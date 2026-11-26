دادگاه منطقه‌ای اورشلیم از دادستان‌ها خواسته اتهام رشوه‌خواری علیه بنیامین نتانیاهو را بازبینی کنند. این اقدام تأثیری بر ائتلاف گادی آیزنکوت و تشکیل دولت جدید اسرائیل دارد.

قضات دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، از دادستان‌ها خواسته‌اند اتهامات اصلی از جمله رشوه‌خواری را مجدداً بررسی کنند. دادگاه منطقه‌ای اورشلیم با بیان تردید درباره استحکام شواهد، پیشنهاد داده اتهام رشوه‌خواری در یکی از پرونده‌ها کنار گذاشته شود.

بررسی مجدد شواهد در پرونده ۴۰۰۰

این دادگاه رسماً تأکید کرده که ارزیابی فعلی به معنای تبرئه نتانیاهو نیست و هیچ‌یک از اتهام‌ها به طور رسمی لغو نشده‌اند. بنیامین نتانیاهو که از ماه مه ۲۰۲۰ در سه پرونده جداگانه محاکمه می‌شود، تمامی اتهامات را رد کرده است.

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مهم‌ترین بخش اظهارنظر دادگاه مربوط به پرونده موسوم به ۴۰۰۰ است. در این پرونده نتانیاهو متهم است در ازای دریافت پوشش خبری مطلوب از وب‌سایت خبری والا، امتیازهای نظارتی به شرکت مخابراتی بزک اعطا کرده است.

نقش شهادت شلومو فیلبر و اتهامات

قضات درباره قدرت شواهد دادستانی به‌ویژه شهادت شلومو فیلبر، مدیرکل پیشین وزارت ارتباطات اسرائیل، تردید داشته‌اند. دادگاه تناقضات موجود در شهادت‌ها و ابهام درباره اثبات رابطه میان امتیازها و پوشش خبری را ضعف پرونده دانسته است.

در پرونده ۲۰۰۰ نتانیاهو متهم است با آرنون موزس، ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت، درباره دریافت پوشش خبری مذاکره کرده است. قضات پرسیده‌اند آیا این رفتارها اساسا مصداق جرم کیفری محسوب می‌شوند یا خیر.

واکنش‌های حقوقی و وضعیت سیاسی

گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، اعلام کرده دادستان‌ها اظهارنظر قضات را بررسی خواهند کرد. وکیل نتانیاهو نیز خواستار میانجیگری کیفری برای حل‌وفصل پرونده شده و دادگاه پیشنهاد کرده برای پرونده ۱۰۰۰ توافق صورت گیرد.

این تحول در شرایطی است که اسرائیل پس از انتخابات ۲۷ اکتبر با بن‌بست تشکیل دولت مواجه است. گادی آیزنکوت با ۴۸ کرسی در کنست نیاز به حمایت ۶۱ نماینده دارد و تضعیف پرونده ممکن است در مذاکرات ائتلافی نقش داشته باشد.