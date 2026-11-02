آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شامل جریمه‌های نقدی و محرومیت برای باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال و گل گهر به دلیل تخلفات انضباطی.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به تازگی آرای جدید خود را برای تخلفات انجام شده در طول فصل جاری لیگ برتر صادر کرده است. این آرا شامل جریمه‌های نقدی سنگین و موارد محرومیت برای چندین باشگاه معتبر و مربیان تیم‌ها می‌شود. یکی از دلایل اصلی جریمه شدن برخی تیم‌ها، عدم همخوانی تعداد بلیت‌های فروخته شده با تعداد واقعی تماشاگران حاضر در ورزشگاه بوده است.

جریمه‌های مالی به باشگاه‌های بزرگ فوتبال

باشگاه پرسپولیس به دلیل نقض اصول کلی رفتار و مغایرت در آمار بلیت فروخته شده و حاضران، به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی قطعی محکوم شده است. این تصمیم قطعی است و امکان تجدیدنظرخواهی برای این تیم وجود ندارد. همچنین باشگاه سپاهان نیز به همین دلیل و با همان مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی قطعی شده است. این دو باشگاه بزرگ به دلیل سهل‌انگاری در نظارت بر ورودی‌های ورزشگاه‌ها مورد تنبیه قرار گرفتند.

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در ادامه لیست جریمه‌ها، باشگاه استقلال خوزستان نیز به دلیل عدم هماهنگی میان بلیت‌های فروخته شده و حضور تماشاگران، به پرداخت هفتصد میلیون ریال جریمه نقدی قطعی محکوم شد. این مبلغ نیز قطعی است و استقلال خوزستان نمی‌تواند در مراجع بالاتر از آن شکایت کند. این موضوع نشان‌دهنده سخت‌گیری فدراسیون در مدیریت تماشاگران است.

تخلفات شدید و جریمه‌های قابل تجدیدنظر

باشگاه چادرملو متحمل جریمه سنگین یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی شده است. دلایل این جریمه شامل پرتاب بطری آب، سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و عدم همخوانی بلیت‌ها با حضور تماشاگران بوده است. این جریمه قابل تجدیدنظر است و باشگاه می‌تواند به آن اعتراض کند. این تخلفات نشان‌دهنده رفتار غیرورزشی شدید در بازی‌های این تیم بوده است.

باشگاه استقلال تهران نیز به دلیل اقدامات مشابه مانند پرتاب بطری آب، استفاده از مواد دودزا و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی، به پرداخت یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. این جریمه نیز قابل تجدیدنظر است. ترکیب این تخلفات نشان می‌دهد که نظم در استادیوم‌های این تیم به طور جدی نقض شده است.

تخلفات مربیان و تیم‌های کوچک‌تر

علیرضا قدیری، مربی باشگاه گل گهر سیرجان، به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه، به دو جلسه محرومیت و پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده است. این حکم نیز قابل تجدیدنظر است. این تصمیم نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال روی رفتار مربیان در کنار زمین نیز حساسیت بالایی دارد و نظارت دقیقی بر عملکرد کادر فنی تیم‌ها اعمال می‌کند.

این آرای جدید کمیته انضباطی نشان‌دهنده تلاش فدراسیون برای ایجاد نظم بیشتر در لیگ برتر است. عدم تطابق آمار بلیت فروخته شده و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها به عنوان یک تخلف جدی تلقی می‌شود که می‌تواند درآمد باشگاه‌ها و سازماندهی رویدادها را تحت تاثیر قرار دهد. فدراسیون انتظار دارد باشگاه‌ها مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال مدیریت جمعیت تماشاگران داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی و مشکلات امنیتی جلوگیری شود.

در مجموع، این جریمه‌ها پیامی واضح برای تمام اعضای حاضر در فوتبال حرفه‌ای ایران ارسال می‌کند که رعایت اصول اخلاقی و انضباطی الزامی است. باشگاه‌های بزرگی مانند پرسپولیس و سپاهان که انتظار می‌رفت الگوی بهتری باشند، به دلیل کوتاهی در نظارت بر ورودی‌ها جریمه شده‌اند. این اتفاق می‌تواند انگیزه‌ای برای بازنگری در روش‌های نظارتی باشگاه‌ها باشد تا از تکرار چنین تخلفاتی در بازی‌های آینده جلوگیری شود.