آبان بود، اعلام کردند در صورت عدم دریافت تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالبات، دوشنبه ۱۸ آبان را به عنوان روز سیاه مخابرات و روز نکبت جشن می‌گیرند.

ساختار مالکیتی و درگیری بر سر سهام مخابرات

شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل نهادهای وابسته به سپاه و ستاد اجرایی درآمد. بر اساس گزارش منتشر شده در هفتم آبان، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت دیگر شامل تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام این شرکت را دارا هستند.

پژوهش‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که اگرچه سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد از سهامداری مخابرات کنار می‌رود، اما تحقیقات نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است. شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک و نشانی‌های یکسان به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آن‌ها در اسناد عمومی مشخص نیست.

همراهی سایر اقشار و خواسته‌های اصلی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد. همزمان با این تجمعات، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز در ۱۸ آبان، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.

کارگران فولاد اهواز نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات بیمه‌ای و معیشتی، به اعتراضات پیوستند. این هم‌رسانی اعتراضات نشان‌دهنده اوج ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید در ماه‌های اخیر است. بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان ناامنی شغلی دست به تجمع زده‌اند.