تجزیه و تحلیل واکنش دیاسپورا به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران

بررسی دیدگاه‌های نجات بهرامی و امید معماریان درباره تأثیر حملات نظامی بر افکار عمومی ایران و دیاسپورا، قیمت سوخت در آمریکا و پیامدهای سیاسی آن.

حملات نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل به اهدافی در خاک ایران ، پرسش‌های جدی را در میان ایران یان خارج از کشور درباره آینده سیاسی تهران و نقش واشنگتن در تحولات منطقه برانگیخته است. جمهوری اسلامی پس از این درگیری‌ها همچنان در قدرت باقی مانده است و ارزیابی‌ها درباره نتایج عملیات و مسیر پیش‌روی دولت ترامپ یکسان نیست. بخشی از ایران یان خارج از کشور که پیش‌تر از فشار نظامی حمایت می‌کردند، اکنون درباره دستاوردهای این رویکرد تردید دارند. در مقابل، گروهی دیگر همچنان بر ضرورت حفظ فشار بر تهران تأکید می‌ورزند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز در شرایطی برگزار می‌شود که تصمیمات بعدی کاخ سفید می‌تواند بر محاسبات سیاسی گروه‌های مختلف دیاسپورا ی ایران ی اثر بگذارد.

تناقض دیپلماتیک و شوک اقتصادی در آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا هم‌زمان با تهدید به ضربات نهایی، اعلام کرد که بحران به‌زودی پایان می‌یابد و ایران تمایل زیادی به توافق دارد. او تأکید کرد که واشنگتن زمان کافی در اختیار دارد. اما در سوی دیگر، پیامدهای ملموس اقتصادی جنگ داغ‌تر از همیشه به سفره مردم آمریکا رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت بنزین با افزایشی بیش از ۱.۲۰ دلار در هر گالن به ۴.۲۸ دلار رسیده است. همچنین قیمت گازوئیل تا ۶.۳۲ دلار اوج گرفته است. این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی حامیان نظامی در آمریکا نیز با چالش‌های اقتصادی ناشی از تنش‌ها مواجه هستند.

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شکست امیدها به تغییر سریع ساختار قدرت

امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله معتقد است بخشی از ایرانیانی که پیش از جنگ به مداخله نظامی امید بسته بودند، اکنون با واقعیت‌های سیاست خارجی روبه‌رو شده‌اند. این گروه انتظار داشتند ترامپ پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ به ایران حمله کند و حکومت جمهوری اسلامی بلافاصله سقوط کند. آنان تصور می‌کردند سپس حکومتی تازه روی کار بیاید که نماینده گروه‌های مختلف مردم باشد. معماریان می‌گوید هفت تا هشت ماه پس از آغاز جنگ، این افراد با این واقعیت مواجه شده‌اند که هر کشور در سیاست خارجی خود منافع ملی‌اش را دنبال می‌کند. هیچ دولتی منابع خود را صرف نجات مردم کشوری دیگر نمی‌کند. تجربه جنگ کاستی‌های استفاده از نیروی نظامی برای تغییر توازن قوا را آشکار کرده است.

تغییر نگرش به مداخله و تقویت فشار خارجی

نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، برداشت متفاوتی از گستره حمایت ایرانیان خارج از کشور دارد. او می‌گوید اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مقیم کشورهای غربی، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، همچنان سیاست سخت‌گیرانه دولت فعلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ترجیح می‌دهند. امید به اینکه این سیاست به گذار از حکومت منجر شود، در میان آنان از بین نرفته است. کشتار گسترده معترضان، حتی بخشی از ایرانیان خارج از کشور را که پیش‌تر درباره ضرورت حمایت خارجی تردید داشتند، به این نتیجه رساند که باید از فشار خارجی علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند. تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور پس از اعتراضات نشانه‌ای از این گرایش است. هدف این تجمع‌ها حمایت از مردم داخل ایران و رساندن صدای آنان به جهان بود. در عین حال، بخش مهمی از شعارهایشان به‌روشنی از مداخله نظامی علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد. بهرامی با اشاره به تجمع‌های لس‌آنجلس می‌گوید نمی‌توان حمایت قابل‌توجهی را که در آن مقطع از مداخله خارجی ابراز شد، نادیده گرفت. با این حال، او می‌پذیرد که انتظار بخشی از این افراد برای اقدام قاطع‌تر دولت ترامپ و سقوط سریع جمهوری اسلامی، در طول جنگ کاهش یافته است.

تغییر ادبیات آمریکا و هشدارهای تاریخی

امید معماریان در ارزیابی خود بر وجه دیگری از همان تجمع‌ها و واکنش‌ها انگشت می‌گذارد. به گفته او، پیش از جنگ، دولت آمریکا و اسرائیل می‌کوشیدند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز بگذارند. اما در جریان جنگ، ادبیات و چارچوب مفهومی مقام‌های آمریکایی تغییر کرد. او به اظهارات ترامپ درباره نابودی تمدن ایران و بازگرداندن این کشور به عصر حجر اشاره می‌کند. سخنان مقام‌های دولت آمریکا این تصور را تقویت کرد که موضوع صرفا حکومت مستقر در تهران نیست. هویت تاریخی و تمامیت سرزمینی ایران نیز در این روایت‌ها تحت تأثیر قرار گرفت. معماریان همچنین به اظهارات مارکو روبیو درباره ریشه‌های تمدنی اختلاف ایران و غرب اشاره می‌کند. این اظهارات با ارجاع به جنگ ایران و روم در دوران خشایارشا بیان شد و از نظر تاریخی نیز محل ایراد بود. این نوع سخنان برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله برخی از کسانی که در آغاز از حمله نظامی حمایت می‌کردند، بی‌تأثیر نبود.