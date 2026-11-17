هزاران شهروند آبدانان در اعتراض به مرگ ۱۳ کارکنان صنعت نفت به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات با سوگواری آغاز شد اما به شعارهای سیاسی علیه حکومت تبدیل گردید و بازداشت‌ها آغاز شد.

در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه، شهروندان شهر آبدانان در استان ایلام برای اعتراض به جان‌باختن ۱۳ نفر در سانحه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان صنعت نفت ، به خیابان‌ها آمدند. این تجمع که ابتدا با هدف سوگواری و درخواست پاسخگویی از مسئولان برگزار شد، به سرعت با سردادن شعارهای سیاسی علیه حکومت مواجه گردید. ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان‌دهنده حضور گسترده معترضان و تغییر لحن مطالبات از مسائل عمرانی به مسائل امنیتی و سیاسی است.

جزئیات فنی سانحه و عوامل موثر در مرگ کارگران

واژگونی اتوبوس حامل کارکنان مجموعه پتروپالایش دهلران در ساعت‌های پایانی شامگاه شنبه ۲۳ آبان در جاده ایلام گزارش شد. این سانحه در مسیر حرکت از دشت‌عباس به مورموری رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در محل و فوت یکی دیگر از مصدومان در بیمارستان شد. در مجموع شمار قربانیان این حادثه به ۱۳ نفر رسید و ۱۷ نفر دیگر نیز مجروح شدند. گزارش‌های اولیه بر شرایط نامناسب جاده و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل تاکید داشتند که منجر به اعتراضات اولیه بازاریان و کارگران شد.

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واکنش نهادهای نظارتی و اعلام جرم توسط مراجع قضایی

رئیس پلیس راه استان ایلام در روز سه‌شنبه اعلام کرد که بررسی‌های کارشناسی سه عامل اصلی را در وقوع این تصادفات کشنده شناسایی کرده است. عدم رعایت سرعت مجاز توسط راننده اتوبوس، تخلفات شرکت بهره‌بردار در قرارداد مربوطه و قصور اداره راهداری در تأمین ایمنی مسیر، از جمله دلایل اصلی اعلام شده توسط مقامات محلی هستند. دادستان مرکز استان ایلام نیز خبر از ثبت جرم علیه مدیرعامل شرکت متولی و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان داده است که نشان‌دهنده شروع فرآیندهای قضایی رسمی است.

تاریخچه طولانی اعتراضات در شهر آبدانان و استان ایلام

شهر آبدانان پیش از این نیز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ شناخته شده بود. در آن زمان هزاران نفر در تجمعات خیابانی با شعارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی و رهبر کشور شرکت کردند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. علاوه بر آن، اعتصاب بازاریان و یورش نیروهای امنیتی به خانه بستگان فعالان سیاسی در بهمن ماه و بازداشت یعقوب محمدی در اسفند ماه، نشان‌دهنده تنش‌های مداوم در این منطقه است. این پیشینه تاریخی، به تجمعات اخیر وزن و اهمیت سیاسی بیشتری بخشیده است.

هشدارهای امنیتی و تلاش برای مهار موج اعتراضات

شورای تأمین آبدانان با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به آنچه سوءاستفاده از مصیبت کارگران خواند هشدار داد و متعهد به برخورد قاطع با اخلال در نظم عمومی شد. همزمان خبرگزاری مهر بیانه‌ای را از سوی جمعی از خانواده‌های قربانیان منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود از برگزاری تجمعات در نام این سانحه خودداری کنند. با وجود این تلاش‌ها، داده‌های میدانی حاکی از آن است که نارضایتی عمومی عمیق است و درخواست‌های شفاف‌سازی درباره مسئولان صنعت نفت همچنان پابرجا مانده است.