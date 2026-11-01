تجمع بازنشستگان در ۷ شهر ایران برای اعتراض به معیشت و درمان

بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در روز یکشنبه ۱۰ آبان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و خواهان رفع مشکلات معیشتی، درمانی و افزایش حقوق شدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و صنعت فولاد در روز یکشنبه دهم آبان ماه، در اقدامی همزمان در هفت شهر بزرگ و مهم ایران ، دست به تجمع و راهپیمایی زدند. این تجمعات در شهرهای اصفهان، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای متعدد، اعتراض خود را نسبت به وضعیت دشوار معیشتی، مشکلات سیستم درمانی و سیاست‌های کلان حکومتی اعلام کردند.

مطالبات اصلی بازنشستگان فولاد در اصفهان

در شهر اصفهان، ویدیوهایی منتشر شده است که نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از درب دولت به سمت ساختمان استانداری، خواستار رسیدگی فوری به معضلات درمانی و اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق شدند. آن‌ها خواستار این بودند که حقوق بازنشستگان به سطح چهل درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد. شعارهایی مانند "دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گویند آمریکاست" و "آهای رئیس دولت، دروغ گفتی به ملت" از جمله شعارهایی بود که در این مراسم سر داده شد.

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خبرگزاری ایلا گزارش داد که بازنشستگان معترض بیان کردند مستمری دریافتی آن‌ها زیر خط فقر قرار دارد و حتی برای نصف یک ماه هم کفاف هزینه‌های اولیه را ندارد. آن‌ها عملکرد بیمه دانا را مورد نقد قرار دادند و گفتند با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان، نمایندگان بیمه دانا و مدیران ذوب‌آهن، اقدام عملی برای حل مشکلات درمانی آنان صورت نگرفته است. همچنین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل اختصاص نیافتن زمان برای شنیدن مطالبات این گروه در سفر دو روزه خود به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، مورد انتقاد قرار گرفت.

اعتراضات گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای دیگر

در تهران، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مرکزی این سازمان تجمع کردند و شعارهای "نه سرما، نه گرما، نیست جلودار ما"، "آموزش رایگان، حق مسلم ماست" و "عیدی بازنشسته، دو ماه حقوق کامل" را سر دادند. در اهواز نیز معترضان شعار "جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه"، "حقوق بازنشسته، فقط برای یک هفته"، "تامین اجتماعی از انحصار دولت، آزاد باید گردد" و "اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد" را فریاد زدند.

در شهر کرمانشاه، بازنشستگان شعارهای "جنگ، تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست"، "نه جنگ می‌خواهیم نه کشتار، رفاه می‌خواهیم ماندگار"، "غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی"، "همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد" و "اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه" را سر دادند. در شوش نیز بازنشستگان شهرهای شوش، هفت‌تپه و کرخه با شعارهای "مجلس بی‌خاصیت، نمی‌خواهیم"، "اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد" و "دولت پردرآمد، چه بر سر تو آمد" دست به اعتراض زدند.

شعارهای سیاسی و خواستار آزادی زندانیان سیاسی

علاوه بر مطالبات صنفی و اقتصادی، در این تجمع‌ها شعارهای سیاسی نیز سر داده شد. در رشت، بازنشستگان و فرهنگیان شعارهای "قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان" و "لعنت به حکم اعدام" را فریاد زدند. سایت خبری هرانا از این تجمع در رشت و دزفول خبر داد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز بر حضور گسترده این قشر تأکید کرد. معترضان در این تجمعات علاوه بر درخواست آزادی زندانیان سیاسی، خواستار حذف بیمه تکمیلی و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.

پیامدهای قضایی و سابقه اعتراضات در سال‌های اخیر

پس از این تجمعات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکام سنگینی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران برای اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع کرده‌اند. این در حالی است که ماه‌های گذشته نیز کارکنان بخش‌های مختلف با اعتراض به حقوق پایین، مطالبات معوقه، مشکلات بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های زندگی، اقدام به برپایی اعتراضات پراکنده کرده بودند.