مدیرعامل آبفای کشور از تخریب ۴۱۰ نقطه تأسیسات و جایگزینی آب‌شیرین‌کن‌ها خبر داد و تأکید کرد که زیرساخت‌ها از اینترنت جدا شده‌اند. امنیت کامل تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق جنوبی شبکه آب و فاضلاب در گفت‌وگویی صریح اعلام کرد که در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بیش از ۴۱۰ نقطه از تأسیسات آب و فاضلاب کشور آسیب دید. وی با تأکید بر پایداری شبکه، افزود که تمام آب‌شیرین‌کن‌ها ی آسیب‌دیده جایگزین شدند تا روند تأمین آب بدون هیچ‌گونه اختلالی ادامه یابد. این بیانیه در حالی ارائه شد که نگرانی‌هایی درباره ثبات زیرساخت‌های حیاتی کشور وجود داشت و مدیرعامل آبفای کشور می‌کوشد با شفاف‌سازی کامل، اطمینان خاطر را به جامعه بازگرداند.

جداسازی زیرساخت‌ها از اینترنت عمومی

یکی از اقدامات فوری و کلیدی در راستای حفاظت از امنیت ملی، جداسازی زیرساخت‌های کنترلی تأسیسات آب از بستر عمومی اینترنت بوده است. مدیرعامل آبفای کشور تصریح کرد که تأسیسات تأمین آب کشور به‌صورت محلی و مستقل فعالیت می‌کنند و این استقلال عملیاتی، خطر نفوذ به سیستم‌های کنترل را به حداقل رسانده است. این ساختار مستقل تضمین می‌کند که حتی در صورت بروز اختلالات گسترده در شبکه‌های ارتباطی سراسری، فرآیند توزیع و تولید آب متوقف نخواهد شد.

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وضعیت تأسیسات و آب‌شیرین‌کن‌های آسیب‌دیده

بر اساس آمار رسمی منتشر شده، دقیقاً ۴۱۰ نقطه از شبکه گسترده تأسیسات آب و فاضلاب در حمله مورد نظر متحمل خسارت شدند. مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه تمام آب‌شیرین‌کن‌های آسیب‌دیده جایگزین شدند، اعلام کرد که عملاً هیچ خللی در زنجیره تأمین آب شرب شهری و صنعتی ایجاد نشده است. این جایگزینی سریع نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی بالای نهاد آبفای کشور برای مدیریت بحران‌های غیرمتعارف است و نشان می‌دهد که پلن‌های پشتیبانی به خوبی اجرا شده‌اند.

اقدامات امنیتی و مقابله با تهدیدات سایبری

در بخش مربوط به اقدامات پیشگیرانه، مدیرعامل آبفای کشور اعلام کرد که تمهیدات امنیتی جامعی برای مقابله با حملات سایبری پیش‌بینی شده است. وی با اطمینان خاطر بیان کرد که تاکنون نگرانی خاصی در زمینه نفوذ مجدد یا تهدیدات سایبری آینده وجود نداشته است. این اظهارنظر حاکی از آن است که لایه‌های دفاعی شبکه‌های کنترل صنعتی به‌طور کامل به‌روزرسانی شده و مانع از هرگونه تلاش مجدد برای اختلال در عملکرد تأسیسات حیاتی می‌شود.

اخبار دیگر اقتصادی و بازار خودرو

همزمان با این تحولات امنیتی، بازار خودرو نیز تحت تأثیر شرایط روز بوده و قیمت‌ها به‌روزرسانی شده است. قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت دنا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در بازار رقیب، قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ و قیمت کوییک نیز منتشر گردید که نشان‌دهنده ثبات نسبی یا نوسانات جزئی در این بازار بزرگ است.

پوشش رویدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر

علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، تحولات سیاسی و اجتماعی نیز در صدر اخبار قرار دارند. روزنامه شرق دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ شماره ۵۵۲۸ به بررسی این رویدادها پرداخته است. همچنین صدور کیفرخواست قتل سارا برومند زن جوان مشهدی و واکنش قالیباف به زمزمه‌های حذف کارت سوخت جایگاه‌ها از جمله مباحث مهمی است که در وضعیت "نه جنگ، نه صلح" مطرح شده و نشان می‌دهد جامعه در چند جبهه با چالش‌های مختلف روبرو است.