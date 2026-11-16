تجمع بازنشستگان مخابرات در ۹ شهر ایران برای پیگیری مطالبات معوق

بازنشستگان مخابرات در دوشنبه ۲۵ آبان در ۹ شهر از جمله تهران و تبریز تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات معوق و اجرای تعهدات شرکت شدند.

بازنشستگان مخابرات در دوشنبه ۲۵ آبان در شهرهای اصفهان، ایلام، بروجرد، بیجار، تبریز، تهران، سنندج، کرمانشاه و همدان تجمع کردند. آنان به پرداخت نشدن مطالبات، مشکلات معیشتی و درمانی و اجرا نشدن تعهدات شرکت مخابرات ایران اعتراض داشتند.

این تجمع‌ها بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، گزارش خبرگزاری ایلنا، سایت حقوق بشری هرانا و تشکل‌های صنفی مستقل شکل گرفت. در همان روز، کارگران شهرداری ایلام و کارگران لایروبی آبفای بندر ماهشهر نیز در اعتراض به حقوق معوق و بلاتکلیفی شغلی تجمع کردند.

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بازنشستگان مخابرات و مطالبات پس از واگذاری شرکت

بازنشستگان مخابرات می‌گویند پس از واگذاری این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در سال ۱۳۸۸، تعهدات شرکت درباره حقوق، مزایا و خدمات رفاهی آنان اجرا نشده است. این کنسرسیوم با نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران ارتباط داشته است.

بازنشستگان در ۱۸ آبان، در سالگرد این واگذاری، در شهرهای مختلف تجمع کرده بودند. آنان خواستار اجرای آیین‌نامه‌های حقوقی و رفاهی، اجرای احکام دیوان عدالت اداری، مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق، پرداخت معوقات و بهبود بیمه تکمیلی شدند.

معترضان همچنین به افزایش سهم پرداختی بیمه و به‌روز نشدن مزایای غیرنقدی از سال ۱۴۰۰ اعتراض کردند. در بیجار، بازنشستگان مخابرات برای صد و چهل‌وششمین بار تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات ۱۷ ساله خود شدند.

شعارهای بازنشستگان و وعده‌های بررسی نشده

در تجمع‌های بازنشستگان مخابرات شعارهایی علیه سهامدار عمده شرکت و نهادهای واگذارکننده سر داده شد. از جمله شعارهای آنان این بود: مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد، سهامدار عمده حق ما رو خورده و مخابرات را بردند، به دست دزد سپردند.

معترضان شعارهایی درباره ستاد اجرای امام و اعتماد مبین سپاه را نیز بیان کردند و خواستار اجرای آیین‌نامه و دریافت حق مسلم خود شدند. شعار تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها می‌آییم نیز در این تجمع‌ها شنیده شد.

ایلنا گزارش داد که در نشست ۲۱ مهر، نمایندگان وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات و بازنشستگان توافق کردند مطالبات بررسی و ظرف یک ماه گزارش ارائه شود. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است.

کارگران ماهشهر، ایلام و هفت‌تپه در پی حقوق معوق

کارگران لایروبی آبفای بندر ماهشهر در اعتراض به بلاتکلیفی قراردادهای کاری و تاخیر در پرداخت حقوق، مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. این تجمع بر اساس گزارش ایلنا انجام شد.

در ایلام، کارگران خدماتی شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن نزدیک به دو ماه حقوق و مزایا، مشکلات بیمه تامین اجتماعی و ثبت نشدن اطلاعات نیروهای پیمانکاری در سامانه استخدامی، مقابل شهرداری تجمع کردند. یکی از اعضای شورای شهر ایلام وعده پیگیری مطالبات را داد و کارگران پس از آن تجمع را پایان دادند.

ایلنا همچنین از فشار بر حدود ۶۰ کارگر رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای بازنشستگی پیش از موعد خبر داد. یکی از کارگران گفت مدیریت شرکت به کارگرانی که سابقه کاری آنان به ۳۰ سال نرسیده، هشدار داده است در صورت امضا نکردن درخواست بازنشستگی، اضافه‌کار و مزایای رفاهی آنان قطع می‌شود.

این کارگر از تعلیق دوماهه خود، پرداخت نشدن حقوق و جلوگیری از ورودش به محل کار به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خبر داد. ایلنا نوشت مدیران شرکت این اظهارات را رد کرده‌اند، اما این خبرگزاری اعلام کرد اسناد مربوط به فشار برای بازنشستگی پیش از موعد را در اختیار دارد.