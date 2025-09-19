در پی ورود سه فروند جنگنده روسیه به حریم هوایی استونی، تنش‌ها در منطقه بالتیک افزایش یافته است. این اقدام با محکومیت گسترده بین‌المللی و واکنش‌های تند از سوی ناتو و اتحادیه اروپا همراه بوده است. مقامات ارشد ناتو و اتحادیه اروپا خواستار بررسی دقیق این حادثه و اتخاذ اقدامات مناسب برای حفظ امنیت منطقه شده‌اند. این رویداد، نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها با روسیه و تأثیر آن بر امنیت اروپا را افزایش داده است.

تصویری که توسط نیروی هوایی سوئد از یک جنگنده روسیه بر فراز دریای بالتیک منتشر شده، پس از ورود به حریم هوایی استونی گرفته شده است. استونی اعلام کرد که سه فروند جنگنده میگ ۳۱ روسیه روز جمعه، ۲۷ شهریور، وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند. این رویداد با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات آمریکایی و ناتو مواجه شد و نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت منطقه برانگیخت.

\آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، اعلام کرد که پیمان آتلانتیک شمالی در اوایل هفته آینده جلسه‌ای تشکیل خواهد داد تا این حادثه را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهد. ماده ۴ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، که بر اهمیت مشورت و اقدام جمعی در صورت تهدید امنیت اعضا تأکید دارد، در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. این ماده تصریح می‌کند: «هر زمان که به نظر هر یک از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد». مشورت بر اساس ماده ۴ می‌تواند منجر به اقدام جمعی از سوی هر ۳۰ کشور عضو شود و این موضوع اهمیت واکنش ناتو را در این شرایط نشان می‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز در واکنش به این رویداد، نارضایتی خود را ابراز کرد و هشدار داد که این اقدام می‌تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. ترامپ به صراحت اعلام کرد که از این وضعیت خشنود نیست و این مسئله را یک تهدید بالقوه تلقی می‌کند. مارگوس تساهکنا، وزیر خارجه استونی، با ابراز نگرانی از تکرار اینگونه تخلفات، این اقدام را بی‌سابقه و گستاخانه توصیف کرد. او با اشاره به نقض‌های مکرر حریم هوایی استونی توسط روسیه، تأکید کرد که این نوع اقدامات غیرقابل قبول است و نیازمند پاسخ قاطع از سوی جامعه بین‌المللی است.\این حادثه پس از وقوع تجاوزهای اخیر پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان و رومانی رخ داد. این کشورها نیز عضو ناتو هستند و این امر نگرانی‌ها را در مورد گسترش تنش‌ها در منطقه افزایش داده است. ناتو در پاسخ به این رویدادها، از آغاز مأموریت یا عملیات جدیدی با نام «نگهبان شرق» برای تقویت توان دفاعی خود در برابر روسیه در جناح شرقی اروپا خبر داد. دوویله ساکالینه، وزیر دفاع لیتوانی، یکی از سه کشور بالتیک، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواستار تقویت فوری سامانه‌های دفاع هوایی ناتو در کشورهای خط مقدم شد. وی تأکید کرد که این اقدامات ضروری است تا از حاکمیت و امنیت کشورهای عضو ناتو محافظت شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نخست‌وزیر پیشین استونی، نیز این حادثه را یک اتفاق ساده ندانست و آن را اقدامی هدفمند تلقی کرد. وزارت خارجه استونی نیز با احضار دیپلمات ارشد روسیه، مراتب اعتراض خود را به این کشور اعلام کرد. اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در واکنش به این رویداد، بر لزوم اتخاذ تحریم‌های جدید علیه روسیه تأکید کرد. وی اعلام کرد که تمرکز اصلی این تحریم‌ها بر ضربه زدن به درآمدهای حاصل از سوخت‌های فسیلی روسیه خواهد بود تا توانایی مسکو برای تأمین مالی جنگ در اوکراین کاهش یابد. بروکسل به دنبال اعمال ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه تا سال ۲۰۲۷ است و همچنین قصد دارد کشتی‌های بیشتری را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کند. فن در لاین با اشاره به اهمیت این اقدامات، تأکید کرد که زمان آن رسیده است که جلوی منابع درآمدی روسیه گرفته شود





