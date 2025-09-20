تجمعات اعتراضی در اراضی اشغالی و پیام جدید القسام: با اسرای خود وداع کنید

هزاران نفر در قدس اشغالی و تل آویو دست به تجمعات اعتراضی زدند. این تجمعات در پی افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد دولت و درگیری‌ها با پلیس برگزار شد. همزمان، القسام پیامی در رابطه با اسیران اسرائیلی منتشر کرد. معاون عراقچی نیز بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را صوری دانست.

هزاران نفر شامگاه شنبه در قدس اشغالی ، در نزدیکی محل اقامت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین در شهر تل آویو ، دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمعات اعتراضی که همزمان با تشدید تنش‌ها در اراضی اشغالی برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و نشان‌دهنده افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد دولت و سیاست‌های اتخاذ شده بود. بنا بر گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، این تظاهرات پس از آن آغاز شد که معترضان به سمت میدان پاریس حرکت کردند و در ادامه با درگیری‌هایی میان مردم و نیروهای پلیس همراه شد.

در جریان این درگیری‌ها، معترضان اقدام به مسدود کردن مسیرهای تردد کردند و شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود سر دادند. نیروهای پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان از روش‌های مختلفی استفاده کردند که منجر به بروز تنش و درگیری‌های بیشتر شد. در میان معترضان، خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه نیز حضور داشتند که خواستار اقدام فوری دولت برای آزادی عزیزانشان بودند.\اوفیر، پدر روم برسلاوسکی، یکی از اسرای رژیم صهیونیستی، با انتقاد شدید از عملکرد پلیس، اظهار داشت: «شرم بر پلیس! آن‌ها قول داده بودند که اجازه دهند در نزدیکی خانه نتانیاهو بمانیم، اما پس از گذشت یک روز، ما را بیرون کردند. من دیگر به دولت وفادار نیستم.» این اظهارات نشان‌دهنده عمق نارضایتی و بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای امنیتی در میان خانواده‌های اسرا است. وبگاه تایمز اسرائیل نیز گزارش داد که در آستانه فرا رسیدن اعیاد بزرگ یهودی، خانواده‌های اسرا در میدان تل‌آویو از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، خواستند تا به دلیل ناتوانی‌اش در بازگرداندن اسرا از غزه، از آن‌ها عذرخواهی کند. این درخواست‌ها نشان‌دهنده فشارهای روانی و اجتماعی وارد شده بر خانواده‌های اسرا است که خواستار اقدام فوری و مؤثر برای آزادی عزیزانشان هستند. این اعتراضات همچنین در شرایطی برگزار شد که گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، یک پیام جدید را در رابطه با زندانیان اسرائیلی منتشر کرد. این پیام که حاوی پیامی تلخ وداع‌گونه بود، بار دیگر بر پیچیدگی و حساسیت موضوع اسرا و زندانیان تأکید داشت و زنگ خطر را برای خانواده‌های اسرائیلی به صدا درآورد. در این پیام، القسام به صهیونیست‌ها توصیه کرد که با اسرای خود وداع کنند، که این امر نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و بحران در منطقه است.\به موازات این تحولات، گزارش‌هایی نیز از سوی مقامات و رسانه‌های مختلف در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی منتشر شد. معاون عراقچی در یک اظهار نظر، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را صوری دانست که این موضوع نشان‌دهنده تلاش‌ها برای یافتن راهکارهایی جهت مقابله با فشارهای بین‌المللی است. این اظهارات همچنین نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط بین‌المللی و تأثیرات تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و سیاسی منطقه است. در مجموع، این تجمعات اعتراضی و پیام‌های منتشر شده از سوی گروه‌های مقاومت، حاکی از افزایش تنش‌ها و بحران در اراضی اشغالی است. این رویدادها نشان می‌دهد که نارضایتی‌های مردمی و فشارهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی رو به افزایش است و می‌تواند پیامدهایی جدی برای آینده سیاسی و اجتماعی منطقه داشته باشد. تحلیلگران معتقدند که ادامه این روند، می‌تواند منجر به تشدید درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در منطقه شود و نیاز به اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی برای حل بحران‌ها را دوچندان می‌کند. همچنین، مسائل مربوط به اسرا و زندانیان نیز همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی خواهد ماند و نیازمند توجه و رسیدگی فوری است





Tasnimnews_Fa / 🏆 14. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

تجمعات اعتراضی قدس اشغالی تل آویو القسام اسیران رژیم صهیونیستی

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها