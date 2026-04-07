مجید قاسم کردی؛ حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بینالملل ، تاکید میکند که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ، نقض آشکار این اصول است. وی معتقد است که این تجاوز ، به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی میشود و سکوت شورای امنیت در برابر آن، نشاندهنده ورشکستگی حقوقی و اخلاقی این نهاد است.
کردی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و حاکمیت ایران بر آن، درخواست بحرین برای مداخله در این تنگه را غیرقانونی و خصمانه میداند و خواستار اتخاذ اقدامات متناسب از سوی شورای امنیت برای بازگرداندن حیثیت از دست رفته این نهاد و برقراری عدالت در این زمینه است. وی با تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری، بر لزوم ارجاع پرونده جنایتکاران جنگی به این دیوان توسط شورای امنیت تأکید میکند و معتقد است که مستندات کافی برای پیگرد قانونی مقامات آمریکایی در این زمینه وجود دارد.\وی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بینالملل، مبنی بر منع توسل به زور، ممنوعیت تجاوز، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشورها، تاکید میکند که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار این اصول است. این تجاوز، نه تنها این اصول را زیر پا گذاشته، بلکه بار دیگر ثابت کرد که اراده قدرتهای بزرگ، به ویژه آمریکا، بر وجدان حقوقی جهان اولویت دارد. از منظر حقوق بینالملل، حمله به زیرساختها و اهداف غیرنظامی در ایران، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در چارچوب اساسنامه رم (ماده ۸) است. اما آنچه این تجاوز را پیچیدهتر میکند، واکنش (یا بهتر بگوییم عدم واکنش) شورای امنیت است. بر اساس ماده ۳۹ منشور، شورا موظف است هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز را احراز و اقدام متناسب انجام دهد. اما در قبال تجاوز آشکار آمریکا و اسرائیل به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، شورای امنیت نه تنها اقدامی نکرده، بلکه فضای سیاسی به گونهای پیش رفته که درخواستهایی مانند طرح بحرین برای سلطه بر تنگه هرمز – که کاملاً خارج از وظایف شورا و ناقض حاکمیت ایران است – مورد بررسی قرار میگیرد. این وضعیت، نشانه آشکاری از بحران مشروعیت و کارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.\کردی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، تأکید میکند که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه، یک امر داخلی و مشروع است. وی با استناد به ماده ۲(۴) منشور ملل متحد که هرگونه دخالت در امور داخلی کشورها را ممنوع کرده است، درخواست بحرین برای مداخله در تنگه هرمز را غیرقابل طرح و اقدامی خصمانه علیه حاکمیت ایران میداند. وی با اشاره به مواضع رهبر انقلاب، آیتالله خامنهای، در خصوص اقدامات خصمانه آمریکا، تأکید میکند که این اقدامات ناشی از عجز و ناتوانی در برابر قدرت ضداستکباری جمهوری اسلامی ایران است. سکوت گزینشی شورای امنیت در قبال تجاوز به ایران و سایر جنایات بینالمللی، نشاندهنده تبدیل این نهاد به ابزاری در خدمت سلطه قدرتهای بزرگ است. وی با اشاره به سوابق این شورا در سکوت یا واکنشهای بیاثر در برابر جنایات بینالمللی، خواستار اتخاذ اقدامات فوری و قاطع از سوی شورای امنیت برای بازگرداندن حیثیت از دست رفته خود و برقراری عدالت در این زمینه میشود. کردی معتقد است که شورای امنیت باید با صدور قطعنامهای، آمریکا و اسرائیل را به عنوان آغازگران تجاوز علیه ایران اعلام و پرونده جنایتکاران جنگی را به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع دهد. وی با تأکید بر وجود مستندات کافی برای اثبات جنایات جنگی مقامات آمریکایی، بر لزوم احیای عدالت و پایان دادن به سلطه قدرتهای بزرگ در عرصه بینالمللی تأکید میکند. در نهایت، وی معتقد است که شورای امنیت در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: یا به نقش واقعی خود به عنوان حافظ صلح و امنیت بینالمللی بازمیگردد و یا با ادامه سکوت و بیتوجهی، ورشکستگی خود را برای همیشه تثبیت میکند
